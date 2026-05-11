La Diputación rectifica y retira la red que mataba a los vencejos del parque de bomberos de Torrevieja

El diputado provincial de Emergencias y alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez, ha ordenado la retirada de la red que cubría por completo la cubierta de los hangares del parque principal de bomberos de Torrevieja. La malla se dispuso para evitar la nidificación de los vencejos, que desde 2011, antes incluso de la inauguración oficial de las instalaciones, vuelven al mismo lugar de cría en primavera. El dispositivo, colocado inicialmente con el visto bueno del área de fauna silvestre de los servicios territoriales de Medio Ambiente de la Generalitat, competente para realizar esta supervisión en el Consorcio de Bomberos de Alicante, había provocado la muerte de decenas de ejemplares que quedaban enredadas e inmovilizadas en las mallas.

Justificación y Seprona

Las imágenes de las aves atrapadas y muertas se difundieron rápidamente. La justificación de la disposición de la malla era evitar la nidificación y la suciedad producida por los excrementos de estos pequeños animales en sus acercamientos, sin tener en cuenta que la legislación ambiental prohíbe expresamente la destrucción de las zonas de nidificación de aves silvestres. Un delito ambiental castigado con fuertes multas e incluso penas de cárcel.

Rodríguez señaló que una vez valorada la situación y a expensas de lo que digan nuevos informes, se ha optado, en primer lugar, por retirar la red. Confirmó que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), visitaron las instalaciones y realizaron un informe sobre la situación de los nidos y lo que estaba ocurriendo con las redes, así como por otros métodos utilizados con el mismo fin de impedir el paso de las aves, como los rellenos de huecos con espuma de poliuretano.

"Ahora veremos cómo se puede solucionar el problema de la salubridad" por la acumulación de excrementos de las aves que obliga a realizar limpiezas periódicas de material, vehículos, vestuario y otras estancias del parque comarcal. Las alternativas pasan, en cualquier caso, por tomar las decisiones fuera del periodo de nidificación desde el mes de octubre. Por ejemplo, actuar tapando todos los orificios, e intentar, aunque no es sencillo, que nidifiquen en el exterior. De forma inmediata sí se pueden ubicar bandejas o protecciones para evitar el problema de la acumulación de excrementos.

La cubierta del parque de bomberos sin la red / INFORMACIÓN

Reacción

La reacción a las imágenes de las aves atrapadas fue de indignación en las redes sociales. Sobre todo porque se producían en las instalaciones de un servicio público que es referencia para la ciudadanía, precisamente y de manera paradójica, por intervenir en el rescate de fauna silvestre y doméstica en todo tipo de situaciones. La labor de los bomberos es respetada, también, por esa vertiente de su trabajo diario. Para muchos de los bomberos que trabajan en el parque de Torrevieja resulta contraproducente una medida para eliminar el anidamiento en el interior de sus dependencias mientras se acude a rescatar a gatos, perros y todo tipo de aves, en muchas ocasiones protegidas, como los vencejos, y se trasladan a centros especializados para su recuperación.

Cuestionan que las distintas administraciones persigan el incumplimiento de la protección de los vencejos en actuaciones particulares como obras y rehabilitaciones en muchos edificios e instalaciones de empresas y ese celo no se diera en una instalación pública, con mayor responsabilidad, si cabe, a la hora de hacer cumplir la legislación.

También lamentan que se culpe a bomberos, incluidos a los mandos, de la decisión de instalar la red, cuando fue una medida autorizada por los técnicos de la Generalitat tras pedir asesoramiento. Eran estos últimos quienes deberían haber alertado de las limitaciones legales de esa opción y su impacto en las aves.

Sin embargo, entre un sector de los bomberos una corriente de opinión pide impedir el anidamiento -pese a que la legislación es clara en este sentido-, y señala que hay que actuar por razones de higiene y salubridad asegurando incluso que la actividad de las aves puede ser foco de transmisión de enfermedades.

Sobre los vencejos: características y situación de protección / Elaboración propia/IA

Mandato legal

Como recogió INFORMACIÓN la protección de los vencejos no se queda en una recomendación o una sugerencia ambiental. Es un mandato legal de obligado conocimiento, en especial para los técnicos en medio ambiente, al margen de las presiones de cada parque de bomberos y que solo se puede sortear por circunstancias extraordinarias y justificadas en una resolución expresa.

En España, amparados por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, todas las aves silvestres están protegidas contra la captura, muerte, perturbación y destrucción de nidos o huevos. Además, la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres, establece su protección a nivel comunitario, obligando a los Estados miembros a mantener sus poblaciones en un estado favorable.

El Código Penal español, en sus artículos 332 y 333, tipifica como delito contra la flora y fauna la destrucción de nidos de especies protegidas, especialmente cuando se realiza de forma intencionada.

Migración y mosquitos

Según explican en sus canales de divulgación organismos como SEO/BirdLife y la Sociedad Española de Ornitología, los vencejos son migrantes "transaharianos". Llegan a la Península Ibérica entre finales de abril y principios de mayo y su temporada de cría se extiende de mayo a agosto.

Los polluelos permanecen en el nido entre 40 y 45 días, periodo en el que los padres realizan hasta 400 vuelos diarios para alimentarlos. A finales de agosto y septiembre, las colonias emprenden el viaje de regreso, completando uno de los ciclos migratorios más largos y sincronizados de las aves europeas.

Su alimentación insectívora convierte a esta especie en una excepcional aliada frente a la lucha contra los mosquitos. Según datos de SEO/BirdLife y el CSIC, un solo vencejo consume entre 8.000 y 10.000 insectos al día (mosquitos, moscas, pulgones, hormigas aladas y otros dípteros), lo que equivale a varias veces su peso corporal. Este consumo los convierte en reguladores naturales de plagas y en indicadores de salud de los ecosistemas urbanos y agrícolas.