TORREVIEJA
La macrourbanización de La Hoya de Torrevieja crece con la duplicación del puente sobre la N-332 pendiente
El desdoblamiento presupuestado en 2,5 millones lo asume la urbanizadora del sector, pero es el Ayuntamiento, como titular de la infraestructura, el que debe coordinar el proyecto con el Ministerio
Las obras de urbanización del plan de La Hoya contemplan dos infraestructuras esenciales cuyo impacto va más allá del propio ámbito del macroproyecto urbanístico: el desdoblamiento del puente sobre la variante de la N-332 junto al IES Mare Nostrum y el tanque de tormentas para laminar la evacuación del sector que cuenta con más de 1,8 millones de metros cuadrados de cuenca vertiente en la laguna de Torrevieja.
Presupuesto
La primera infraestructura tiene un coste estimado de 2,5 millones de euros y contempla desdoblar el tablero del actual puente que tiene un carril en cada sentido de la marcha con dos carriles, además de habilitar un paso peatonal e instalar iluminación. Sin embargo, para que la urbanizadora responsable de financiar y ejecutar las obras las lleve a cabo, el Ayuntamiento de Torrevieja, titular del puente, debe abordar una labor de tramitación administrativa y coordinación con la dirección general de Carreteras del Ministerio de Transportes, gestión por iniciarse todavía. Además, el puente no se ejecutará hasta que no se avance en la fase III de construcción del desarrollo urbanístico y los plazos que se manejan, de momento, señalan que la infraestructura no podrá estar en marcha antes de mediados de 2027.
Tráfico
La escasa capacidad del puente para dar salida al tráfico del sector está comenzando a dar problemas. La apertura de los viales de la fase I de la macrourbanización desde el pasado agosto de 2025 ha provocado un intenso flujo de tráfico entre la CV-905 y la avenida de las Cortes Valencianas, a lo que se añaden otros problemas de acceso peatonal al tratarse de un puente por el que cada vez transitan más vecinos simultáneamente al desarrollo de un sector que ya cuenta con unas trescientas viviendas construidas de las más de 7.400 previstas.
Peligroso
Sin aceras de paso para viandantes cruzar el puente a pie entraña serio peligro, aunque residentes y estudiantes del cercano IES Mare Nostrum lo hacen a diario. La calzada no tiene márgenes. Entre el talud sin protección del puente, con más de siete metros de caída, y los quitamiedos de cada carril hay un pequeño sendero de tierra, sin mantenimiento municipal, utilizado como paso pese al evidente riesgo en el tramo superior -sin barandilla- que recae a la propia N-332.
Mientras tanto la junta de gobierno, semana tras semana, sigue autorizando licencias de obra mayor para viviendas en distintas parcelas de la fase I del sector, que se terminó en agosto de 2025. También se levantan zonas comerciales, como la tienda de Bauhaus junto a la avenida de José Carreras.
Inundaciones
La otra infraestructura pendiente que debería desarrollarse lo antes posible es el tanque de tormentas que pueda laminar la gran aportación de aguas pluviales que llega a la balsa de laminación construida en la primera fase del sector cada vez que llueve, aunque lo haga solo deforma moderada. La balsa, que jalona casi un kilómetro de la CV-905, no tiene conexión de desagüe junto al sector de La Hoya.
El nivel del agua acumulada se reduce solo por filtración al subsuelo. La gran zanja ha permitido reducir el riesgo de inundación de la propia carretera CV-905, pero la extensión del sector y el hecho de recibir aportes también del canal abierto junto a la carretera en Doña Inés hacen que la falta de conexión para la evacuación siga provocando inundaciones.
La última, el pasado mes de octubre. Aquí, de nuevo, es el Ayuntamiento el que debe aportar terrenos para el tanque de tormentas, sin que se haya resuelto, al menos con una resolución por decreto o en junta de gobierno, la cesión de esos terrenos, que también son municipales. En este caso el suelo se encuentra fuera del propio sector, en la zona de Las Torretas.
Este tanque es una de las piezas del plan director municipal de gestión de aguas pluviales, que se remonta a 2018, y malogrado porque la empresa adjudicataria del servicio integral de agua no pudo llevar a cabo la inversión prevista de más de 40 millones de euros a cambio de ampliar su contrato más allá de su concesión que finaliza en noviembre de 2028 por problemas jurídicos con la propuesta. La iniciativa pretende encauzar todas las aportaciones de la cuenca vertiente a la laguna con un colector soterrado a través de la vía verde hasta el acequión salinero de Torrevieja.
De los primeros a los últimos del Plan Vive
En julio de 2025 Generalitat y Ayuntamiento anunciaron la adjudicación de la construcción de cientos de viviendas públicas en el sector La Hoya. Serían las primeras en iniciarse del Plan Vive y por número, una de las actuaciones más relevantes de ese proyecto autonómico estrella de vivienda pública, que fue una de las principales propuestas del expresidente Carlos Mazón.
La tramitación urbanística del sector ha complicado su arranque -las fases de urbanización deben llevarse a cabo de forma simultánea a las viviendas y las Fases II y III no se han iniciado-, pero es algo que, de momento, no preocupa al equipo de gobierno del PP del alcalde Eduardo Dolón. Hay todavía un año de margen para vender en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento inicio de la obra antes de elecciones. Dolón ya se desmintió así mismo al asegurar que la adjudicación de anunciada en julio era provisional y que la definitiva fue en octubre.
Mientras el proyecto se ha retrasado ha dado tiempo a que la Generalitat tuviera que modificar al alza los módulos de precios de la vivienda protegida, lo que obligará a modificar, a su vez, los proyectos que las empresas Livanto y Grupo Hozono, adjudicatarias en esta zona, han presentado para obtener licencia.
El Ayuntamiento ha alquilado un local junto a la Casa Consistorial, en la calle Caballero de Rodas, para poner en marcha lo que ha llamado como oficina municipal de vivienda, para asumir la petición de solicitudes de información y tramitación de las viviendas y hacer ver que tiene poder de decisión sobre unas adjudicaciones que dependen de la Generalitat y cuya regulación, a la hora de acceder a los pisos, va a endurecerse, tras el escándalo de la promoción de Les Naus de Alicante, donde parte de las viviendas terminaron en manos de funcionarios y cargos públicos.
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