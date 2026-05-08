La tormenta descarga hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y obliga a suspender el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja
Las precipitaciones han sido generosas en el litoral y el centro de la comarca, con más de 50 litros en Almoradí, y escasas en Orihuela y su entorno
Una tormenta barrió este jueves de sur a norte de la comarca de la Vega Baja desde mediodía hasta bien entrada la tarde de la jornada. La red de pluviómetros de Proyecto Mastral registró acumulados máximos de 50 litros por metro cuadrado, como fue el caso de Almoradí. También superaron losl 20 litros la zona de Sierra Escalona en Pilar de la Horadada y Los Balcones al sur de Torrevieja.
Los registros fueron generosos en todo el litoral y centro del Bajo Segura, y mucho más discretos en las zona interiores, hasta el punto que en el centro del caso histórico de Orihuela no se recogió ni un litro por metro cuadrado. La lluvia llegó acompañada de una intensa actividad eléctrica en algunos puntos del Bajo Segura.
La previsión de lluvias obligó a suspender la inauguración oficial de la Feria de Mayo en el recinto de conciertos del parque de Antonio Soria en Torrevieja. La lluvia generó los habituales problemas en puntos de las urbanizaciones de Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Torrevieja. Fue el caso la carretera que une San Miguel de Salinas con Orihuela Costa, en las Filipinas.
Las precipitaciones en mayo, ya enfilando la recta final de la primavera, son especialmente beneficiosas para la huerta, tras varios episodios de lluvias de débiles barro, y permiten "lavar" las hojas de la producción de cítricos, la principal de la comarca y acumular humeda para el aumento de temperaturas que se va a producir de forma gradual en las próximas semanas.
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