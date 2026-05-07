Abierto el plazo de inscripción para participar en los Murales de San Isidro en Orihuela

El Ayuntamiento de Orihuela está gestionando la organización de la XII Edición de los Murales de San Isidro, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo.

Así, la Concejalía de Cultura, que dirige Anabel García (Vox), ha abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas interesadas en realizar nuevos murales o retocar los ya existentes, pudiendo formalizar su inscripción a través del enlace habilitado en la página web hasta el próximo día 18.

Asimismo, se volverá a organizar Mercadearte, una muestra y venta de productos artesanales que se desarrollará el domingo 24 en el barrio de San Isidro, coincidiendo con la celebración de los Murales. El Ayuntamiento ha informado de que la instalación de los puestos estará exenta de tasas.

Esta actividad permitirá al público disfrutar de una jornada cultural en la que se combinarán el arte urbano, la creación mural y la artesanía, contribuyendo a dinamizar uno de los barrios más emblemáticos de Orihuela y a poner en valor la participación de artistas y artesanos, que también pueden inscribirse en la web habilitada.

Para cualquier duda sobre cualquiera de las dos actividades, las personas interesadas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 672 217 214 o mediante el correo electrónico muralessanisidro@orihuela.es.