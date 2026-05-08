El Ayuntamiento de Torrevieja alquila un local por 47.000 euros al año para ubicar un retén de la Policía Local en pleno centro

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este viernes la contratación del arrendamiento de un local con planta baja, primera planta y sótano en la calle Joaquín Chapaprieta n.º 17, en el tramo comprendido entre las calles Ramón Gallud y Caballero de Rodas, destinado a unas nuevas dependencias municipales y que albergará un retén de la Policía Local en pleno centro urbano de la ciudad. El Ayuntamiento invertirá 47.000 euros anuales en el arrendamiento, y una cifra todavía por definir para adaptar con obras las instalaciones a ese uso y que requerirá del impulso de un nuevo contrato de obras.

Sensación de seguridad

La iniciativa tiene como claro objetivo del gobierno local del PP la de proyectar mayor sensación de seguridad en el corazón del casco urbano -que es una de las reclamaciones de una parte de los vecinos en la zona donde más población local reside-, más allá de la efectividad en la intervención diaria que pueda tener esa medida. Pero liberar espacios también mejora las actuales dependencias del retén principal -situado junto a la CV-905, frente a Carrefour, a más de dos kilómetros del centro- tras el crecimiento experimentado por la plantilla en los últimos dos años y que se sitúa en torno a los 185 agentes, incluidos mandos. En ese retén principal se podrán ampliar vestuarios y oficinas.

Tránsito peatonal

El concejal de Seguridad y secretario del órgano colegiado municipal, Federico Alarcón, informó que esta actuación responde al objetivo del equipo de gobierno "de seguir reforzando la seguridad ciudadana, incrementando la presencia policial en una de las zonas con mayor tránsito peatonal y actividad comercial de la ciudad". El concejal matizó que no podía concretar cuántos efectivos podrían trabajar adscritos a estas dependencias porque es algo que está en estudio. Sí apuntó a la posibilidad de que, por ejemplo, el nuevo grupo de veinte agentes de movilidad, podría contar con su sede en estos locales. También señaló que se podrían concentrar algunos servicios que ahora exigen desplazamientos presenciales a la actual sede como el de objetos perdidos y contará con una dependencia para recibir denuncias.

Local en el centro de Torrevieja, antigua tienda de Lefties, que albergará el nuevo retén policial / D. Pamies

Tienda de ropa

El edificio, conocido por albergar a la marca de Leftties del Grupo Inditex durante algunos años, está situado en un emplazamiento considerado como "estratégico" por los informes técnicos municipales y por el propio departamento de la Policía Local, "cuenta con tres plantas y se encuentra en muy buen estado de conservación", por lo que únicamente será necesario acometer obras de adecuación y adaptación interior para ajustarlo a las necesidades operativas del servicio policial.

Alarcón destacó que “la creación de este nuevo retén permitirá acercar todavía más la Policía Local al ciudadano, mejorando la capacidad de respuesta y aumentando la presencia policial preventiva en el centro urbano de Torrevieja”.

El edil señaló que el nuevo espacio permitirá reorganizar y optimizar los recursos policiales municipales, descongestionando las actuales dependencias centrales de la Policía Local y liberando espacio para habilitar nuevas áreas y servicios en las instalaciones principales.

Espacios funcionales

El nuevo retén policial contará con diferentes espacios funcionales destinados tanto al trabajo interno de los agentes como a la atención directa al ciudadano. Entre las actuaciones previstas se encuentran la habilitación de vestuarios, duchas, despachos, salas de trabajo y una zona específica de atención ciudadana.

Además, el Ayuntamiento estudia destinar algunas áreas del edificio a servicios como Policía Administrativa y atención al ciudadano, entre otros departamentos vinculados a la gestión diaria de la seguridad y el tráfico urbano.

El contrato de arrendamiento aprobado contempla una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga anual hasta alcanzar un máximo de seis años. El presupuesto base de licitación para los cuatro años iniciales alcanza los 191.664 euros, IVA incluido. Alarcón no ha querido precisar en qué plazo quiere tener abierto el retén el Ayuntamiento. Pero desde el punto de vista la gestión municipal es más que probable que el gobierno local quiera "venderlo" como una mejora en la seguridad local poco antes de finalizar el actual mandato en mayo de 2027.

Local alquilado por el Ayuntamiento de Torrevieja para albergar la nueva sede policial / D. Pamies

Desglose

Año 2026 (3 meses): 11.979 euros

Año 2027: 47.916 euros

Año 2028: 47.916 euros

Año 2029: 47.916 euros

Año 2030 (9 meses): 35.937 euros

Patrimonio en desuso y alquileres

Así, el Ayuntamiento sigue completando necesidades de nuevos espacios para dependencias municipales a golpe de alquiler. Una gestión que la oposición del PSOE ha cuestionado tanto por el desembolso municipal como por el hecho de que en el mismo entorno en el que se alquila este local, por ejemplo, hay tres propiedades municipales que podrían albergar las mismas dependencias.

Es el caso del edificio de la antigua tienda de Sumofi en la calle Clemente Gosálvez adquirido por el propio Ayuntamiento por más de 600.000 euros, el edificio del antiguo Ayuntamiento de Torrevieja, cerrado desde 2014 sin que se hayan llevado a cabo actuaciones re rehabilitación o el antiguo hogar del pensionista, un edificio de planta baja y una altura situado en la calle paralela al escogido ahora, Azorín, que se incorporó al patrimonio municipal en 2011 sin que se haya actuado para que tenga una función municipal.

En el último año el Ayuntamiento ha concretado, además de este alquiler, otro para unos locales en la confluencia de las calles Caballero de Rodas con Clemente Gosálvez para asumir personal de dos departamentos municipales que no caben en el edificio consistorial principal, otro local como sede de la oficina municipal de la vivienda y gestionar las futuras adjudicaciones de vivienda protegida y una nueva sede para el área de Servicios Sociales en la zona del Acequión.

El montante de todos los alquileres supera ampliamente los 350.000 euors anuales. El más llamativo es el del archivo municipal, totalmente inaccesible al uso de los ciudadanos, y que cuesta casi 10.000 euros mensuales. Le sigue el de otras dependencias municipales como Censo y Estadística o el Museo del Mar y de la Sal, cuyo alquiler se remonta a 1994.