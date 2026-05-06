El PSOE cuestiona la alianza de Acciona y Actúa en la UTE Cuida Torrevieja para gestionar las basuras de Torrevieja y reclama que se despliegue ya el quinto contenedor

La concejala Bárbara Soler, portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Torrevieja, valoró la decisión del equipo de gobierno de autorizar la creación de una unión temporal de empresas (UTE) entre Acciona y Actúa Servicios y Medio Ambiente, bajo la denominación “Cuida Torrevieja”. Esta UTE, como recogió INFORMACIÓN, asumirá de forma conjunta la gestión de servicios esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de playas, mientras que Actúa continuará encargándose de las zonas verdes del municipio con una participación al 50 % de ambas empresas.

Con los antecedentes de ambas empresas como proveedoras municipales, el PSOE cuestionó el objetivo real de la nueva UTE. “Dos empresas que incumplen por separado ahora se unen no para mejorar el servicio, sino para diluir responsabilidades y dificultar la fiscalización, sin ofrecer más garantías para los ciudadanos”, afirmó. “Torrevieja no necesita una UTE entre incumplidores. Necesita contratos que se cumplan y un Ayuntamiento que los haga cumplir”.

La edil Bárbara Soler en una intervención de la ejecutiva provincial / Jose Navarro

Soler recordó la trayectoria de ambas empresas en la ciudad. En el caso de Actúa, perteneciente al grupo Hozono Global -anteriormente conocido como Grupo Generala, según el PSOE-, señaló su vinculación histórica con adjudicaciones públicas en Torrevieja, incluyendo su relación con el procedimiento que derivó en la condena a tres años de cárcel del exalcalde Ángel Hernández Mateo por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del contrato 2004 que se contrató a una UTE formada por Necso (Acciona) y La Generala.

Incremento de costes

La portavoz socialista también repasó la evolución del contrato de limpieza viaria. Durante el anterior gobierno de coalición, se impulsó una licitación que situaba el coste del servicio entre los 16 y 17 millones de euros anuales. Sin embargo, tras el regreso del Partido Popular al gobierno municipal, se promovió una nueva licitación que elevó el coste hasta los 24–25 millones de euros anuales. “Estamos hablando de una diferencia muy significativa por el mismo servicio público, que hoy pagan todos los torrevejenses”, subrayó Soler.

El contrato fue finalmente adjudicado a Acciona en un proceso que, recordó, requirió hasta seis informes técnicos con distintas valoraciones de las ofertas de las empresas. Desde entonces, el PSOE ha denunciado reiteradamente el “deficiente” cumplimiento del contrato. Entre los más destacados, Soler subrayó la ausencia durante años del contenedor marrón para residuos orgánicos, lo que ha impedido a la ciudadanía separar correctamente los residuos y, en consecuente, pagar menos por la tasa de basura. “Durante cuatro años se ha permitido incumplir una obligación básica del contrato, y ahora, coincidiendo con la validación de la UTE, anuncian su despliegue”, afirmó, además detalló graves incidencias documentadas de forma reiterada por la empresa fiscalizadora del servicio.

Zonas verdes

En cuanto a la gestión de zonas verdes por parte de Actúa, Soler recordó que la empresa continuó prestando el servicio sin contrato tras su finalización en 2022, percibiendo facturas mensuales superiores a 263.000 euros. Actúa también resultó adjudicataria del contrato de mantenimiento del riego, por más de 257.000 euros anuales, “aunque muchas de las zonas verdes se encontraban en situación de total desidia por no funcionar los sistemas de riego” indicó la regidora. También ha puesto el foco en el nuevo contrato de zonas verdes adjudicado a Actúa en 2025 por más de 111 millones de euros, denunciando los primeros indicios de incumplimiento, como la falta de revisiones de las palmeras, obligatorias según el pliego cada vez que cae alguna. Actúa no se ha pronunciado sobre estas declaraciones al ser consultada por este diario. La misma respuesta ha recibido de Acciona.

Respuesta del equipo de gobierno

Por su parte, la concejal de Aseo Urbano del Ayuntamiento, María José Ruiz, acusó, por su parte, a Soler de “instalarse de forma permanente en la manipulación, el desconocimiento y la demagogia política”. El equipo de gobierno del PP considera “inadmisible” que el PSOE cuestione una figura plenamente recogida en la legislación vigente como es la unión temporal de empresas, "evidenciando un preocupante desconocimiento de la Ley de Contratos del Sector Público o, peor aún, una voluntad deliberada de confundir a la ciudadanía". La concejal de Aseo Urbano lamenta que la portavoz socialista “haya optado por una estrategia basada en el ruido, la desinformación y el desgaste político, en lugar de ejercer una oposición seria y constructiva”.

"Este Ayuntamiento elige la seguridad jurídica, la responsabilidad y el interés general frente a los caprichos partidistas. Lejos de lo que afirman la creación de la UTE no “diluye responsabilidades”, sino que las refuerza, "al establecer una responsabilidad solidaria entre ambas empresas".

Nostalgia del pentapartito

En materia económica, el equipo de Gobierno acusa directamente al PSOE de “retorcer los datos de forma burda” al comparar cifras de hace más de una década con la realidad actual de Torrevieja. La propia portavoz socialista reconoce que el coste actual ronda los 24-25 millones frente a los 16-17 millones anteriores, “pero oculta deliberadamente que la ciudad ha crecido, que los costes laborales han aumentado por ley y que las exigencias medioambientales de hoy no tienen nada que ver con las de entonces”, señaló Ruiz, añadiendo que “lo que el PSOE llama caro, este Gobierno lo llama inversión en dignidad urbana. Lo contrario sería condenar a Torrevieja a servicios mínimos, como ya ocurrió en etapas anteriores bajo la gestión del Pentapartito con el PSOE y Los Verdes desgobernando Torrevieja la ciudad de 2015 a 2019”.

La concejala de Aseo Urbano, Maria José Ruiz / TONY SEVILLA

"Especialmente grave"

"Especialmente grave", considera María José Ruiz, son las afirmaciones sobre el contenedor marrón, “hablar de incumplimiento cuando lo que se ha hecho es adaptar el servicio a la nueva Ley 7/2022 es, sencillamente, faltar a la verdad”.

La actualización técnica "realizada", según la concejala, permitirá un sistema más eficiente, con menor porcentaje de residuos impropios y mayor capacidad, evitando además costes duplicados en el futuro.

En realidad el artículo 25.2.b) de la ley que cita la edil establece que antes del 30 de junio de 2022, las entidades locales con una población de derecho superior a 5.000 habitantes debían establecer el sistema de recogida separada de biorresiduos (contenedor marrón). En Torrevieja coincidió además con el plazo legal de la puesta en marcha de la nueva contrata que fijaba como prioridad esa recogida de fracción orgánica en sus pliegos de condiciones. Tres años y medio después ese reto no se ha logrado.

Algas y podas

La concejala no ofrece más datos sobre la falta de despliegue del contenedor marrón. Los 900 contenedores, que debieron desplegarse con el resto de islas de contenedores desde mediados de 2022, llegaron finalmente en enero pasado al recinto de la UTE en La Marquesa, donde la empresa -esta vez con licencia municipal- ha comenzado a construir la planta de transferencia de podas y algas.

En cuanto a las zonas verdes señala que “resulta especialmente llamativo que quienes dejaron contratos caducados y servicios al borde del colapso pretendan ahora dar lecciones. Este Gobierno ha impulsado la mayor inversión de la historia en mantenimiento urbano, con más de 111 millones de euros destinados a mejorar la ciudad.