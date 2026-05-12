Un paciente espera dos años a ser operado de un quiste maligno en el Hospital de Torrevieja

"Fui de desastre en desastre y de espera en espera y es ahora cuando me están atendiendo de verdad". Así resumió José Luis Madrid su largo periplo de dos años en el Hospital Universitario de Torrevieja para que finalmente le hayan diagnosticado un quiste maligno en la uretra, del que será operado en las próximas semanas.

El paciente, de 81 años, acudió a su médico de cabecera a principios de 2024 por molestias en la zona genitourinaria y presencia de sangre en la orina. En una primera exploración física detectó bultos en un testículo. El mismo hallazgo se repitió en 2025. Por este motivo, se le programaron dos citas preoperatorias para extraerlos. Sin embargo, ambas fueron suspendidas sin justificación médica conocida, según el relato que realizó este martes a las puertas del centro sanitario y que avaló con documentación médica.

Un momento del acto en el acceso a las consultas externas del hospital universitario de Torrevieja / INFORMACIÓN

Dos años después, una cistoscopia

Solo después de presentar más de veinte quejas en estos dos años -quien las tramitaba también se quejó de su insistencia-, fue atendido por una uróloga el pasado 24 de marzo de 2026 y solicitó, al fin, una cistoscopia. El resultado confirmó el diagnóstico de un quiste maligno en la uretra y a consecuencia de ello tiene pendiente la visita con el servicio de anestesia, la realización de un TAC y la cirugía, prevista para el 27 de mayo. Es el relato que realizó este antiguo trabajador de la empresa FEMSA en un acto convocado por la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad en el acceso a las consultas externas del Hospital Universitario de Torrevieja. Estos testimonios en primera persona forman parte de la labor de difusión iniciada por el colectivo para denunciar las deficiencias en la sanidad pública del área con usuarios que se han visto especialmente afectados como protagonistas.

El departamento de salud no quiso pronunciarse sobre este caso al ser consultado por INFORMACIÓN. Para rebatir este testimonio, sostiene, tendría que emplear datos personales del paciente, algo prohibido por la legislación de protección datos.

Consecuencias

Manolo Gómez y Eva Delafuente, portavoces del colectivo, señalaron que según estudios científicos, en pacientes con cáncer, un retraso de cuatro semanas en la cirugía incrementa el riesgo entre un 6 % y un 8 % por cada mes de demora. Además, el mismo retraso en tratamientos como la radioterapia o la terapia sistémica aumenta el riesgo de mortalidad en un 9 % para tumores de cabeza y cuello, y en un 13 % para el cáncer colorrectal.

En casos no oncológicos, las demoras diagnósticas o terapéuticas también tienen consecuencias documentadas. La literatura médica, señalaron desde la plataforma, las asocia con un deterioro de la calidad de vida, mayor probabilidad de complicaciones, impacto laboral y social, y un mayor uso de recursos sanitarios. Así, los pacientes que esperan más de seis meses para una prótesis de cadera o rodilla muestran un empeoramiento significativo de su estado, que alcanza niveles extremos en el 14,1 % de los casos. Asimismo, la permanencia en listas de espera se relaciona con un incremento de la ansiedad y la depresión, tanto en adultos como en adolescentes.

Una demora mucho mayor a la oficial

Según los datos oficiales de 2024, el tiempo medio para una primera visita con especialista en la Comunidad Valenciana es de 93 días. El recorrido de José Luis, sin embargo, ha superado ampliamente esta media. La plataforma organizadora señala que el sistema sanitario público de Torrevieja no ha garantizado un acceso equitativo en este caso.

La Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad considera que situaciones como esta reflejan una normalización de los tiempos de espera prolongados en la sanidad pública.

La Plataforma considera que situaciones como esta reflejan una normalización de los tiempos de espera prolongados en la sanidad pública. Según sus responsables, la falta de recursos afecta a la calidad de la asistencia y a la dignidad de los pacientes. La plataforma defiende que no se deben asumir como habituales las demoras de varios años y reclama que el sistema garantice el acceso a la atención en plazos clínicamente adecuados para todas las personas.