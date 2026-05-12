Orihuela abre el plazo para seleccionar una entidad que gestione la nueva campaña del bonoconsumo

El Ayuntamiento de Orihuela pretende poner en marcha una nueva campaña de reactivación del consumo a través del "Bono Orihuela 2026" para la recuperación del sector comercial. Aún no hay fecha, pero el Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este martes el procedimiento aprobado por la junta de gobierno local para seleccionar una entidad colaboradora para su desarrollo.

El coste previsto es de 435.000 euros, de los que 400.000 se destinan a los bonos que podrán adquirir las personas empadronadas en Orihuela para gastar en establecimientos del municipio y 35.000 a los gastos de gestión, una cantidad ligeramente superior a la que se destinó en la campaña de finales del año pasado, cuando los costes se cifraron en 30.480 euros de un total de 430.480.

Hasta ahora, entre 2022 y 2025, todos los bonoconsumo han sido gestionados por la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme), algo en lo que Ciudadanos ha puesto la lupa tras el caso Baño.

Así, el plazo para presentarse está abierto durante diez días hábiles a partir de este miércoles, debiendo dirigir sus solicitudes a través de la sede electrónica al alcalde de la localidad, Pepe Vegara. La convocatoria se dirige a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen programas o actividades para el fomento del comercio local en el término municipal de Orihuela a través de un procedimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación.

Selección

Las propuestas se resolverán en un único acto administrativo, estableciendo como criterios de selección el número de entidades con las que ha colaborado en el desarrollo de acciones de dinamización comercial en el último año, los recursos humanos aportados al desarrollo de las campañas y los medios materiales.

Entre los requisitos, figuran crear una web en la que se anuncie el programa de bonos y promocionar las reglas de participación tanto para empresas locales como para consumidores, una plataforma en la que también se podrá consultar el listado de los comercios participantes y pagar sus bonos de forma online. También se dispondrá de un sistema informático para la trazabilidad entre el bono, el comprador que lo ha utilizado, la empresa donde se ha canjeado y la factura o tique de venta en el que se ha usado.

La entidad seleccionada, asimismo, deberá disponer de un servicio de personal, de mínimo cinco personas, con el fin de acudir a los establecimientos informando, dejando el material e inscribiendo a los interesados en participar en la campaña, y acudir a las instalaciones de la Concejalía de Comercio a los efectos de realizar la venta presencial de bonos.