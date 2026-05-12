Orihuela recurre a un contrato menor para el asfaltado en La Campaneta después de que los vecinos pidieran dimisiones o segregación ante el estado de abandono

Las pedanías de Orihuela, a pesar de su diversidad, comparten un sentimiento común de olvido y desatención. Prueba de ello es que la indignación que comenzó de forma espontánea en las redes sociales para visibilizar "los problemas derivados de la mala gestión del Consistorio" se ha transformado en acción ciudadana convirtiéndose en la asociación vecinal "Pedanías de Orihuela", "una fuerza legal y organizada" y "una voz oficial y legítima ante las instituciones", tal y como se define este proyecto que "no nació en un despacho, sino en el pulso cotidiano de la gente".

Precisamente, estos días se han hecho viral unas fotos que muestran una carretera donde se ve perfectamente el buen estado en el que se encuentra el asfaltado en la parte del vial que pertenece a Benejúzar y el deterioro que hay donde empieza el término oriolano en San Bartolomé.

Diferencia entre el estado del asfaltado de la parte que pertenece a Orihuela con la que es de Benejúzar / Información

Una misma queja que pusieron sobre la mesa los vecinos de La Campaneta, que incluso lanzaron un órdago al Ayuntamiento: dimisiones o segregación ante el hartazgo por abandono, centrando una de las demandas en acabar con los numerosos baches que hay en la pedanía.

Ahora, el Consistorio ha recurrido a un contrato menor de 23.742 euros para realizar en varios viales nuevas actuaciones de asfaltado y seguridad vial con el objetivo de evitar accidentes y conseguir una rodadura segura, reparando distintos tramos deteriorados y mejorando la circulación en una de las zonas con más flujo de vehículos en este núcleo urbano.

Trabajos

En concreto, las intervenciones previstas se centran en el Camino Viejo de Almoradí y en la calle Vega Baja, donde los vecinos habían trasladado distintas quejas por el mal estado del pavimento y la presencia de baches. Además, se trata de una vía muy transitada al ser el principal acceso al colegio de la pedanía y a varias zonas residenciales.

Las obras, que tienen un plazo de ejecución de un mes, contemplan trabajos de reasfaltado, bacheo y señalización horizontal, además del recrecido de arquetas a nueva cota y el repintado de zonas de aparcamiento en línea y batería para ordenar el tráfico y mejorar la funcionalidad del entorno. Asimismo, también está prevista la instalación de tres nuevos puntos de alumbrado conectados a la red existente.

En la calle Vega Baja se actuará en un tramo, que se encuentra muy deteriorado, de aproximadamente 150 metros de longitud y una anchura media de 8,5 metros, además de la explanada de acceso desde la CV-91, alcanzando una superficie total cercana a los 2.025 metros cuadrados.

"Seguimos actuando en pedanías atendiendo necesidades reales de los vecinos y mejorando viales que presentaban un deterioro importante debido al paso del tiempo y al uso diario", ha manifestado este martes el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, que ha recalcado que "esta actuación permitirá eliminar baches, mejorar la rodadura y ofrecer una mayor seguridad tanto a conductores como a peatones".

Noticias relacionadas

Así, el edil ha concluido destacando que el objetivo del equipo de gobierno es "seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras básicas de nuestras pedanías, actuando donde realmente hace falta y dando respuesta a demandas vecinales que llevaban tiempo pendientes".