El Grupo Municipal del PSOE de Almoradí expulsa a la mitad de sus concejales en el Ayuntamiento

La polémica y la división interna es marca de la casa en el PSOE de Almoradí desde hace años. Y está claro ya que la renovación de la dirección local con Ricardo Hurtado al frente no ha logrado cambiar esa dinámica. El enfrentamiento ha sumado un nuevo episodio esta semana. El Grupo Municipal Socialista, a través de la portavoz del grupo municipal Ruth Navarrete, con el respaldo del secretario general local Ricardo Hurtado, ha decidido expulsar del grupo a los concejales Joaquín Barraquel y Rosario Ana Martínez. El grupo municipal está formado por cuatro concejales.

Según ha podido conocer INFORMACIÓN la medida, se adopta como consecuencia de "la manifiesta inactividad (de los ediles) en las funciones propias de este grupo municipal, inasistencia reiterada a las reuniones, así como la (ruptura) de la disciplina de voto en el pleno", acordada previamente en las reuniones preparatorias de los plenos, según figura en el acta de la reunión del grupo municipal.

Coincidiendo con esa resolución adoptada este viernes fuentes próximas a los ediles expulsados difundieron un comunicado sin firma, obviando su propia expulsión, en la que responsabilizaban al secretario general local, Ricardo Hurtado, que no es concejal, de la situación del grupo municipal y "no cohesionar al grupo municipal".

División difundida por el PP

Como punto de inflexión de esta situación interna, que conocen desde 2025 los secretarios de organización comarcal Pilar Gay, provincial Alejandro Luengo y de la dirección de País del PSPV, Vicent Mascarell -sin haber hecho nada, ejerciendo el "dontancredismo" tan arraigado y tradicional en los cargos responsables de Organización del PSPV hasta que la situación estalla y se hace pública-, figura la supuesta "falta de disciplina interna en el voto de los acuerdos plenarios, que dejó en evidencia la unidad del propio grupo en el último pleno".

Los dos concejales expulsados votaron, como han hecho en otras ocasiones, una propuesta del equipo de gobierno del Partido Popular y la alcaldesa María Gómez en la que se validaba la ampliación del plazo de las obras del nuevo colegio Número 4 que acumula un retraso en su entrega de más de dos años. Joaquín Barraquel y Rosario Ana Martínez votaron a favor de esa propuesta y la portavoz del grupo municipal Ruth Navarrete y el concejal Antonio Fernando Sabino, en contra. La secuencia quedó reflejada en la retransmisión del pleno y el PP la difundió rápidamente en redes sociales en tono irónico-, dando cuenta de una nueva división en el principal grupo de la oposición.

Barraquel y Ana Martínez llegaron a votar con el PP la aprobación definitiva del polémico Plan General de Ordenación Urbana, que entre otras determinaciones contempla un centro comercial en suelo con el mayor peligro de inundación, en contra del criterio del grupo municipal, que en su propio programa electoral de 2023 cuestionaba el documento.

Informe

Según deja patente un informe interno de la agrupación local ambos concejales "han demostrado reiteradamente una falta absoluta de implicación, compromiso y responsabilidad institucional. Sus continuas ausencias y su actitud obstructiva están comprometiendo seriamente el trabajo colectivo del grupo y su eficacia como oposición política". En el caso de Rosana Martínez Caracena ese documento señala que acudió a la comisión preparatoria del pleno de presupuestos y "sin embargo, no compartió absolutamente ninguna información ni dato con el resto del grupo. Este hecho supuso un daño directo a la preparación del GMS para uno de los plenos más importantes del año, generando una situación de desinformación que afectó a la capacidad de acción y estrategia del grupo". En cuanto, a Barraquel, el mismo informe señala que además "de sus reiteradas ausencias -documentadas con día y hora-, ha manifestado de forma explícita su negativa a participar en ningún punto del orden del día, ni colaborar en el análisis ni en la toma de decisiones del grupo. Su actitud es de bloqueo permanente, desinterés total y abandono consciente de sus funciones como concejal".

El comunicado

El comunicado difundido por el entorno de los ediles expulsados señala que la agrupación socialista de Almoradí "atraviesa una importante crisis interna después de que, en el último pleno municipal celebrado el pasado mes de abril, se evidenciaran discrepancias dentro del grupo municipal socialista durante la votación relacionada con el nuevo colegio nº 4 y la prórroga concedida a la empresa encargada de las obras".

En dicha votación, dos concejales apoyaron la propuesta mientras que otros dos votaron en contra, "reflejando una falta de coordinación y unidad dentro del grupo. Según apuntan fuentes internas, la portavoz no habría comunicado previamente el sentido del voto a todos los miembros del grupo municipal". En concreto los concejales Martínez y Barraquel votaron a favor de la propuesta del PP, que gobierna con mayoría absoluta y no necesita ese respaldo para sacar adelante la propuesta.

Dificultades

Según las mismas fuentes "la situación pone de manifiesto las dificultades del actual secretario general de la Agrupación Socialista de Almoradí, Ricardo Rodríguez Hurtado, para mantener una línea política común y cohesionada dentro del partido a nivel local".

Señalan que el propio Ricardo Rodríguez que formaba parte del grupo municipal, en el año 2023, ya votó en una ocasión de manera diferente al criterio marcado entonces por la portavocía y por la mayoría del grupo municipal, "sin que aquello derivara en mayores consecuencias internas. Por ello, algunos militantes consideran que actualmente se están aplicando criterios distintos ante situaciones similares".

Según estos concejales "hace tiempo existen diferencias entre distintos sectores del partido local derivadas de la disputa por el liderazgo de la organización" y por el denominado “cambio de ciclo” que algunos defendían para el PSOE de Almoradí. Ricardo Hurtado se hizo con la secretaria general del partido tras desplazar al exalcalde y exsecretario general Jaime Pérez, que sigue teniendo influencia en las decisiones de la agrupación local.

Asamblea informativa

Según denuncian, desde que Ricardo Rodríguez asumió la Secretaría General en enero de 2025 no se ha convocado ninguna asamblea informativa para explicar a la militancia la situación interna del partido ni las líneas de actuación política. También critican la falta de comunicación sobre actos y actividades organizadas por la agrupación. Sin embargo, este diario ha podido comprobar documentalmente que son los ediles expulsados desde el viernes los que han desoído esas convocatorias y dejaron de acudir a las reuniones previas al pleno hace más de un año.

La actual situación refleja, según distintos militantes y simpatizantes, un escenario de división interna que dificulta la labor política del grupo municipal socialista y que, a su juicio, no responde a las expectativas de renovación que se habían generado en Almoradí.