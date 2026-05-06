El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores

Un vídeo grabado en la playa de Guardamar del Segura ha despertado la curiosidad de cientos de usuarios en Facebook. La creadora de contenido Sonia la Tigresa, conocida por sus publicaciones vinculadas al mar y la pesca, ha compartido unas imágenes tomadas el sábado 2 de mayo de 2026 durante un concurso de pesca en las que se ven varios ejemplares nadando muy cerca de la orilla.

La autora del vídeo asegura que nunca los había visto tan cerca y los identifica como “tiburones”, sorprendida por la escena. “Lo grabé porque si no, no me creéis”, escribió en la publicación, donde insistió además en que el vídeo no tiene ningún tipo de edición.

La escena, según relata, ocurrió justo junto a su puesto durante el concurso. En las imágenes —que la propia creadora presenta como algo “increíble”— se aprecia movimiento en la rompiente, una zona donde algunos grandes peces pueden acercarse para cazar bancos pequeños de alimento.

Comentarios de aficionados a la pesca

La publicación ha generado rápidamente comentarios entre aficionados a la pesca. Varios usuarios han rebajado la alarma y han apuntado a otra explicación: no serían tiburones, sino palometones, palometas grandes o incluso serviolas, especies conocidas por acercarse a la costa y moverse en zonas de rompiente cuando persiguen morralla.

“Son palometones y grandes”, comentaba uno de los usuarios. Otro señalaba que “les gusta romper la ola”, mientras varios coincidían en que podrían estar cazando peces pequeños cerca de la playa. También hubo quien tiró de humor: “Tiburones en la playa lo veo hasta normal. Lo raro sería verlos en el salón de tu casa”.

Más allá de la identificación exacta, el vídeo ha funcionado porque muestra una escena poco habitual para muchos bañistas: peces de tamaño considerable moviéndose a escasos metros de la arena. Para los pescadores, sin embargo, no resulta tan extraño que determinadas especies depredadoras se acerquen a la orilla en busca de alimento, especialmente cuando hay actividad de pequeños peces.

La propia Sonia la Tigresa planteó la pregunta a sus seguidores: “¿Qué hubierais hecho en mi lugar? ¿Le hubierais tirado la caña?”. La respuesta mayoritaria entre los aficionados fue clara: de haber sido palometones o serviolas, más de uno habría intentado aprovechar la ocasión.

El vídeo deja así una mezcla de sorpresa, debate y cultura pesquera local. Lo que para la autora fue una posible aparición de tiburones en plena orilla de Guardamar, para muchos usuarios parece más bien una escena de grandes depredadores costeros cazando cerca de la rompiente. En cualquier caso, la publicación ha conseguido lo que prometía: llamar la atención sobre una imagen marina difícil de ignorar.