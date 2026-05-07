Rojales recibe un premio nacional de buenas prácticas contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Rojales ha logrado un reconocimiento nacional al obtener uno de los premios de la X Edición de Buenas Prácticas Locales contra la Violencia sobre las Mujeres, un concurso que convoca el Ministerio de Igualdad y la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), destacando entre los consistorios y mancomunidades de toda España que han concurrido al galardón por haber desarrollado actuaciones significativas en el ámbito de la violencia machista.

La FEMP ha comunicado al municipio que ha conseguido este reconocimiento por "la calidad de la propuesta, que podrá resultar de gran interés para otras entidades por su eficacia, carácter innovador y las posibilidades que ofrece de ser aplicada en otros contextos".

En concreto, por el programa "Alone: prevención de la ideación suicida por violencia de género", en la categoría "ruptura del silencio: sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres".

El mérito, según el Consistorio, "el trabajo continuado de la Concejalía de Igualdad", con un proyecto que destaca por "su impacto, innovación, sostenibilidad, enfoque de género e interseccionalidad".

Para la Administración local, "este reconocimiento nacional refuerza nuestra acción municipal como pieza clave para prevenir y erradicar la violencia de género, y contribuimos como Ayuntamiento a promover el intercambio de experiencias exitosas con otras poblaciones y comunidades autónomas".

A esta convocatoria se presentaron 49 iniciativas de ámbito local, aunque finalmente fueron evaluadas 46, ya que tres quedaron fuera por no ajustarse al plazo establecido en las bases.

Ganadores

Su finalidad es fomentar el intercambio de experiencias y reconocer las actuaciones más eficaces e innovadoras llevadas a cabo por las entidades locales en cuatro áreas. En la categoría en la que Rojales se ha alzado con el premio, hubo 24 propuestas, resultando también ganadores el concurso audiovisual "Miradas adolescentes" (Almería) y el programa "El consumo de prostitución es violencia", de Picassent (Valencia).

En el área de respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y organismos responsables, en la que se presentaron 14 actuaciones, figura otra localidad de la provincia de Alicante: Pinoso, por su protocolo de actuación conjunta para la prevención, detección e intervención de la violencia contra las mujeres, además de "Nosotras para nosotras", de Quart de Poblet (Valencia), y las mesas locales de coordinación para el abordaje de las violencias machistas en el municipio de Eivissa (Baleares).

En cuanto a la asistencia, ayuda y protección a las mujeres víctimas y sus hijos, han ganado entre las cinco candidaturas presentadas el servicio de atención de Barcelona y el espacio de apoyo psicoeducativo y musicoterapéutico de las mancomunidades Bortziriak y Malerreka (Baztan).

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Por último, en el espacio de impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la una respuesta especializada e integral, han recibido el reconocimiento dos de las tres propuestas presentadas: la actuación sanitaria en atención primaria (Cabildo Insular de Tenerife) y el modelo integral de intervención sobre la juventud "Marte y Venus son historia" de atención psicosanitaria en el entorno educativo (Azuaga, Badajoz).