Callosa de Segura recurre a dos créditos bancarios de 2,2 millones para inversiones y aliviar las "tensiones de tesorería"

El Ayuntamiento de Callosa de Segura se encuentra inmerso en rearmar su estructura económica y financiera para este ejercicio, pese a que Corporación cuenta con el presupuesto municipal de 2026, en vigor desde finales de enero. Ahora, el gobierno -en minoría, formando equipo PSOE y EUUP, tras la salida de UCIN- planea recurrir a dos créditos bancarios de 2,2 millones de euros para aliviar las tensiones de tesorería y hacer frente a las inversiones previstas en las cuentas de este año.

Por un lado, se pretende planificar la tesorería municipal, para poder responder a las obligaciones del día a día de la gestión, deudores, acreedores comerciales y financieros. Según el documento firmado por el concejal de Hacienda, Ángel García, "ante la necesidad de atender tensiones transitorias de tesorería derivadas del desfase temporal existente entre la ejecución de gastos y la ejecución de ingresos, motivado por el calendario fiscal, se ha considerado conveniente la concertación de una operación a corto plazo en la modalidad de línea de crédito" -a un plazo de doce meses-.

Hay que aclarar que la ley permite este tipo de operaciones con una duración no superior a un año, y siempre sometidas al principio de prudencia financiera y dentro de los límites legales de endeudamiento y competencia.

Al no estar aprobada aún la liquidación del presupuesto del ejercicio 2025, que irá al próximo pleno ordinario, se ha tomado como referencia de 2024, en la que los ingresos corrientes ascienden a 13.224.014 euros, por lo que se ha determinado solicitar un crédito de 1,3 millones, con liquidación trimestral de intereses y tipo de interés variable, cursando ya oferta a varias entidades.

En este sentido, fuentes municipales explican que esta operación supone 700.000 euros menos con respecto al pasado ejercicio, cuando fue de 2 millones, habiendo logrado "reducir desde 2024 hasta 2026 las tensiones de tesorería en 700.000 euros".

Las mismas fuentes indican que la concertación de operaciones de crédito a corto plazo corresponde al presidente de la Corporación, en este caso la alcaldesa Amparo Serrano, cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere el 15 % de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, como es el caso, por lo que "la gestión está asegurada para el actual equipo de gobierno PSOE-EUUP", añaden.

Inversiones

Por otro lado, la segunda operación es para acometer las inversiones de 902.592 euros que contempla el presupuesto, aprobado por el pleno, mediante un crédito a largo plazo para financiar las actuaciones previstas en el centro deportivo (249.771 euros), la mejora de acceso al centro de salud (109.179), la expropiación de edificios y otras construcciones (293.642) y la compra de zona deportiva en el barrio San José (250.000).

Para ello, el equipo de gobierno ha pedido a los servicios económicos municipales los informes preceptivos, en concreto, el de Intervención sobre la legalidad de la operación, cumplimiento de los límites de endeudamiento, estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y adecuación a la normativa de prudencia financiera, requisitos que se cumplen al presentar el Ayuntamiento un índice de endeudamiento por debajo del 35 % de los recursos corrientes.

Así, ha procedido a solicitar ofertas a diversas entidades financieras, en condiciones de concurrencia, transparencia y objetividad, a fin de seleccionar la oferta más ventajosa para los intereses municipales. En este caso también corresponde a la Alcaldía llevar a cabo la operación.

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Con estas dos operaciones a corto y a largo plazo desde el punto de vista económico financiero, inciden las mismas fuentes, "el gobierno local asegura un correcto funcionamiento de su día a día y el cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores, así como la disponibilidad de recursos para una correcta implementación de las inversiones previstas".