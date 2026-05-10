Orihuela comprará a la Sareb 10.000 metros cuadrados de terreno en San Isidro para vivienda pública

El Ayuntamiento de Orihuela comprará suelo en San Isidro para destinarlo a vivienda pública y dotaciones municipales. En concreto, se trata de unos terrenos que son propiedad de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas, más conocida como el banco malo.

La parcela, con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados, se encuentra en la llamada Unidad de Ejecución número 2 de este popular barrio, seña de identidad de la ciudad, a los pies de la Sierra de Orihuela y rodeado de los emblemáticos murales en homenaje a Miguel Hernández que lo convierten en un museo al aire libre.

El pleno último pleno aprobó cinco modificaciones de crédito por un valor total de 7,7 millones de euros, una de ellas destinada a esta compra con una cuantía de 254.347 euros, respondiendo a una estrategia municipal de generación de suelo público, según el Consistorio.

"Esta operación permitirá, por un lado, disponer de espacio para el desarrollo de dotaciones públicas municipales, y por otro abre la puerta a la futura construcción de viviendas de promoción pública en la zona, dando respuesta a la necesidad de ampliar la oferta residencial accesible en el municipio", explica a este periódico Matías Ruiz, concejal de Urbanismo.

En rojo, la parcela que adquirirá el Consistorio / Información

Empresa municipal

El pleno de enero aprobó la creación de la denominada Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), un año y medio después desde que se avanzó en julio de 2024 con una asignación presupuestaria de 5 millones de euros, que luego pasó a 1.463.475 millones para tres proyectos iniciales: construir 25 viviendas de protección oficial -que en un principio iban a ser 50- para alquiler social, crear una oficina de rehabilitación y un registro de demandantes de vivienda pública. El bipartito sacó adelante la propuesta frente a las críticas de PSOE, Cambiemos y Ciudadanos, que la tacharon de "chapuza, fiasco y fracaso".

Uno de los objetivos del equipo de gobierno con esta nueva sociedad municipal es revitalizar la ciudad, las pedanías y la Costa, pero también la promoción de vivienda en régimen de protección pública en todo el municipio (sobre solares del Patrimonio Municipal del Suelo y sobre los que se adquieran para este fin), con especial referencia al ámbito del centro histórico y su entorno para posibilitar que la población -jóvenes generaciones- vuelva a habitar este espacio urbano.

La mercantil municipal, de capital íntegramente público, gestionará una amplia gama de competencias urbanísticas, aunque no será ejecutora de las obras, puesto que al tratarse de una sociedad promotora tiene prohibido ejecutar directa y materialmente las obras, que se adjudicarán en régimen de libre concurrencia.

Salesas

Además de la compra anunciada ahora en San Isidro, 15 -que iban a ser 22- de las 25 viviendas públicas se proyectan en la calle del Río, en un solar que estaba destinado a la ampliación de la Universidad Miguel Hernández (UMH). Hasta 2011 la parcela tenía un cartel de una próxima construcción de viviendas de tres dormitorios, garajes, trasteros y local comercial. Después estuvo en venta durante unos cuantos años. El terreno, que da al campus universitario de Las Salesas, se utiliza actualmente como parking.

Parcela en la calle del Río anexa al campus de Las Salesas, que se usa como aparcamiento / Información

Cuando el proyecto salió a la luz, generó polémica. La plataforma ciudadana "Tu pueblo y el mío" exigió al equipo de gobierno "la rectificación inmediata" ante lo que consideraba "un nuevo atropello a los intereses universitarios de la ciudad".

Hay que recordar que en 1996 se firmó un convenio entre la UMH, el Consell y el Consistorio para crear el campus de Las Salesas, que estaría compuesto por tres edificios: Casa del Paso, Romancero de Ausencias y Gallo Crisis, pero solo se construyó el primero, que se inauguró en 1999.

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Con todo, estas cifras están muy lejos de municipios vecinos como el de Torrevieja, con el que Orihuela comparte similitudes en el parque de vivienda sobre todo en la Costa. El Ayuntamiento de la ciudad salinera ofreció a la Generalitat en el Plan Vive varias parcelas de más de 24.000 metros cuadrados para construir 775 viviendas sociales.