Investigan a un hombre en Torrevieja tras hallar a su perro con un collar de castigo con púas incrustado en el cuello

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 78 años como responsable de un delito de maltrato animal después de que su perro fuera hallado con heridas de gravedad.

Aunque ha trascendido ahora, la investigación se inició el pasado 13 de abril tras la denuncia de los trabajadores de un albergue municipal de Torrevieja, quienes alertaron sobre el mal estado de un perro que había sido encontrado vagando por la vía pública. El animal presentaba lesiones y tuvo que ser trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención urgente.

El perro llevaba colocado un collar de castigo con púas y al retirárselo los profesionales comprobaron que le había provocado heridas en el cuello, llegando incluso a incrustarse en la piel debido a un prolongado tiempo de uso. Este tipo de dispositivos están prohibidos por la normativa vigente en materia de bienestar animal.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Guardamar del Segura, a raíz de estos hechos y tras el correspondiente informe veterinario, iniciaron las gestiones de localización del propietario, quien fue identificado e investigado por un delito de maltrato animal.

De las diligencias practicadas se ha dado cuenta a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja.

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