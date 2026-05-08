La tormenta descarga hasta 50 litros por metro cuadrado en la Vega Baja y obliga a suspender el arranque de la Feria de Mayo de Torrevieja

Una tormenta barrió este jueves de sur a norte de la comarca de la Vega Baja desde mediodía hasta bien entrada la tarde de la jornada. La red de pluviómetros de Proyecto Mastral registró acumulados máximos de 50 litros por metro cuadrado, como fue el caso de Almoradí. También superaron losl 20 litros la zona de Sierra Escalona en Pilar de la Horadada y Los Balcones al sur de Torrevieja.

Anuncio del Ayuntamiento de suspensión de la inauguración de la Feria de Mayo de Torrevieja / INFORMACIÓN

Los registros fueron generosos en todo el litoral y centro del Bajo Segura, y mucho más discretos en las zona interiores, hasta el punto que en el centro del caso histórico de Orihuela no se recogió ni un litro por metro cuadrado. La lluvia llegó acompañada de una intensa actividad eléctrica en algunos puntos del Bajo Segura.

La previsión de lluvias obligó a suspender la inauguración oficial de la Feria de Mayo en el recinto de conciertos del parque de Antonio Soria en Torrevieja. La lluvia generó los habituales problemas en puntos de las urbanizaciones de Orihuela Costa, Pilar de la Horadada y Torrevieja. Fue el caso la carretera que une San Miguel de Salinas con Orihuela Costa, en las Filipinas.

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🌧️ Precipitaciones acumuladas Municipio / estación 💧 Precipitación Almoradí - Vereda de Moñino 52,8 mm Pilar de la Horadada - Escalona 28,7 mm Los Balcones 28,2 mm Los Montesinos - Laguna Norte 24,4 mm Daya Nueva 19,8 mm Hospital Universitario 19,6 mm La Loma - CEIP Salvador Ruso 17,6 mm Puerto - Marina Salinas 17,2 mm Salinas de Torrevieja 17,2 mm Torretas - IES Torrevigía 17,0 mm Sector 25 16,8 mm Playa de Los Locos 16,6 mm Acequión 16,4 mm La Mata - Europeos 15,6 mm Aguas Nuevas 15,4 mm San Luis 14,0 mm La Mata - Parque Natural 11,6 mm Los Altos - CEIP Romualdo Ballester 11,0 mm Rojales - Raso Pequeño 10,6 mm Rocío del Mar - Nautilus 9,4 mm Orihuela 0,2 mm Fuente: Proyecto Mastral.

Las precipitaciones en mayo, ya enfilando la recta final de la primavera, son especialmente beneficiosas para la huerta, tras varios episodios de lluvias de débiles barro, y permiten "lavar" las hojas de la producción de cítricos, la principal de la comarca y acumular humeda para el aumento de temperaturas que se va a producir de forma gradual en las próximas semanas.