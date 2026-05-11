La CHS analizará la población de peces y la eutrofización en el embalse de La Pedrera en Orihuela para reducir la mortandad y eliminar especies alóctonas

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha licitado el contrato de servicios para la realización del "Estudio sobre la población de peces y la eutrofización en embalses de la demarcación y propuestas de medidas de actuación, como la eliminación de especies alóctonas", incluido en la medida 1136 del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura. El contrato cuenta con un presupuesto base de 287.044 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

Con esta medida, el organismo de cuenca quiere mejorar el conocimiento sobre las poblaciones de peces presentes en los embalses de la demarcación, así como su relación con los procesos de eutrofización y el estado ecológico y trófico de estas masas de agua. Con los resultados obtenidos, se definirán propuestas de actuación específicas para cada embalse, entre ellas medidas de prevención ante posibles episodios de mortandad de peces o actuaciones dirigidas a la eliminación de especies alóctonas.

Los trabajos permitirán determinar la presencia y biomasa de las distintas especies piscícolas mediante técnicas hidroacústicas, combinadas con muestreos directos a través de redes y pesca eléctrica desde embarcación. Además, se calculará el Volumen Mínimo Ambiental en los embalses objeto de estudio, con el fin de disponer de información útil para valorar riesgos asociados a niveles bajos de reserva hídrica.

Embalses seleccionados

Entre los embalses considerados figuran Cenajo, La Pedrera, Fuensanta, Puentes, Santomera, Talave, Camarillas, Alfonso XIII, Algeciras, Valdeinfierno, La Cierva, Judío, Anchuricas-Miller, Crevillente, Ojós, Argos y Taibilla. De los ocho seleccionados, cuatro serán objeto de un análisis de mayor detalle, que incluirá batimetría de alta resolución, cartografía del sustrato, caracterización de sedimentos finos y, en los casos que proceda, estudio de macrófitos sumergidos y de la estructura de la red trófica.

Noticias relacionadas

La actuación se enmarca en las funciones de la CHS en materia de administración y control del dominio público hidráulico, así como en las competencias de la Comisaría de Aguas relativas al análisis y control de la calidad de las aguas continentales y al seguimiento del estado ecológico y trófico de los embalses de la demarcación.