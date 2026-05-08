Hay moros en Orihuela Costa

El bando moro pretende este año reescribir la historia de Orihuela en el mar llevando las fiestas de la Reconquista a la Costa. La Embajada Mora, que ha recaído por quinta vez en la comparsa Moros Abdelazíes -también embajadores en 1984, 1994, 2004 y 2014-, transformará la playa de La Glea, en Campoamor, en el epicentro de un evento sin precedentes en el municipio. "No es una simple fiesta de verano, sino la unión definitiva entre la tradición de la ciudad y el potencial de Orihuela Costa a través de un despliegue visual, pirotécnico y escénico jamás visto", prometen.

Al frente de esta comparsa, que cumple el 50 aniversario de su constitución, está el empresario Francisco Sánchez Mateos, que guiará a las huestes del bando de la media luna. Tras una primera incursión el año pasado con el Abdelazíes Summer Fest, el evento evoluciona en esta ocasión para afianzar las fiestas de Moros y Cristianos en el litoral oriolano el próximo 20 y 21 de junio.

La agrupación alardea de representar un espíritu festero auténtico, donde la pasión por las tradiciones se transmite de generación en generación como punto de encuentro para familias y amigos: "Nuestro compromiso con las fiestas de la Reconquista de Orihuela es inquebrantable, y cada año trabajamos con ilusión para contribuir a su éxito y brillantez", aseguran quienes se constituyeron como comparsa el 21 de diciembre de 1976 tras un caluroso verano que muchos de sus componentes pasaban en Torrevieja, acudiendo a media mañana a la playa de La Mata o al quiosco de Antonio, recuerdan.

Desde entonces se ha convertido en una de las agrupaciones más queridas por su profunda conexión con unas fiestas emblemáticas de gran arraigo cultural. Con una sólida trayectoria, se distingue por la elegancia y solemnidad de sus desfiles, con vestimentas cuidadamente diseñadas y una puesta en escena marcada por el fervor de sus integrantes y el espíritu de comunidad que los une.

Desfiles

Tras medio siglo de historia, conservan los signos propios de su identidad, como el traje de gala con el que desfilan sus filas masculinas de forma ininterrumpida desde 1977. Casaca y pantalón bombacho blancos con adornos en dorado, fajín negro, capa negra con adornos dorados y escudo de la comparsa, babuchas negras, con pañuelo blanco y cimitarra.

Como curiosidad, como modelo tomaron un traje original de Jordania, que hoy es utilizado en los países árabes para sus grandes celebraciones. Su confección se encargó a la Sastrería Tono, en la calle Molino, que dio paso a una gran explanada en la margen derecha del río donde los Moros Almohábenos instalan su kábila.

El taller cobró 9.000 pesetas por unidad, saliendo los primeros trajes del taller el 23 de junio de 1977, justo a tiempo para que los Moros Abdelazíes desfilaran por vez primera en Alicante, con motivo del Desfile de la Provincia que por aquel entonces se celebraba por el día de San Juan.

Así, se han comprometido a portar una rica tradición festera hasta la Costa, contribuyendo a mantener viva la historia y el esplendor de una de las celebraciones con mayor peso cultural de la ciudad.

El nombre de la comparsa rinde homenaje a un gran guerrero contemporáneo de Teodomiro: su padre, Muza ibn Nusair, el primer caudillo árabe en llegar a la península desde el norte de África, le encomendó la conquista del este peninsular.

Ahora, se preparan para un día histórico, el gran desembarco el 20 de junio en la orilla de la playa, con navegación de la comitiva y simulación de artillería desde Cabo Roig y la torrevigía. Sobre la arena, actores especializados en batallas medievales recrearán un espectacular combate -riguroso y visualmente impactante- para unir tradición, emoción y leyenda que hará viajar siglos atrás.

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