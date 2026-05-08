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La tormenta descarga hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y obliga a suspender el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja

Las precipitaciones han sido generosas en el litoral y el centro de la comarca, con más de 50 litros en Almoradí, y escasas en Orihuela y su entorno

La tormenta deja hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y suspende el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja

La tormenta deja hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y suspende el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja

D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

Una tormenta barrió este jueves de sur a norte de la comarca de la Vega Baja desde mediodía hasta bien entrada la tarde de la jornada. La red de pluviómetros de Proyecto Mastral registró acumulados máximos de 50 litros por metro cuadrado, como fue el caso de Almoradí. También superaron losl 20 litros la zona de Sierra Escalona en Pilar de la Horadada y Los Balcones al sur de Torrevieja.

Anuncio del Ayuntamiento de suspensión de la inauguración de la Feria de Mayo de Torrevieja

Anuncio del Ayuntamiento de suspensión de la inauguración de la Feria de Mayo de Torrevieja / INFORMACIÓN

Los registros fueron generosos en todo el litoral y centro del Bajo Segura, y mucho más discretos en las zona interiores, hasta el punto que en el centro del caso histórico de Orihuela no se recogió ni un litro por metro cuadrado. La lluvia llegó acompañada de una intensa actividad eléctrica en algunos puntos del Bajo Segura.

La previsión de lluvias obligó a suspender la inauguración oficial de la Feria de Mayo en el recinto de conciertos del parque de Antonio Soria en Torrevieja. La lluvia generó los habituales problemas en puntos de las urbanizaciones de Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Torrevieja. Fue el caso la carretera que une San Miguel de Salinas con Orihuela Costa, en las Filipinas.

Noticias relacionadas

🌧️ Precipitaciones acumuladas

Municipio / estación 💧 Precipitación
Almoradí - Vereda de Moñino52,8 mm
Pilar de la Horadada - Escalona28,7 mm
Los Balcones28,2 mm
Los Montesinos - Laguna Norte24,4 mm
Daya Nueva19,8 mm
Hospital Universitario19,6 mm
La Loma - CEIP Salvador Ruso17,6 mm
Puerto - Marina Salinas17,2 mm
Salinas de Torrevieja17,2 mm
Torretas - IES Torrevigía17,0 mm
Sector 2516,8 mm
Playa de Los Locos16,6 mm
Acequión16,4 mm
La Mata - Europeos15,6 mm
Aguas Nuevas15,4 mm
San Luis14,0 mm
La Mata - Parque Natural11,6 mm
Los Altos - CEIP Romualdo Ballester11,0 mm
Rojales - Raso Pequeño10,6 mm
Rocío del Mar - Nautilus9,4 mm
Orihuela0,2 mm
 Fuente: Proyecto Mastral.

Las precipitaciones en mayo, ya enfilando la recta final de la primavera, son especialmente beneficiosas para la huerta, tras varios episodios de lluvias de débiles barro, y permiten "lavar" las hojas de la producción de cítricos, la principal de la comarca y acumular humeda para el aumento de temperaturas que se va a producir de forma gradual en las próximas semanas.

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