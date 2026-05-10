ORIHUELA
Detenido en Orihuela por asaltar a un hombre en un cajero y obligarlo a ir a su casa para robarle
La Policía Nacional arrestó al presunto autor pocas horas después de los hechos. La víctima denunció que el mismo individuo ya le había intimidado el mes anterior
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Orihuela, pocas horas después de la comisión de los hechos, a un varón de 52 años como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, tras asaltar a otro hombre en un cajero automático y llevarlo hasta su domicilio para terminar de consumar el robo.
Un varón de 46 años se personó en las dependencias policiales de la Comisaría de Orihuela y manifestó que había sido víctima de un robo con intimidación por parte de un conocido de la ciudad.
A punta de pistola
La víctima fue asaltada por el autor cuando se encontraba en el cajero automático realizando una operación. Según su relato, fue golpeada en el pecho y conminada a entregar todo el dinero que llevaba, mientras el presunto agresor esgrimía una pequeña pistola y un cuchillo, también de pequeñas dimensiones. Como la víctima se negó a darle el dinero, el autor la condujo hasta su domicilio con el fin de poder consumar el robo.
Una vez en el domicilio, el autor consiguió hacerse con el dinero de la víctima y la intimidó para que le entregara más. En ese momento, la víctima vio la posibilidad de evadirse, por lo que le dijo que tenía que ir al cajero a por más dinero, aprovechando esa circunstancia para marcharse y acudir a la comisaría a denunciar los hechos.
Los agentes encargados del caso, tras realizar las primeras pesquisas, consiguieron averiguar la identidad del asaltante, a quien localizaron y detuvieron en su propio domicilio.
Reincidencia
Según refirió la víctima a los agentes, este mismo individuo la había asaltado del mismo modo el mes anterior, aunque entonces no interpuso denuncia por miedo a represalias.
El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la localidad de Orihuela.
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