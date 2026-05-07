El promotor del campo de tiro olímpico ilegal de San Miguel de Salinas sobre suelo forestal protegido pide al Consell regularizarlo

La Asociación de Vecin@s “San Miguel Arcángel” y la asociación Amig@s de Sierra Escalona (ASE) han presentado alegaciones contra el expediente de Declaración de Interés Comunitario (DIC) presentada por un promotor inmobiliario para legalizar un centro deportivo de tiro olímpico en San Miguel de Salinas, uno de los más grandes del mediterráneo español, sobre 6,1 hectáreas.

Ambos documentos coinciden en solicitar la denegación del proyecto por sus impactos sobre suelo forestal estratégico, riesgo de erosión, espacios protegidos del futuro parque natural de Sierra Escalona y fauna. El escrito de la asociación vecinal incorpora, además, la posible afección sobre un yacimiento ibero del 2000 antes de Cristo. Las alegaciones también critican la ausencia de estudio de alternativas, el plazo de vigencia de treinta años y el historial de incumplimientos de la promotora.

Seis años

La propuesta, impulsada por el Club de Tiro Olímpico Lb Trap, ligada a una empresa de construcción residencial, firma que no se ha pronunciado sobre las alegaciones y su propuesta para legalizar las obras y la actividad tras ser consultado por INFORMACIÓN, ha sido sometido a información pública. Siempre según los escritos, la mayor parte de las instalaciones "ya están construidas y en funcionamiento", y sus obras se iniciaron, al menos, en 2019 "sin contar con licencia municipal ni autorización autonómica". Como es habitual en este tipo de procedimientos los impulsores del proyecto lo describen en la documentación como si la mayor parte no estuviera levantado y en funcionamiento desde hace más cinco años, a modo de proyecto.

Recreación en el proyecto del nuevo edificio destinado a restaurante, club del campo de tiro y alojamientos / INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO

Suelo forestal y parque natural

Las alegaciones señalan que la actuación afecta a 3,4 hectáreas de suelo forestal estratégico reconocido por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), lo que representa el 55% del ámbito del expediente, como demuestran con claridad las fotos aéreas de la zona. Además, incide en 4,25 hectáreas con riesgo de erosión potencial muy alto y riesgo de erosión actual alto, según la cartografía oficial de la Generalitat. Los documentos adjuntan ortofotografías desde 1977 hasta 2023 que muestran la evolución del terreno, aunque el eje central de la denuncia recae en la degradación del suelo y la transformación no autorizada del paisaje forestal.

Además, la totalidad del ámbito se encuentra dentro del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, recientemente aprobado. El proyecto linda con la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del mismo espacio natural. Además, se sitúa en un corredor territorial de la infraestructura verde regional vinculado al embalse de La Pedrera y en una zona de orla definida en la versión inicial del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja.

Contaminación acústica

La actividad de tiro al plato generará un impacto acústico sobre la fauna vinculada a la Sierra Escalona. Las alegaciones destacan la presencia del águila perdicera, especie en peligro de extinción en la Comunidad Valenciana, que cuenta en la Sierra Escalona con una de sus principales áreas de dispersión en España. Por otro lado, se advierte sobre el supuesto uso de munición de plomo. Dado que la permeabilidad del suelo en la zona es alta, existe riesgo de contaminación de suelos y acuíferos.

vista panorámica del campo de tiro sin licencia en suelo protegido, que estaba terminado y en funcionamiento en 2022 / INFORMACIÓN

Yacimiento

A todas estas afecciones, la Asociación de Vecin@s añade en su tercera alegación que el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de San Miguel de Salinas ubica en las parcelas un yacimiento ibero de la Edad del Bronce, del II milenio antes de Cristo. El escrito indica que las obras, ejecutadas "sin licencia", podrían haberlo destruido al no aplicarse medidas preventivas de conservación. Este elemento forma parte de la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana.

