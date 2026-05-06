La puesta a punto del edificio de la antigua CAM en Orihuela costará 1,2 millones de euros

Poner a punto el edificio de la antigua CAM le costará al Ayuntamiento de Orihuela 1,2 millones de euros. Tras la aprobación de un primer crédito extraordinario de 654.000 euros, el bipartito de PP y Vox deberá aprobar otro de 546.000 euros para alcanzar la cifra total que ha estimado la adjudicataria encargada de redactar el proyecto -que ha costado 18.142 euros- de las obras necesarias para actualizar y poner en marcha un inmueble de 1986 que el Consistorio compró en julio a la Fundación Mediterráneo por 2 millones.

La adquisición del emblemático edificio, en la calle Loazes, culminaba un largo proceso tras varios intentos frustrados en el mandato de Emilio Bascuñana, cuando el precio llegó a rondar los 3 millones, para recuperar un espacio de gran valor simbólico que formaba parte de la vida colectiva de la ciudad.

Precisamente, el coste de su reforma y mantenimiento fue uno de los motivos por los que la compra se había atascado anteriormente hasta que el equipo de gobierno incluyó la inversión en los presupuestos de 2024 ya recogían esta inversión y fue una de las primeras en ejecutarse en noviembre de ese mismo año poco después de adjudicarse el crédito de 41 millones de euros para llevarlas a cabo, aunque la operación se materializó en 2025.

Firma de la compra del edificio / Información

A falta de los presupuestos municipales de este año, en los que se preveía incluir la adecuación, el último pleno aprobó una primera modificación de crédito y se tramitará una nueva modificación presupuestaria para ejecutar la actuación en su totalidad, que asciende a 1,2 millones, según explica a este periódico Matías Ruiz, concejal de Urbanismo y Patrimonio.

El edil afirma que este incremento responde a la necesidad de realizar una intervención integral en el edificio, ya que "no se trata de una actuación puntual, sino de una adaptación completa a la normativa vigente y a las condiciones necesarias para su uso público".

Renovación

Así, entre las principales actuaciones previstas se encuentran la renovación total de los sistemas de climatización y ventilación, con un coste cercano a los 400.000 euros debido a las dimensiones del espacio y la capacidad de los auditorios, así como la adecuación a la normativa en materia de seguridad contra incendios y espectáculos públicos.

Asimismo, se contempla la adaptación a la accesibilidad universal, incluyendo la instalación de rampas, señalización adecuada y la adecuación de los aseos para personas con diversidad funcional. También se procederá a la actualización de las instalaciones eléctricas, la renovación del sistema de sonido de los dos auditorios y la mejora integral de los aseos del edificio.

A todo ello se suman trabajos complementarios de albañilería, pintura y acabados, así como la adaptación de los ascensores a la normativa vigente, "actuaciones necesarias para garantizar un espacio moderno, seguro y plenamente funcional", resume el Ruiz.

El edificio ha acogido durante más de 30 años actividades culturales, sociales y formativas. El espacio, reconocible por su coronación con un llamativo panel digital -aún con el logo de la antigua CAM- que daba información horaria y de temperatura, también alojó con un contrato de alquiler las dependencias municipales y los plenos mientras se reformaba el Palacio del Marqués de Arneva, siendo escenario incluso de la moción de censura de PSOE y Ciudadanos, un bipartito que descartó su compra pese a que el arrendamiento contemplaba esa opción.

Nuevos usos

Ahora, el Ayuntamiento ha previsto varios usos estratégicos para sacar el máximo partido a sus instalaciones, convirtiéndose en un espacio multiusos de titularidad pública, consolidando así su vocación de servicio a la ciudadanía, con dependencias municipales, así como dar uso y acceso al público a las salas de actos y exposiciones.

Con una superficie construida de 3.085 metros cuadrados y una útil de 2.675, tiene cinco plantas, más una planta baja y un sótano, con una zona de aparcamiento y tres zonas de almacén de distintas dimensiones, así como dos despachos independientes.

Una de sus particularidades es la presencia de dos accesos diferenciados desde la vía pública. El principal se encuentra en la placeta de Europa, dirigiéndose al vestíbulo común, mientras que la entrada independiente se sitúa en la fachada sur, en la calle Loazes, lo que facilita la organización de diferentes actividades y eventos de manera simultánea.

En la parte norte alberga aulas de trabajo y formación interconectadas mediante una escalera interior independiente, proporcionando un entorno propicio para el aprendizaje y la capacitación. En la parte sur, cuenta con una sala de exposiciones distribuida en dos niveles, a la que se accede directamente desde la calle y que también incluye una escalera interior independiente, además de aseos y salas auxiliares, idóneas para la realización de muestras y eventos culturales.

Además, tiene dos auditorios. El principal, con una capacidad para 400 personas, está equipado con todas las estancias necesarias para el desarrollo de actos de gran envergadura: aseos, despachos, cabinas de proyección y traducción, almacenes y camerinos, lo que permite una gran versatilidad en su uso.

El segundo, de menor capacidad, cuenta con más de 150 asientos y también dispone de cabina de proyección, despachos, aseos y una sala habilitada para talleres o seminarios, adaptándose así a actividades de diferente tamaño y naturaleza.