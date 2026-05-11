Docentes de Orihuela se plantan ante la reducción de profesores, ratios más elevadas y menos recursos

Una gran mayoría de la comunidad educativa de la Vega Baja está secundado la huelga indefinida en educación, que ha comenzado este lunes. Tras varias movilizaciones en los últimos días para reivindicar mejoras urgentes en los centros públicos, el profesorado de toda la comarca está mostrando su malestar ante la falta de avances en cuestiones fundamentales como la reducción de ratios, la mejora de las condiciones laborales y la dotación suficiente de recursos para atender adecuadamente al alumnado, según ha informado la Asamblea de Docentes de la Vega Baja.

En Orihuela, el seguimiento está teniendo un amplio respaldo, sobre todo en la Costa, donde los colegios están trabajando con un 20 % menos de plantilla que en el curso pasado y las ratios se disparan en las aulas.

Por ejemplo, en el CEIP Los Dolses todo el claustro, formado por más de 70 docentes, ha ido a huelga. "El seguimiento de los maestros es mayoritario porque sufrimos mucho", explica uno de los docentes, al trabajar en unas condiciones en las que son menos profesorado para atender a más alumnado.

Las ratios de 20 ahora están ahora en 25 en Infantil y en 27 en Primaria. Tampoco hay maestro para enseñar castellano a los recién llegados, en una zona con un alto porcentaje de alumnos extranjeros. Ni profesores de apoyo para los niños que necesitan refuerzo. Las aulas UECO para necesidades especiales están por encima de la ratio de ocho.

Pancarta en las obras de la Iglesia de las Santas Justa y Rufina frente al Ayuntamiento / Información

Así, advierten de que el problema de esta huelga no es salarial: "El salario es un punto a reivindicar, pero no lo fundamental", que es las condiciones en las que se está trabajando y atendiendo a los niños. "Al igual que en la sanidad, se está buscando el camino para forzar a que se privatice la educación", añaden las mismas fuentes.

En la Vega Baja, añaden, tampoco es una cuestión de valenciano, puesto que "sabemos la realidad de la comarca, donde este tema no es primordial". "Lo que sí vemos es la cara a los niños, porque pisamos patio", zanjan.

"Realmente, la huelga es porque la gente está quemada de aguantar, luchar y lidiar con grupos que en estas condiciones es imposible", prosiguen, y el cabreo se extiende a las familias, que ven que hay menos recursos. A Los Dolses solo ha acudido un centenar de alumnos, "una respuesta nunca vista", concluyen las mismas fuentes.

En el CEIP Miguel Hernández, 36 de los 31 profesores que componen el claustro han hecho huelga, mientras que en el IES Gabriel Miró la han secundado unos 60 docentes de un total de cien -tampoco hay casi alumnado en las aulas- y en el instituto Tháder también más de la mitad: 38 de 60.

Críticas a conselleria

Cambiemos ha mostrado su apoyo a la huelga educativa indefinida y ha calificado de "profundamente irresponsables" las palabras de la consellera de Educación, que afirmó que "ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical" en una carta enviada a las familias a través de canales institucionales, algo que la formación ha tachado de "muy grave" al usar herramientas públicas de comunicación para señalar al profesorado, intervenir en un conflicto laboral y trasladar "un relato sesgado" a la comunidad educativa, en lugar de asumir su responsabilidad en el deterioro de la educación pública valenciana.

En este sentido, el concejal Quique Montero ha señalado que la huelga "es la consecuencia directa del abandono y el deterioro sistemático de la educación pública por parte del Consell", asegurando que se trata de "una respuesta legítima de docentes y trabajadores de la educación ante una política basada en los recortes, la improvisación, la sobrecarga de las aulas, la falta de recursos y el desprecio hacia la comunidad educativa".

Asimismo, ha afirmado que "quien convierte al alumnado en rehén no es quien defiende unas condiciones dignas para enseñar y aprender, con recursos suficientes, sino quien deteriora los servicios públicos mientras intenta desacreditar a quienes los sostienen cada día con su trabajo".

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Por ello, Cambiemos ha exigido "una apuesta real y decidida por la educación pública, con más inversión y condiciones dignas, frente a "la estrategia de confrontación y señalamiento impulsada por una conselleria más preocupada por atacar al profesorado que por solucionar los problemas de las aulas".