Ambas entidades critican que la documentación sometida a información pública no analice alternativas de emplazamiento, a pesar de las afecciones descritas y consideran inaceptable el plazo de vigencia de treinta años solicitado por la promotora. Según los alegantes, este periodo hipotecaría unos terrenos cuya vocación debería ser la restauración ecológico-forestal dentro del ámbito del PORN, restituyendo a su estado natural la zona forestal del Cabezo de La Mina.

Irregularidades y denuncias sin continuidad

Las alegaciones de la asociación vecinal detallan el historial de actuaciones. En 2019, la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas abrieron expedientes sancionadores por movimientos de tierra que excedieron la autorización y afectaron a suelo forestal y hábitats prioritarios. En 2021, la Dirección General del Medio Natural informó desfavorablemente la solicitud de compatibilidad urbanística. En diciembre de 2025, la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) acordó iniciar un expediente de restauración tras una denuncia de 2022, pero lo archivó porque el Ayuntamiento había dejado caducar el expediente de infracción urbanística. Justo tras esa resolución la empresa inició la iniciación del trámite de la DIC.

Imágenes aéreas del campo de tiro realizadas en 2022 con la mayor parte de las instalaciones realizadas, salvo la zona de alojamiento y el restaurante / INFORMACIÓN

El PSOE, con el promotor

Los documentos señalan que el Ayuntamiento habría ignorado artículos de la ley Urbanística Valenciana (TRLOTUP) que excluyen de la legalización los terrenos que forman parte de la Infraestructura Verde y que prohíben obras en medio rural sin licencia previa. El alcalde Juan de Dios Fresneda (PSOE), que gobierna con el respaldo de una concejala de IU, indicó a INFORMACIÓN, que la DIC es competencia exclusiva de la Generalitat. Sin embargo, es el municipio el que al ser consultado por la Generalitat se ha mostrado favorable a la regularización. También señaló el regidor que "es difícil" que la empresa restaure el terreno a su estado anterior y que lo importante, en caso de legalizar la actuación, es que aporte los ingresos por licencias e impuestos de construcción. Las obras se consintieron bajo un mandato del PP -que contaba con el apoyo de una edil independiente que envió en varias ocasiones a la Policía Local a paralizarlas con escaso éxito-. El primer edil ha firmado, con el visto bueno de los técnicos de urbanismo pese a todas las limitaciones que recaen sobre el suelo protegido, un certificado de compatiblidad urbanística en el que se indica la actividad planteada (que ya se ejerce sin que el Ayuntamiento haya actuado) podría validarse.

"Respeto a la naturaleza" y competiciones internacionales El proyecto promovido por el Club de Tiro Olímpico LB Trap afectase a 61.555 m². Se ubica junto a la CV-951 a Torremendo y el embalse de La Pedrera, cerca de la rotonda con la CV-95. La actividad se define como un centro deportivo para la práctica del tiro al plato, "sin caza y bajo normas federativas". En su presentación, el proyecto se justifica por la demanda de tiradores de Alicante y del sureste español, "por la falta de instalaciones modernas cercanas y por la posibilidad de atraer competiciones nacionales e internacionales". El documento subraya que Cheste sería el único polígono valenciano preparado para este tipo de eventos y que San Miguel de Salinas se situaría (lo dice en futuro cuando ya está en funcionamiento) a más de 200 kilómetros de esas instalaciones. El promotor destaca de la actuación la promoción del deporte olímpico impulso del turismo deportivo, supuesta "creación de empleo e impacto económico local". También se plantea como una instalación capaz de atraer concentraciones de selecciones extranjeras, especialmente del norte de Europa, durante los meses de invierno, con una zona de hospedaje "para deportistas por la falta de oferta hotelera en el municipio". El proyecto sostiene además que el tiro olímpico puede practicarse a cualquier edad, que es apto para deportistas paralímpicos y que fomenta valores como compañerismo, amistad y respeto por la naturaleza. En el apartado ambiental, el documento defiende que la instalación sería “fácilmente integrable”, que los platos serían biodegradables, que el plomo se recogería para su reciclaje y que se pretende avanzar hacia autosuficiencia energética con placas solares.