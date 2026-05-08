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Bigsound cancela su edición en Torrevieja 

La organización del festival y el Ayuntamiento anuncian que el evento no se celebrará al no alcanzarse el nivel de venta de entradas previsto

Imagen del festival Bigsound en València

Imagen del festival Bigsound en València / Francisco Calabuig

Loreto Mármol

Loreto Mármol

El Ayuntamiento de Torrevieja y la organización de Bigsound han comunicado oficialmente que finalmente no se celebrará la edición prevista del festival en la ciudad durante este verano, tras no alcanzarse los niveles de respuesta y venta de entradas inicialmente previstos para garantizar el desarrollo del evento en las condiciones planteadas.

Su celebración estaba prevista para los días 25 y 26 de julio e incluso se habían puesto a la venta las entradas, desde 45 euros, con las confirmaciones de María Becerra Chema Rivas, Metrika, Inazio, Myke Towers, Ana Mena, Juan Magán, Omar Montes, Leire Martínez, Ptazeta, Marc Seguí y Paula Koops.

El evento, que cuenta con otras cuatro ediciones en España, se define como el festival de música mainstream y urbana "más grande del país" y sustituía en la ciudad al RBF Festival, que agotó su contrato el verano pasado, en busca de un perfil de público más amplio y otros géneros musicales urbanos.

Tanto la organización como el Consistorio han trasladado un mensaje de agradecimiento a todas las personas, entidades y colaboradores que habían mostrado su interés y respaldo al proyecto durante los últimos meses, destacando especialmente el esfuerzo realizado para tratar de consolidar esta propuesta musical dentro de la programación cultural y de ocio de la ciudad.

Próximas ediciones

Asimismo, se han mostrado optimistas de cara al futuro, confiando en que puedan darse las condiciones adecuadas para retomar el festival en próximas ediciones y lograr una mayor respuesta por parte del público.

La organización de Bigsound ha explicado que, pese al trabajo realizado en la preparación del evento, las circunstancias actuales no permiten desarrollar la edición de este año con las garantías previstas inicialmente, por lo que se ha optado por aplazar el proyecto a futuras convocatorias.

Desde el Consistorio se ha puesto en valor la apuesta firme y continuada por la cultura, la música y los grandes eventos como herramientas fundamentales para la promoción turística y económica de la ciudad, recordando que Torrevieja mantiene durante todo el año una intensa programación de conciertos, festivales, actividades culturales y eventos de primer nivel.

De hecho, este festival nacía para consolidar la propuesta musical dentro de la programación cultural y de ocio de la ciudad en temporada alta, cuando se celebra el Brilla Torrevieja, con artistas confirmados como Leiva, Remember y Los Delinqüentes, y este año también el Low Festival, tomando el relevo de la sede de Benidorm, con Dani Fernández, Love of Lesbian, Fangoria y La Casa Azul, entre muchos otros.

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Por su parte, la organización ha agradecido públicamente la colaboración y predisposición institucional mantenida durante todo el proceso, manifestando igualmente su voluntad de seguir explorando futuras oportunidades para regresar a la ciudad. "Esperamos volver a encontrarnos próximamente y que el público responda de forma todavía más positiva en futuras ocasiones", han señalado desde la organización del festival.

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