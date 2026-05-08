Absuelven a los socios de la Sociedad Casino de Torrevieja denunciados por supuesto falso testimonio

La sección de Lo Penal del Tribunal de Instancia de Torrevieja ha absuelto a Amado Andreu, Vicente Martínez, Francisco Sánchez, Sophie Maria Josee Solenne, Josefa Ángeles Ñíguez y Carlos Carmona del delito de falso testimonio por el que habían sido acusados tras una denuncia de la expresidanta de la entidad Rosario Soler. La sentencia declara que no hay pruebas suficientes para afirmar que los acusados mintieran de forma consciente cuando declararon sobre una asamblea celebrada el 20 de enero de 2019 en la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja. La jueza de la plaza número 4 de la sección Penal lo tenía claro. Redactó la sentencia el mismo día del juicio, horas después de la vista oral, y el fallo fue notifico este viernes.

Vista oral

La vista oral celebrada el lunes se centró en la denuncia que Soler, que no se personó como parte después en el procedimiento, hizo sobre las declaraciones que varios socios hicieron en otro procedimiento judicial. Según la acusación, esas personas habrían declarado en sede judicial sobre una de las polémicas asambleas de socios de los últimos años que "no había cuatro personas -ligadas a la junta directiva- sentadas en la mesa presidencial y que no estaban presentes Jarmo Peltonen ni María Isabel Alarcón".

La presencia o ausencia de esas personas era relevante en aquel proceso judicial en el que se dirimía la legalidad formal de una asamblea de socios en el que se ponía en entredicho el proceso electoral de la entidad centenaria y que finalmente dio la razón a Soler. Para la Fiscalía, esas afirmaciones eran contrarias a lo ocurrido en algo que consideraba que sí era un delito de falso testimonio.

Sin embargo, la jueza concluye que las declaraciones no fueron tan claras como sostenía la acusación. Varios acusados dijeron que solo vieron a Rosario Soler y a otra persona, que no conocían a Jarmo Peltonen o a María Isabel Alarcón, o que no podían asegurar quién estaba en la mesa. También se recoge que había mucha gente, que el salón estaba lleno, que algunas personas estaban en la zona de cafetería y que desde ciertos lugares no se veía bien la mesa.

La sentencia da importancia a un punto: no bastaba con demostrar que los acusados se equivocaron o recordaron mal. Había que probar que sabían la verdad y aun así dijeron lo contrario. La sentencia afirma que eso no quedó demostrado.

Una de las asambleas de socios de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

Mentir o no

La cuestión de las cuatro personas era el centro del caso. Según Rosario Soler, en la mesa de la asamblea estaban ella, el secretario Jarmo Peltonen, el presidente de la junta electoral y otro cargo del Casino. Por eso, si los acusados hubieran negado de forma consciente que esas personas estaban allí, la acusación podía sostener que mintieron ante el juzgado.

Pero la sentencia marca varios matices. Primero, María Isabel Alarcón, como testigo, declaró que ella no estaba sentada en la mesa presidencial, sino entre el público o buscando sitio, aunque después firmó el acta. Segundo, varios acusados no afirmaron con seguridad que esas personas no estuvieran, sino que dijeron que no las vieron, que no las conocían o que no lo recordaban. Tercero, las fotografías aportadas en el proceso, extraídas de un canal de televisión, no bastaron para despejar la duda, porque el tribunal señala que no quedó probado si correspondían exactamente a esa asamblea, ni si eran de la primera o de la segunda convocatoria, y además no se aportó el vídeo completo.

Probarlo

Por tanto, para la jueza, el problema no era solo saber cuántas personas había en la mesa. El punto decisivo era si se podía probar que los acusados negaron esa presencia sabiendo que era falsa. Y la sentencia responde que no.

El fallo declara la absolución de todos los acusados y señala que la resolución no es firme, por lo que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Alicante. Soler solo denunció los hechos. No se personó en la causa que ha mantenido viva la Fiscalía. En esa denuncia también señalaba a los socios por un delito de asociación criminal que, según los socios absueltos la Fiscalía nunca asumió en sus diligencias, como erróneamente reflejaron los medios de comunicación.

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Mar de fondo

Este proceso judicial penal y otros iniciados y ya resueltos en los últimos años han tenido lugar en el contexto de la división interna que provocó la elección en 2019 de Soler como presidenta, la primera mujer al frente de una entidad naciada en la segunda mitad del siglo XIX, y varios socios de la entidad que pusieron en duda la legalidad del proceso de elección, en la que se invalidó, por ejemplo, la candidatura de otro socio al no coincidir su nombre en la candidatura con su DNI. Buena parte de los procedimientos -como los que cuestionaban la expulsión de socios- dieron la razón a Soler salvo el que señalaba que efectivamente el proceso electoral por el que fue elegida con una mesa electoral controlada por la propia presidenta no siguió la tramitación adecuada. Para cuando el juzgado se pronunció Soler ya había agotado su mandato.