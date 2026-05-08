Un servicio de Cardiología con corazón en el Hospital Vega Baja de Orihuela

El servicio de Cardiología del Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela ha sido distinguido con la Certificación Humans, un sello de calidad que acredita el cumplimiento de altos estándares en la humanización de la asistencia sanitaria.

Tras someterse a una exhaustiva auditoría externa que evalúa 90 indicadores estratégicos, el servicio ha alcanzado una calificación global del 82 %, lo que le otorga el grado de excelencia A. El proyecto ha sido coordinado por el especialista en Cardiología del centro oriolano Juan José Martínez Díaz.

El informe de certificación destaca dos áreas en las que el hospital ha obtenido resultados excepcionales que superan la media nacional en varios indicadores: la excelencia en las instalaciones y la atención a pacientes y familias.

El servicio sobresale por su enfoque holístico, considerando que el paciente no es un ser individual, sino que posee un entorno emocional que también debe ser atendido.

En este sentido, el equipo de Cardiología ha puesto en marcha un plan de atención estructurado, que reduce la incertidumbre en el ingreso. Asimismo, se han habilitado espacios específicos para comunicar información clínica sensible a puerta cerrada, reforzando el vínculo de confianza.

En el ámbito de la atención a pacientes y familias, el centro cuenta, además, con una consulta específica para miocardiopatías familiares, una patología con elevada prevalencia en la comarca de la Vega Baja, lo que permite ofrecer un seguimiento más cercano y especializado a las personas afectadas y a su entorno.

Protocolo de sueño y descanso

Más allá de la tecnología médica, el servicio ha implementado protocolos innovadores destinados a mejorar la experiencia del paciente ingresado. Un ejemplo destacado es el de sueño y descanso, mediante el cual se gestionan activamente los niveles de ruido y la intensidad de la iluminación nocturna para favorecer una recuperación biológica adecuada.

En cuanto a las instalaciones, Humans reconoce el esfuerzo por crear un entorno que respete la intimidad y la dignidad del paciente, con acciones tangibles como el sistema de llamada mediante códigos en las salas de espera, lo que garantiza la confidencialidad de los datos personales en espacios públicos.

Asimismo, los profesionales del servicio de Cardiología del Hospital de Orihuela guían su práctica clínica y asistencial por valores de transparencia y respeto a los derechos del paciente.

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También se promueve la continuidad asistencial, intentado que las personas usuarias sean atendidas siempre por el mismo equipo de referencia, lo que genera una mayor seguridad percibida y mejores resultados clínicos.