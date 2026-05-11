La Policía Local de Orihuela libera a una mujer retenida por su pareja en la Costa

La Policía Local de Orihuela ha realizado durante este fin de semana varias actuaciones en la Costa que se han saldado con la detención de cuatro personas por distintos hechos relacionados con violencia de género, agresión sexual, sustracción de vehículo y reclamaciones judiciales.

La intervención más relevante tuvo lugar en la urbanización La Florida durante la tarde del domingo, después de que una mujer solicitara ayuda a los agentes tras lograr abandonar una vivienda en la que, según manifestó, permanecía retenida desde finales del pasado mes de abril.

La actuación comenzó cuando una patrulla fue requerida por una mujer que se encontraba visiblemente alterada y llorando en plena vía pública. La víctima explicó a los agentes que acababa de escapar del domicilio donde convivía con un varón que le impedía salir de la vivienda contra su voluntad.

Durante la intervención, la mujer manifestó que llevaba varios días sufriendo amenazas y coacciones continuadas. Según relató, el hombre la amenazaba con enviar fotografías y vídeos íntimos a familiares y conocidos si abandonaba la vivienda.

Así, relató que, para poder salir finalmente de la vivienda, tuvo que contactar previamente con el hijo del detenido utilizando como excusa que iba a realizar unas compras. Tras abandonar el inmueble, el varón habría comenzado a difundir imágenes y vídeos de carácter íntimo entre personas cercanas a la víctima.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local, que localizaron al presunto autor en la vivienda situada en La Florida. Tras entrevistarse con ambas partes y realizar las comprobaciones oportunas, los agentes procedieron a la detención del varón por delitos de detención ilegal, coacciones, violencia de género, agresión sexual y revelación de secretos.

Posteriormente, la víctima fue trasladada para formalizar la correspondiente denuncia, mientras que el detenido quedó a disposición de la Guardia Civil de Pilar de la Horadada junto con las diligencias instruidas por la Policía Local de Orihuela.

Otras detenciones

Ese mismo domingo, agentes de la Policía Local detuvieron también a dos personas por la sustracción de un vehículo y posible falsedad documental en una actuación desarrollada en la calle Colón de Orihuela Costa.

Los agentes localizaron un turismo Lexus cuyos ocupantes levantaron sospechas, por lo que procedieron a comprobar la documentación y los datos del vehículo. Tras las verificaciones realizadas, comprobaron que el turismo figuraba como sustraído desde el año 2018 y detectaron además indicios de una posible manipulación en el número de bastidor.

La actuación permitió recuperar el vehículo y detener a sus ocupantes, quedando el turismo inmovilizado y depositado mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

Además, el pasado viernes la Policía Local detuvo en la calle Traviata a un varón sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación dictada por un juzgado de Málaga.

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La detención se produjo durante un dispositivo estático de control conjunto en Orihuela Costa. Los agentes interceptaron un vehículo cuyo conductor realizó una maniobra evasiva al detectar la presencia policial. Tras identificarlo y comprobar sus datos, verificaron que tenía en vigor una requisitoria judicial, procediendo de inmediato a su detención.