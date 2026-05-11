Telescopios y paseo nocturno en Torrevieja ante el eclipse solar agosto 2026: apúntate a una actividad gratuita en pleno Parque Natural de La Mata

Unas actividades para emprender el camino rumbo al eclipse solar del próximo 12 de agosto. El último eclipse solar total visible en la península ibérica ocurrió el 30 de agosto de 1905 , hace más de 100 años. De cara a este evento histórico, desde la asociación Proyecto Mastral y el Parque Natural Lagunas de La Mata-Torrevieja han organizado para los próximos sábado 23 de mayo, 20 de junio y 25 de julio, a partir de las 20:00 horas, la séptima edición de la actividad astronómica para todos los públicos ‘Bajo las estrellas. Rumbo al eclipse solar’.

El evento se celebrará en el Centro de Interpretación del parque natural, ubicado en la antigua Casa Forestal de La Mata, a unos 400 metros de la N-332 Alicante-Cartagena, en el kilómetro 64,5, tal y como apuntan desde la organización.

El eclipse solar que lleva tiempo esperando España, a punto de llegar / SPORT.es

Una vez al mes

Esta iniciativa, que se desarrolla una vez al mes como preparación para el eclipse solar del 12 de agosto de 2026, permitirá a los asistentes profundizar en el conocimiento del Sol, la Luna y el propio entorno natural. La actividad combina observación astronómica, divulgación científica y un paseo interpretativo por el parque, con el objetivo de acercar la astronomía a todos los públicos y fomentar el disfrute del entorno en familia.

El programa comenzará con una bienvenida y la presentación de las normas de seguridad, junto a una introducción al eclipse de 2026. A continuación, se llevará a cabo una observación solar con telescopios especiales y un taller infantil. También se ofrecerá la charla titulada ‘El Sol, la Luna y el eclipse’, centrada en conceptos básicos, curiosidades y detalles sobre los eclipses previstos en 2026, 2027 y 2028 en España.

La flora y la fauna del Parque Natural merecen también una mención: la jornada incluirá un paseo interpretativo para dar a conocer estos aspectos del ecosistema del Parque Natural La Mata-Torrevieja, así como la influencia de los ciclos solares y lunares en el mismo.

Observación nocturna

Para finalizar la jornada se realizará una observación lunar y del cielo nocturno, incluyendo cráteres, fases, planetas y nociones de orientación astronómica, antes del cierre y despedida.

Reservar plazas

La actividad es gratuita y no cuenta con límite de edad, pero las plazas son limitadas por lo que es necesaria la reserva previa. Las reservas pueden gestionarse a través del l teléfono 644 30 52 75, en el correo contacto@eltiempoentorrevieja.es o a través de la página web de Proyecto Mastral en este enlace.

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Desde la organización aconsejan acudir con ropa y calzado cómodo, así como llevar agua y cena.