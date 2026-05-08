La obra de reurbanización del paseo de la playa de Los Locos de Torrevieja arrancará en junio sin suspensión durante el verano

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja confirmó este viernes la propuesta de adjudicación de las obras de reurbanización de la playa de Los Locos a la empresa Pavasal, como recogió INFORMACIÓN, con una baja sobre el precio de licitación de un 14,65%, por un importe de 8.592.352 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El equipo de gobierno del Partido Popular no va a aplazar el inicio de las obras hasta después del verano. Comenzarán con una primera fase en junio, de las cuatro previstas por tramos. Con lo que, si se cumple la programación todo el proyecto estará muy avanzado antes de finalizar el mandato en mayo de 2027.

Diseño

Unas obras que dotarán al paseo de la dimensión "suficiente para permitir la circulación y relación de las personas, mejorar la accesibilidad a la playa, y permitir una mejor relación entre la ciudad y la playa más directa más amable y adecuada a las nuevas necesidades del siglo XXI", según figura en el proyecto de ejecución redactado por el arquitecto valenciano Juan Ignacio Fuster Marcos. El paseo cuenta ahora con una franja peatonal bastante reducida con escasa accesibilidad a la propia playa y una balaustrada muy deteriorada, una avenida abierta al tráfico que condiciona la movilidad peatonal y la explotación de los negocios de hostelería con terraza.

Recreación virtual del proyecto en la zona de transición entre la avenida actual y la playa / INFORMACIÓN

La primera fase comprende el tramo de la calle La Sal entre la avenida de la Purísima y la avenida de Las Habaneras y es el que menos afecta directamente al acceso a la playa

Fases

La concejala de Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, señaló que la ejecución de las obras se organizará en cuatro fases operativas definidas, que contempla la puesta en uso progresiva de cada ámbito una vez finalizado, en consonancia con lo previsto en el pliego para la licitación y garantizando el acceso a la playa desde diferentes zonas de la obra.

El ámbito de la primera fase de ejecución será el comprendido entre la confluencia de calle La Sal con la avenida La Purísima hasta avenida de las Habaneras, siendo ese tramo el que menor impacto producirá el próximo verano. Este tramo del proyecto se concibió para ampliar la zona de reurbanización y peatonalización ante la expectativa, de momento malograda por una sentencia del Tribunal Supremo, de que se levantara el proyecto de rascacielos en la cala del Palangre.

El Ayuntamiento mantiene que la reurbanización de la playa de Los Locos permitirá la creación de más zonas verdes, peatonales, arbolado, mobiliario urbano con zonas de juegos de niños y zonas biosaludables. Una intervención de más de 1.100 metros de peatonalización de costa y una superficie total de 21.044,75 metros cuadrados.

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Afecciones

En cuanto a las afecciones al entorno urbano, se abordará de manera individualizada las interferencias relativas al tráfico rodado y peatonal, transporte público, accesos a viviendas y garajes, actividad comercial y servicios existentes, adaptando la gestión de las afecciones a las circunstancias propias del entorno turístico.

Este diseño se ha ido adaptando el proyecto a las necesidades y a todos los informes sectoriales tanto de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, dependiente de la Generalitat Valenciana, como del Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de ahí que su elaboración se haya prolongado durante parte del anterior mandato municipal y el actual.