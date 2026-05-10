La carretera de San Miguel a Las Filipinas sigue cortada tras la tormenta del sábado sin que el Ayuntamiento actúe

La carretera que une San Miguel de Salinas con las más de 3.000 viviendas de la urbanización sanmiguelera de Las Filipinas-Blue Lagoon permanecía hasta última hora del domingo cerrada al tráfico tras la tormenta del pasado sábado por la mañana, según denunció públicamente la Asociación de Vecinos de San Miguel "San Miguel Arcángel".

Las mismas fuentes indicaron que el corte se debe a la acumulación de tierra arrastrada por la lluvia pero matizaron que una actuación municipal en ese punto hubiera evitado el corte durante tantas horas y lamentaron la "dejadez municipal" para resolver este problema que ha provocado que el corte se prolongara durante todo el fin de semana.

Corte

El corte del vial, que tiene categoría de camino vecinal, pero que usan a diario miles de residentes de Orihuela Costa y San Miguel de Salinas, estaba indicado con vallas y obligaba a dar un importante rodeo a los conductores, a través de la carretera de Campoamor o por el carril de servicio del postrasvase Tajo-Segura. El presidente de la asociación vecinal, Manuel Gómez. En este sentido, indicó que las precipitaciones fueron intensas pero que el material acumulado se podría haber retirado con un trabajo de urgencia que no se ha realizado.

Las lluvias dejaron un acumulado de unos 25 litros por metro cuadrado en algunos puntos del término municipal distribuidas a lo largo de toda la mañana del sábado. La Policía Local de San Miguel de Salinas anunció en sus redes sociales el corte de la carretera y que avisaría de su reapertura. Algo que no había ocurrido durante toda la jornada del domingo. El domingo por la mañana sí recordó que el camino seguía cortado.

Vallado que impedía el paso de vehículos este domingo por la carretera de Las Filipinas / Asociación de Vecinos

Gómez también señaló a las actuaciones de transformación de suelos en las parcelas aledañas como causantes de estos desplazamientos de tierras. Transformaciones que afectan directamente a terrenos protegidos en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del futuro parque natural de Sierra Escalona y que requerirían, a su juicio, de una mayor supervisión municipal y de la Administración autonómica.

El propietario de las fincas situado a lado y lado de la carretera de Las Filipinas no estaba respetando la servidumbre del vial traszado sobre una vía pecuaria. / Tony Sevilla

El camino de Las Filpinas está adecuado como un vial de carretera secundaria. La Generalitat no ha podido realizar más mejoras precisamente porque considera la carretera como una calzada de titularidad municipal, pese al intenso tráfico que registra a diario y que es la única alternativa rápida para llegar al interior de Orihuela Costa, sin quedarse en el atasco de Torrevieja por la CV-95 en el Hospital. Cuenta con algunos tramos sinuosos con bastantes curvas junto a Las Filipinas.