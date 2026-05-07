Abierto el plazo de inscripción para participar en los Murales de San Isidro en Orihuela
Los interesados en realizar nuevas obras o retocar las existentes en homenaje a Miguel Hernández pueden apuntarse hasta el día 18
El Ayuntamiento de Orihuela está gestionando la organización de la XII Edición de los Murales de San Isidro, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo.
Así, la Concejalía de Cultura, que dirige Anabel García (Vox), ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en realizar nuevos murales o retocar los ya existentes, pudiendo formalizar su inscripción a través del enlace habilitado en la página web hasta el próximo día 18.
Asimismo, se volverá a organizar Mercadearte, una muestra y venta de productos artesanales que se desarrollará el domingo 24 en el barrio de San Isidro, coincidiendo con la celebración de los Murales. El Ayuntamiento ha informado de que la instalación de los puestos estará exenta de tasas.
Esta actividad permitirá al público disfrutar de una jornada cultural en la que se combinarán el arte urbano, la creación mural y la artesanía, contribuyendo a dinamizar uno de los barrios más emblemáticos de Orihuela y a poner en valor la participación de artistas y artesanos, que también pueden inscribirse en la web habilitada.
Para cualquier duda sobre cualquiera de las dos actividades, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 672 217 214 o mediante el correo electrónico muralessanisidro@orihuela.es.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- Un funcionario del Ayuntamiento de Torrevieja reclama cobrar productividad estando de baja... Y el juzgado le recuerda que sin trabajar es imposible
- Historias cruzadas: Murcia premia a un joven investigador oriolano por su estudio sobre la Guerra de Sucesión desde una óptica orcelitana
- Bolas rescatadas, pensión completada: el trabajo invisible de los recuperadores de pelotas de golf en Orihuela Costa
- Aparatoso incendio sin heridos en un desguace de San Bartolomé: una gran columna de humo alerta a los vecinos
- El TSJ ratifica la primera multa mensual de 135.000 euros a Acciona por la mala calidad del servicio que presta en Torrevieja
- El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja