Investigan a un hombre en Torrevieja tras hallar a su perro con un collar de castigo con púas incrustado en el cuello
La Guardia Civil localiza a un varón de 78 años como responsable de un maltrato animal después de que se encontrara a su mascota deambulando por la vía pública con heridas graves
La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 78 años como responsable de un delito de maltrato animal después de que su perro fuera hallado con heridas de gravedad.
Aunque ha trascendido ahora, la investigación se inició el pasado 13 de abril tras la denuncia de los trabajadores de un albergue municipal de Torrevieja, quienes alertaron sobre el mal estado de un perro que había sido encontrado vagando por la vía pública. El animal presentaba lesiones y tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente.
El perro llevaba colocado un collar de castigo con púas y al retirárselo los profesionales comprobaron que le había provocado heridas en el cuello, llegando incluso a incrustarse en la piel debido a un prolongado tiempo de uso. Este tipo de dispositivos están prohibidos por la normativa vigente en materia de bienestar animal.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, a raíz de estos hechos y tras el correspondiente informe veterinario, iniciaron las gestiones de localización del propietario, quien fue identificado e investigado por un delito de maltrato animal.
De las diligencias practicadas se ha dado cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja.
La Guardia Civil recuerda la importancia de garantizar el cuidado adecuado de las mascotas y denuncia cualquier conducta que pueda suponer sufrimiento o abandono.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las filtraciones en el embalse de San Diego impiden la propuesta de trasvasar agua del Júcar al Segura
- El vídeo de “tiburones” en la orilla de Guardamar que ha encendido el debate entre pescadores
- Un funcionario del Ayuntamiento de Torrevieja reclama cobrar productividad estando de baja... Y el juzgado le recuerda que sin trabajar es imposible
- El Consorcio de Bomberos destruye con redes el anidamiento de vencejos protegidos en su parque de Torrevieja
- Historias cruzadas: Murcia premia a un joven investigador oriolano por su estudio sobre la Guerra de Sucesión desde una óptica orcelitana
- Bolas rescatadas, pensión completada: el trabajo invisible de los recuperadores de pelotas de golf en Orihuela Costa
- Aparatoso incendio sin heridos en un desguace de San Bartolomé: una gran columna de humo alerta a los vecinos
- El TSJ ratifica la primera multa mensual de 135.000 euros a Acciona por la mala calidad del servicio que presta en Torrevieja