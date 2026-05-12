El arrastre de la grúa llegará por primera vez a Orihuela Costa las 24 horas

El Ayuntamiento de Orihuela está obligado a garantizar, de forma continuada, inmediata y eficaz, la retirada de vehículos de las vías públicas y demás lugares del término municipal en los supuestos legalmente previstos, así como la correcta gestión de su depósito, custodia y -en algunos casos- tratamiento residual.

De hecho, es un servicio directamente vinculado al ejercicio de las competencias municipales en materia de ordenación del tráfico, movilidad, seguridad vial, uso del dominio público viario y protección de la seguridad pública. Por eso, su prestación resulta imprescindible para asegurar la fluidez de la circulación, la efectividad de las actuaciones de la Policía Local, la retirada de obstáculos y vehículos indebidamente estacionados, la atención a accidentes e incidencias y en general el mantenimiento del orden y la seguridad en la vía pública.

De ahí que el Consistorio haya licitado un contrato para la retirada de vehículos de las vías públicas en todo el término municipal. "Una necesidad pública real, actual y permanente" que la Administración local justifica por las características territoriales y urbanísticas, al tratarse de un municipio extenso y disperso, con varios ámbitos claramente diferenciados desde el punto de vista operativo: por un lado, el casco urbano y las pedanías, y por otro la Costa.

Así, esta prestación requiere una estructura material y organizativa específica, con vehículos grúa adecuados y permanentemente disponibles, personal cualificado, sistemas de comunicación y coordinación con la Policía Local, depósitos municipales y alternativos, medios de custodia y trazabilidad, así como capacidad operativa para la gestión de vehículos abandonados y su eventual tratamiento como vehículos al final de su vida útil.

La edil de Seguridad Ciudadana y Contratación, Mónica Pastor, y el concejal de Costa, Manuel Mestre, en la presentación del servicio / Información

Depósitos

Lo hace con una unidad operativa fija por primera vez en el litoral. Hasta ahora el servicio, que caduca en agosto, se prestaba desde Orihuela ciudad, lo que provocaba "unos tiempos de respuesta demasiado extensos para atender incidencias en la Costa", ha explicado la concejala de Seguridad Ciudadana y Contratación, Mónica Pastor.

El adjudicatario dispondrá de dos depósitos municipales temporales, con una capacidad mínima para 50 vehículos cada uno. El de la ciudad-centro y pedanías estará ubicado en la calle Monserrate Salinas -en las dependencias de la jefatura policial-, mientras que el del litoral se situará en el Centro de Emergencias y Seguridad, donde los vehículos permanecerán un tiempo máximo de 15 días naturales.

Finalizado este plazo para que la persona titular o autorizada pueda retirar el vehículo en la sede municipal, la adjudicataria deberá trasladarlo a su depósito alternativo autorizado, con una capacidad mínima de 150 vehículos, que deberá situarse a menos de 10 kilómetros en línea recta del depósito principal de la ciudad.

El presupuesto base de la licitación supone un total de 1.479.972 euros -493.324 al año- durante tres años más dos posibles prórrogas anuales. El precio se ha establecido calculando la media de los servicios anuales -542,5- realizados en 2024 y 2025, así como los costes de personal (239.269), el renting de tres grúas (21.600), el alquiler depósito de vehículos (11.520) y carburante (24.000), entre otros gastos

Servicio

La adjudicataria deberá hacerse cargo desde la inmovilización, retirada, enganche, arrastre, traslado, depósito, custodia y entrega de vehículos, hasta -cuando proceda- su gestión como vehículo abandonado o residuo. Todo ello, apunta el pliego, "de forma eficaz, inmediata y adecuada a las necesidades municipales, incluyendo casco urbano, pedanías y Costa", garantizando la disponibilidad operativa con los medios personales y materiales necesarios para atender los requerimientos formulados por la Policía Local o el órgano municipal competente.

Horarios

La empresa tendrá que garantizar una unidad de grúa disponible en la ciudad y otra en la Costa con un servicio ordinario que se establece en dos turnos diarios, de 6 a 14 horas y de 14 a 22 horas. Fuera de ese horario, entre las 22 y las 6 horas, el adjudicatario deberá estar disponible en ambas zonas mediante sistema de guardia o localización a requerimiento de la Policía Local, según las necesidades de seguridad vial, movilidad, orden público, emergencias, accidentes u ocupación indebida de la vía pública. En total, son 11.680 horas anuales de servicio, con una presencia efectiva 16 horas al día.

Refuerzo

Asimismo, el Ayuntamiento podrá ordenar una ampliación o refuerzo cuando concurran circunstancias especiales que lo justifiquen, como mercados semanales, festivos, fiestas locales, Semana Santa, Moros y Cristianos, eventos deportivos, actos culturales, conciertos, procesiones, manifestaciones, campañas especiales de tráfico, dispositivos de seguridad, actuaciones en Orihuela Costa, periodos de especial afluencia turística o cualquier otro acontecimiento que implique un incremento de las necesidades.

Respuesta

El tiempo máximo de respuesta no podrá exceder de 15 minutos en la ciudad-centro y en el litoral ni de 30 minutos en el caso de las pedanías. En el servicio nocturno, también será de media hora, salvo situaciones de urgencia, emergencia, accidente, riesgo para la seguridad vial o alteración grave del tráfico, en cuyo caso el adjudicatario deberá acudir con la máxima inmediatez posible. Además, la reiteración de retrasos injustificados podrá ser considerada incumplimiento de contrato.

Medios

La mercantil que se haga con el contrato debe incorporar seis conductores habilitados para la conducción de los vehículos grúa, tres adscritos al servicio ordinario de la ciudad y otros tres para la Costa. En cuanto a los medios materiales, una grúa operativa principal y otra de reserva para cada zona, aunque esta adscripción territorial tendrá carácter preferente, pero no exclusivo, debiendo poder movilizarse cualquiera de las grúas a cualquier punto del término municipal cuando así lo exijan las necesidades del servicio o lo ordene la Policía Local.

Vehículos abandonados

La adjudicataria tendrá que retirar los vehículos abandonados en la vía pública o en dependencias municipales en el plazo máximo de 72 horas desde el requerimiento efectuado por la Policía Local, trasladándolos al depósito correspondiente, donde permanecerán bajo custodia hasta que el Ayuntamiento acuerde su destino final conforme a la normativa vigente.

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Cuando proceda su tratamiento residual, la empresa deberá llevarlo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos, ya sea propio o ajeno, para su destrucción y descontaminación. Esto ocurrirá cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que fuera inmovilizado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones; cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula o cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses -con aviso de un mes y cuando el propietario del recinto acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto-.