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TORREVIEJA

La obra de reurbanización del paseo de la playa de Los Locos de Torrevieja arrancará en junio sin suspensión durante el verano

El Ayuntamiento adjudica el contrato con Pavasal con una inversión que supera 8,5 millones de euros, 18 meses de ejecución, y una programación por fases para evitar problemas de acceso al litoral

Así es ahora el paseo de la playa de Los Locos que se va a reurbanizar en Torrevieja por 8,5 millones de euros

Así es ahora el paseo de la playa de Los Locos que se va a reurbanizar en Torrevieja por 8,5 millones de euros

D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja confirmó este viernes la propuesta de adjudicación de las obras de reurbanización de la playa de Los Locos a la empresa Pavasal, como recogió INFORMACIÓN, con una baja sobre el precio de licitación de un 14,65%, por un importe de 8.592.352 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. El equipo de gobierno del Partido Popular no va a aplazar el inicio de las obras hasta después del verano. Comenzarán con una primera fase en junio, de las cuatro previstas por tramos. Con lo que, si se cumple la programación todo el proyecto estará muy avanzado antes de finalizar el mandato en mayo de 2027.

Diseño

Unas obras que dotarán al paseo de la dimensión "suficiente para permitir la circulación y relación de las personas, mejorar la accesibilidad a la playa, y permitir una mejor relación entre la ciudad y la playa más directa más amable y adecuada a las nuevas necesidades del siglo XXI", según figura en el proyecto de ejecución redactado por el arquitecto valenciano Juan Ignacio Fuster Marcos. El paseo cuenta ahora con una franja peatonal bastante reducida con escasa accesibilidad a la propia playa y una balaustrada muy deteriorada, una avenida abierta al tráfico que condiciona la movilidad peatonal y la explotación de los negocios de hostelería con terraza.

Recreación virtual del proyecto en la zona de transición entre la avenida actual y la playa

Recreación virtual del proyecto en la zona de transición entre la avenida actual y la playa / INFORMACIÓN

La primera fase comprende el tramo de la calle La Sal entre la avenida de la Purísima y la avenida de Las Habaneras y es el que menos afecta directamente al acceso a la playa

Fases

La concejala de Servicios Urbanos, Sandra Sánchez, señaló que la ejecución de las obras se organizará en cuatro fases operativas definidas, que contempla la puesta en uso progresiva de cada ámbito una vez finalizado, en consonancia con lo previsto en el pliego para la licitación y garantizando el acceso a la playa desde diferentes zonas de la obra.

El ámbito de la primera fase de ejecución será el comprendido entre la confluencia de calle La Sal con la avenida La Purísima hasta avenida de las Habaneras, siendo ese tramo el que menor impacto producirá el próximo verano. Este tramo del proyecto se concibió para ampliar la zona de reurbanización y peatonalización ante la expectativa, de momento malograda por una sentencia del Tribunal Supremo, de que se levantara el proyecto de rascacielos en la cala del Palangre.

El Ayuntamiento mantiene que la reurbanización de la playa de Los Locos permitirá la creación de más zonas verdes, peatonales, arbolado, mobiliario urbano con zonas de juegos de niños y zonas biosaludables. Una intervención de más de 1.100 metros de peatonalización de costa y una superficie total de 21.044,75 metros cuadrados.

Recreación virtual del proyecto básico de reurbanización de la playa de Los Locos que contempla la peatonalización de la avenida Doctor Ruiz Cánovas

Recreación virtual del proyecto básico de reurbanización de la playa de Los Locos que contempla la peatonalización de la avenida Doctor Ruiz Cánovas

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA

Afecciones

En cuanto a las afecciones al entorno urbano, se abordará de manera individualizada las interferencias relativas al tráfico rodado y peatonal, transporte público, accesos a viviendas y garajes, actividad comercial y servicios existentes, adaptando la gestión de las afecciones a las circunstancias propias del entorno turístico.

Este diseño se ha ido adaptando el proyecto a las necesidades y a todos los informes sectoriales tanto de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, dependiente de la Generalitat Valenciana, como del Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, de ahí que su elaboración se haya prolongado durante parte del anterior mandato municipal y el actual.

Características

La reurbanización incluye la peatonalización completa de la actual Avenida de Mariano Ruiz Cánovas, que ahora discurre para el tráfico rodado paralela a la línea de playa y desaparece como tal, y la creación de un paseo continuo de conexión entre la confluencia de la avenida de la Purísima con calle La Sal en Punta Margalla, hasta la Avenida de Roentgen (el "222"). Con el objetivo de integrar la renovación del espacio peatonal con la playa, la actuación carece de escalones. La vinculación entre el arenal y el paseo se realizará mediante rampas.

Según se describe en la memoria, el primer nivel o cota superior que actualmente corresponde a la acera que da acceso a los edificios, será un paseo continuo, amplio, "de carácter pétreo", que "acoge el carácter de tránsito peatonal, zonas de descanso y relación", y los servicios complementarios de comercios y hostelería (en particular terrazas). Se elimina la Avenida del Doctor Mariano Ruiz Cánovas, que ahora se localiza en ese nivel, se elimina, incorporando solo el tráfico restringido de vehículos para acceso a garajes de residentes y la servidumbre de tránsito necesaria en un paseo marítimo para vehículos municipales y de emergencia.

Aspecto actual de la playa de Los Locos y su paseo con balaustrada. El proyecto contempla una transición escalonada entre la playa y el nuevo paseo

Aspecto actual de la playa de Los Locos y su paseo con balaustrada. El proyecto contempla una transición escalonada entre la playa y el nuevo paseo / D. Pamies

El segundo nivel es un elemento que denominan de "carácter más ligero" e con imagen de madera, que conecta de manera suave el nivel inferior (cota playa-mar) con el nivel superior (cota acera actual) mediante pavimento de piedra de color claro. Va "desdoblándose como una senda sinuosa que atraviesa zonas de vegetación propuesta a distintos niveles", según describe el arquitecto.

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En las zonas intermedias entre los paseos, aparecen unos "abancalamientos" que acogen vegetación variada, así como zonas de descanso, y ya en la cota superior, aumentan de tamaño pudiendo introducir arbolado que aporte sombra al paseo, así como zonas de estancia bajo dicho arbolado.

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📊 Concepto 💡 Dato Clave
🏗️ Empresa Adjudicataria Pavasal Empresa Constructora
💰 Oferta Económica 8.592.352 €
📋 Presupuesto Base 10.067.284 € (IVA incluido)
📉 Ahorro Obtenido 1.474.932 € (14,65%)
🏢 Empresas Licitadoras 10 propuestas presentadas
📏 Metros Peatonalizados +1.100 m lineales
📐 Superficie Total 21.044 m²
⏱️ Duración Obras 18 meses
👨‍💼 Arquitecto Redactor Juan Ignacio Fuster Marcos (Valencia)
🚶 Peatonalización Completa (Avenida Dr. Ruiz Cánovas)
♿ Accesibilidad Sin escalones · Rampas de conexión
🌳 Integración Paisaje Renaturalización · Vegetación · Zonas sombra
🎯 Objetivo Principal Conexión ciudad-playa más directa y amable