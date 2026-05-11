Los pétalos de rosa eran de papel: Orihuela sanciona con 12.342 euros a la adjudicataria del acto del Día del Pájaro por dar "gato por liebre"

Los pétalos de rosa eran de pega, la pantalla no funcionaba y el discurso no se oía. A los funcionarios municipales les ha dado por supervisar y fiscalizar que el dinero público que las empresas adjudicatarias reciben por aportar suministros y servicios se destinan efectivamente a ese objetivo. Y están que no dan abasto. El Ayuntamiento de Orihuela ha impuesto una multa de 12.342 euros a la mercantil a la que adjudicó la organización del acto de la Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol en julio de 2025 tras acreditar múltiples deficiencias en la ejecución del contrato de organización de estos actos, enmarcados en las Fiestas de la Reconquista.

Los pétalos de rosa eran rollos de papel / INFORMACIÓN

El informe técnico señala fallos en la decoración floral, problemas acústicos, la inoperatividad de una pantalla y el incumplimiento del protocolo de accesibilidad, lo que ha motivado la aplicación de cuatro penalizaciones por infracción grave, cada una equivalente al 10 % del importe total del contrato. La empresa adjudicataria, una proveedora histórica del municipio en servicios de imagen y sonido, ha alegado sin mucho éxito porque el informe es implacable, y en este caso, además está detalladamente documentado con imágenes.

Los funcionarios se percataron de que los pétalos no eran de rosas rojas sino de papel y pudieron enmendar la carencia a última hora

Adornos florales

El expediente ya cerrado al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, detalla las deficiencias en la aportación de los adornos florales y decorativos. No era cuestión menor porque a esa partida se destinaban 36.000 euros del total del contrato. Para el acto del 17 de julio, el día del Pájaro, día grande de Orihuela, el pliego de prescripciones exigía la aportación de un mínimo de tres cajas con aproximadamente veinte kilos de pétalos de rosas rojas. Pero la inspección técnica del contrato verificó que los pétalos que se iban a lanzar eran de color rosa, efectivamente, pero de papel. El Ayuntamiento se puso manos a la obra a última hora y logró por su cuenta una partida de pétalos, naturales de verdad, salvando el momento y el agasajo para la Síndica portadora y para la Enseña. En eso no falló el acto.

Las enredaderas del acceso principal al Placio del Marqués de Arneva sin los detalles alusivos a los Moros y Cristianos / INFORMACIÓN

Además, la fachada del Ayuntamiento solo presentaba enredaderas verdes. Faltaban todos los elementos decorativos alusivos a la temática mora y cristiana, como las medias lunas, las cruces cristianas y las telas ornamentales que se detallaban en el pliego. En las escaleras y el vestíbulo del Palacio del Marqués de Arneva, las maceteras instaladas eran de tamaño doméstico, de esas "maseticas" que saca la vecina a la calle cuando se pone a chispear, según quedó documentado gráficamente en el expediente. Tampoco se colocaron las seis telas ni los seis paneles verticales que establecía el contrato, ni llegó a instalarse el mínimo de seis paneles verdes florales o jardines verticales requeridos en la entrada de la recepción de la Síndica Portadora, situada en la biblioteca María Moliner.

Esto lo es lo que se visualizaba en la pantalla LED / INFORMACIÓN

Sistema de imagen y sonido

El informe recoge, a su vez, graves problemas en el sistema de sonido durante la noche del 16 de julio. Es, quizás, el acto más identitario de Orihuela, donde la multitud termina entonando el himno de la Comunidad Valenciana. Pero la calidad acústica fue deficiente y se registró un eco constante que dificultó la pronunciación de los discursos por parte de los intervinientes desde el balcón consistorial.

La calidad del sonido impedía escuchar los discursos de la exposición de la Enseña, las pantallas led no funcionaban y los adornos florales de la escalera del Palacio del Marqués de Arneva se apañaron con macetas domésticas

Además, el volumen resultó irregular, ya que en algunas zonas se escuchaba demasiado alto y en otras apenas llegaba el audio. De igual modo, falló una de las pantallas Led extras. Este equipamiento, que había sido valorado con puntos de calidad en la adjudicación, se instaló frente a la puerta de los antiguos juzgados, pero "no llegó a funcionar en ningún momento". Presentaba el dibujo que se observa en la imagen.

Asimismo, la empresa presentó un protocolo de accesibilidad sensorial y cognitiva para obtener puntos en la valoración, pero no lo ejecutó durante el desarrollo del evento.

A la derecha "las maseticas" que se colaron en la escalera principal del Palacio del Marqués de Arneva, que no eran las que pedía el pliego / INFORMACIÓN

Infracciones graves

Así, los técnicos municipales calificaron todos estos hechos como infracciones graves según el régimen sancionador del pliego, al margen de poder solicitar, por otra vía, daños y perjuicios a la empresa. Cada incumplimiento conlleva una penalización del 10 % de la factura. Al sumarse las cuatro sanciones, la cantidad base asciende a 10.200 euros, a la que se añaden 2.142 euros de IVA, lo que da una cifra total de 12.342 euros que deberá asumir la empresa contratada. Por último, el informe concluye que, debido a los problemas ocasionados en la ejecución del contrato, no se considera conveniente la prórroga del mismo. Porque además, se adjudicó con posibilidad de prórroga. Mal negocio para la mercantil, que pierde bastante de lo que ganó con el margen del beneficio industrial.

Es una secuencia similar a la que se dio a conocer la semana pasada en Torrevieja en la que los funcionarios multaron con más de 2.500 euros a la empresa adjudicataria de los premios Diego Ramírez por escamotear, entre otras deficiencias, el número de tapas previstas en la cena.