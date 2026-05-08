Dámaso Aparicio será este mes oficialmente gerente de la empresa municipal de las basuras de Orihuela

Dámaso Aparicio, exconcejal del PP y asesor de los populares en este mandato, será oficialmente el gerente de la empresa municipal Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela (SGM), que se encarga de gestionar el servicio de las basuras y el mantenimiento de los viales de la Costa, que en este caso opera bajo la marca Ecoplan.

El nombramiento se realizará en el próximo consejo de administración, que está previsto que se celebre antes de que acabe este mes. Un órgano en el que el bipartito de PP y Vox tiene mayoría para validar la propuesta del tribunal que se encarga del proceso selectivo para el puesto directivo de gerente, que, tras descartar a tres de los cuatro candidatos por no presentar la documentación requerida, dejó como único aspirante a Aparicio.

Ahora, la comisión encargada del proceso selectivo ha acordado por unanimidad elevar al presidente del consejo de administración, el propio alcalde, Pepe Vegara, la propuesta de nombramiento del único aspirante que continuaba en el procedimiento, tras una fase de entrevista y de valoración de méritos del candidato, según los criterios establecidos en las bases reguladoras de la convocatoria.

Además de Vegara como presidente, el consejo está compuesto por un concejal de cada partido -Manuel Mestre (Vox), Rocío Ortuño (PP), Isidro Grao (PSOE), Leticia Pertegal (Cambiemos) y Luisa Boné (Ciudadanos)- y Rubén Rodríguez Ferrández, José Ángel Herrero Ruiz-Navarro y Emilio Manuel Ferrández Escudero.

Salario

Una vez que se haga efectivo el nombramiento y se encomiende el encargo de residuos -aún pendiente-, Aparicio percibirá un sueldo de hasta 80.000 euros al año, establecido por la cifra de negocios y número de trabajadores de SGM, con una asignación fija de 50.000 euros y una variable de hasta un máximo de 30.000 euros que aprobará el consejo de administración de la sociedad a partir de las tareas y las funciones.

El exedil ocupó en anteriores gobiernos populares varias concejalías como las de Medio Ambiente, RSU y Limpieza Viaria, y en este mandato comenzó como asesor del PP con una retribución de 40.000 euros, que es la que percibía hasta ahora -aunque ya ocupaba el puesto de gerente de forma provisional-, cantidad a la que renunciará duplicando su nómina.

La empresa municipal, que se encuentra en fase de selección de personal, también ha publicado recientemente el listado de los aspirantes al proceso selectivo para la constitución de una bolsa de empleo temporal de técnico responsable del departamento de Recursos Humanos. Entre los diez candidatos, figuran el propio Aparicio y Mariola Rocamora, exconcejala durante el mandato de Emilio Bascuñana.

"Opacidad"

Mientras, esta misma semana Cambiemos ha insistido en "la opacidad en los procesos de selección de personal de las sociedades municipales", centrando el foco tanto en SGM como en Orihuela Cultural, en la que, según la formación, "nada se sabe de la situación del proceso de selección de gerente".

"A las consultas en el Ayuntamiento de personas candidatas al puesto, se les ha informado que el proceso se ha paralizado, pese a que en el pleno, la concejala de Cultura afirmó que el proceso sigue adelante. En cuanto a SGM, son numerosas las personas interesadas que no han tenido contestación del punto en que se encuentra el proceso de selección, a pesar de que llevan esperando que se resuelva desde el pasado verano", ha explicado la edil Leticia Pertegal, que ha añadido que "esto nos lleva a pensar que hay determinados intereses en dar los puestos a personas afines al PP, que estaban en varios procesos de selección y por eso está siendo todo gestionado en la más absoluta opacidad y secretismo".

A juicio de la concejala, "los favores políticos no deben ser pagados con el dinero del pueblo de Orihuela".

Además de Cambiemos, PSOE y Ciudadanos han criticado en varias ocasiones que estos procesos selectivos están hechos a medida.

Gestión del servicio

El pleno aprobó hace un año en una sesión extraordinaria encargar a SGM tanto el mantenimiento de los viales de la Costa como las basuras. Si bien el primero arrancó en julio, la previsión para los residuos era que comenzara a prestarse en el último trimestre de 2025, algo que aún no ha ocurrido.

El informe que el Ayuntamiento encargó -a una empresa por 9.680 euros, la misma que determinó la viabilidad del encargo a Ildo del mantenimiento de las zonas verdes de la Costa- cifró los gastos del servicio a través de la empresa municipal en 21.367.996 euros, lo que suponía un ahorro para las arcas municipales con respecto a la gestión actual de 628.685 euros.

El bipartito de PP y Vox contempla una inversión de casi 20 millones de euros en los próximos seis años para optimizar un servicio que está sin actualizar desde que se municipalizó en 2012, con los recursos heredados de la adjudicataria de entonces y en función de un pliego de condiciones de 2008, arrastrando problemas de logística y una flota de camiones antigua, que ya se ha comenzado a renovar de forma progresiva en el marco de un contrato de suministro para la mejora de los medios materiales del servicio de aseo urbano y limpieza viaria que está compuesto de cinco lotes por importe de 3.439.788 euros, aunque la inversión total asciende a 6 millones.

Todo ello cuando arrecian las quejas vecinales, ya que los cambios no se terminan de percibir en la calle, lo que se traduce en el hartazgo de los ciudadanos, que han sufrido en su bolsillo el tasazo de las basuras, pasando de una tarifa de 70 euros al año a 202.

El último pleno aprobó una moción de Ciudadanos para revisar la ordenanza fiscal que ha triplicado este impuesto, saliendo adelante con la abstención de Vox, el apoyo de toda la oposición y en contra del PP.

Reciclaje

La hoja de ruta es el Plan Local de Residuos, que implantará el pago por generación, premiando y penalizando por la cantidad de basura doméstica, aunque hasta ahora no se ha conseguido aumentar la recogida selectiva en el término municipal -a excepción del vidrio-. En 2023, con una población de 82.449 habitantes, se produjeron 54.945 toneladas de residuos de las que el reciclaje bruto se situó en un 68%. A partir de 2027, solo se podrán contabilizar como reciclados los biorresiduos que hayan sido recogidos de forma separada, por lo que el porcentaje caería a un 40%.

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Si los restos se separan correctamente pasan de ser un gasto a un posible ingreso para el municipio, tanto por el valor de los materiales reciclables como por el ahorro en el canon de tratamiento que supone reducir los residuos a gestionar. Hay que recordar que una vez recogidos se transportan a la planta de transferencia del Consorcio Vega Baja Sostenible en Dolores, siendo después trasladados a varias plantas de tratamiento, con un consiguiente incremento en los costes al carecer la comarca de una infraestructura propia, mientras que Orihuela se opone a que se instale en Torremendo.