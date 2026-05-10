Cuatrocientas personas claman justicia por la gata Nala y contra el maltrato animal en Torrevieja

La calle Clavel de Torrevieja acogió este domingo una concentración para reclamar "justicia" para "Nala" una gata brutalmente apaleada hasta la muerte en la calle por un hombre que se vengaba así de su expareja, dueña del animal. El autor de la muerte del felino fue detenido y puesto en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial acusado de maltrato animal y violencia sobre la mujer.

La agresión se produjo a finales de abril pasado en la calle Jacarilla del barrio de San Roque y las brutales imágenes de maltrato al animal se viralizaron rápidamente y causaron una gran indignación. En ellas se evidencia cómo hubo de ser reducido el hombre por agentes de la Policía Local, al continuar pateando a la gata ya inerte en el suelo.

Concentración para reclamar justicia para Nala convocada en la calle Clavel de Torrevieja / D. Pamies

Concentración

La concentración, con un éxito de convocatoria inédito en Torrevieja ante otras situaciones de repulsa, se prolongó durante más de una hora. Había sido convocada, entre otros, por el partido PACMA, el Proyecto CES Torrevieja y otros colectivos animalistas a las doce del mediodía y se prolongó hasta pasadas las 13 horas. Los asistentes llenaron la calle peatonal Clavel para reclamar "Justicia para Nala", mientras coreaban distintas consignas dirigidas al supuesto autor de los hechos al que llamaron "asesino", "cobarde", "a la cárcel", "los animales sienten", "tírate por el balcón", entre otros.

La edil de Protección Animal, Concha Sala (PP), y la concejala portavoz del PSOE, Bárbara Soler, en la protesta / D. Pamies

Algunos manifestantes llevaban carteles con la imagen del hombre, que tras los hechos fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, y lo identificaron con nombres y apellidos.

La Subdelegación del Gobierno autorizó la protesta frente al domicilio del presunto autor de la agresión, en el centro del casco urbano de Torrevieja, que contó con nutrida presencia de fuerzas de seguridad.

Garantizar la seguridad

Hasta doce agentes, entre efectivos de la Policía Local y Guardia Civil, fueron desplazados a la calle Clavel para garantizar la seguridad. Se produjo algún momento de tensión cuando la concentración se convirtió en manifestación para trasladarse a la calle paralela de Ramón Gallud y seguir coreando los lemas en la otra fachada del mismo edificio donde supuestamente reside el presunto agresor. En este punto los policías locales intervinieron para evitar que el tráfico fuera interrumpido ante la numerosa afluencia de los concentrados y la Guardia Civil fijó un cordón de seguridad frente al portal para evitar que los manifestantes se acercaran.

Los concentrados reclamaron que el delito de maltrato animal no quede impune y que se cumplan las leyes / D. Pamies

Concejalas

A la concentración, en la que estuvieron presentes animalistas de Elche y Alicante, acudieron las concejalas de Protección Animal del Ayuntamiento de Torrevieja, Concha Sala (PP), y la portavoz del PSOE, Bárbara Soler, que había animado a acudir a la convocatoria a través de las redes sociales. Ambos cargos públicos permanecieron juntos, no intervinieron y se marcharon ya avanzada la protesta, también al mismo tiempo. La concejala Sala fue invitada a participar con unas palabras, pero declinó la propuesta.

Además, los organizadores invitaron a los asistentes a acudir la próxima semana a las puertas del Palacio de Justicia en el que está previsto que se juzgue otro caso de maltrato animal: el de un perro que murió por las altas temperaturas tras horas de agonía en la terraza de una vivienda de Torrevieja. Un asunto que llega a la vista oral casi cuatro años después de que se produjeran los hechos, en agosto de 2022.