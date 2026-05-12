¿Unos Murales de San Isidro en Orihuela sin Miguel Hernández?

"No están organizando unos Murales hernandianos. Están usando San Isidro para borrar a Miguel Hernández desde dentro". Así de contundente se ha mostrado la plataforma "Tu pueblo y el mío", que considera la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Orihuela está repitiendo con la edición de los Murales de San Isidro, que se celebrará del 22 al 24 de este mes, "el mismo patrón político que ya vimos con la Senda del Poeta: llegar tarde, actuar sin transparencia, escudarse en los plazos, diluir el contenido del homenaje y dejar que el evento se debilite para poder justificar después su decadencia".

Al igual que defendieron en el caso de la Senda, advierten de que "cuando una Administración quiere salvar una actividad cultural, busca soluciones; cuando quiere apagarla, busca excusas".

A juicio de la plataforma, "el Ayuntamiento ha vuelto a actuar tarde y mal, relegando el contenido central del homenaje y sustituyéndolo por una programación dispersa, sin un proyecto cultural coherente en torno a la figura, la obra y el legado de Miguel Hernández", por lo que concluyen que "no se está reforzando el evento, sino que se está diluyendo".

Para "Tu pueblo y el mío", la propia comunicación institucional confirma "esa deriva", en referencia a que "se ha limitado a una nota burocrática sobre inscripciones y actividades paralelas, sin situar al poeta en el centro, sin una verdadera presentación pública y sin una apuesta clara por el sentido hernandiano del evento".

Inscripciones

Prueba de ello, añaden, es que en el formulario oficial de inscripción en ningún momento se exige que los murales guarden relación con Miguel Hernández, su obra o su memoria. Es decir, cualquier propuesta mural de temática libre puede tener cabida. "Eso significa que el Ayuntamiento no solo está dejando morir los Murales hernandianos: está alterando deliberadamente su naturaleza", advierten.

"Lo que era un homenaje popular a Miguel Hernández se convierte en una simple muestra de paredes pintadas en San Isidro, sin eje, sin relato y sin obligación alguna de dialogar con el poeta", lamentan, al tiempo que sostienen que "no han cancelado formalmente el homenaje", pero "han hecho algo peor: le han quitado a Miguel Hernández".

Con la Senda, recuerdan, se intentó mantener el nombre mientras se vaciaba el contenido. "Ahora ocurre exactamente lo mismo: se conserva el decorado, pero se borra el sentido", afirman sobre lo que consideran que "no responde solo a una torpeza de gestión, sino a una orientación política e ideológica muy concreta: rebajar, diluir y desactivar todo aquello que represente al Miguel Hernández entero, al poeta comprometido, popular, republicano e incómodo para quienes querrían un Miguel neutro, decorativo y sin memoria".

Por ello, denuncian que la Concejalía de Cultura, que dirige Anabel García (Vox), está intentando "culminar con los Murales el atropello cultural que iniciaron con los vinilos y continuaron con la Senda: apagar poco a poco a Miguel Hernández sin necesidad de prohibirlo, simplemente dejándolo sin centro, sin relato y sin verdad".

La plataforma avanza que defenderá y participará en los Murales "si nos dejan", y reitera que "Miguel no se toca".