La protesta de los profesores en huelga indefinida se traslada a Los Montesinos donde han cortado la carretera CV-945

Más de trescientas personas, entre docentes y vecinos de Los Montesinos, protagonizaron este martes a primera hora de la mañana una marcha reivindicativa en la que a la reclamación de los profesores en huelga indefinida se ha sumado el rechazo a la decisión de la Generalitat Valenciana de suprimir el módulo de Servicios de Restauración de la Formación Profesional en el instituto del municipio. En apoyo de los docentes que también protestaban por esta medida del Consell se ha sumado a la concentración todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento montesinero con el alcalde José Manuel Butrón (PSOE) a la cabeza, junto a la teniente alcalde y diputada autonómica Belén Juárez.

Así, el foco de la movilización en la Vega Baja de los profesores que demandan a la Generalitat Valenciana mejoras laborales, salariales y de las condiciones del trabajo que desarrollan a diario en los centros educativos, se trasladó a este municipio en la segunda jornada de huelga. El jueves la protesta, que tiene prevista una concentración en la plaza de la Constitución, llegará a Torrevieja.

Un momento de la manifestación en las calles de Los Montesinos este martes / D. Pamies

Ratio y diversidad

En la comarca de la Vega Baja la movilización de los profesionales de la educación está incidiendo especialmente en las condiciones en las que los profesores desarrollan su labor, con las ratios -número de alumnos por aula- más elevadas de la Comunidad Valenciana y sin respaldo suficiente para poder abordar la formación de un alumnado muy diverso, de muy diferentes nacionalidades y con necesidades educativas especiales, a lo que se une la constante movilidad del profesorado.

La manifestación, que contaba con la preceptiva autorización de la subdelegación de gobierno, ha cortado durante algo más de diez minutos el tráfico de la CV-945 provocando una retención de más de un kilómetro en el sentido de entrada a Los Montesinos desde la autopista y la CV-95, que comunica el interior y la costa de la Vega Baja. La protesta partió desde el instituto hasta el colegio por el centro del casco urbano, con paradas en los dos centros educativos. Los docentes en huelga insisten en que su movilización reivindica una mejora en la enseñanza que reciben los alumnos y de las condiciones de la educación pública. De hecho, la protesta ha hecho parada sobre las 9 horas en el Colegio Virgen del Carmen, donde esperaban más de 200 alumnos, que han respaldado junto a los padres y madres la protesta, y han entrado con normalidad al centro poco después.

El recorrido

El Ayuntamiento de Los Montesinos había dispuesto el recorrido de modo que la marcha apenas tuviera incidencia en el tráfico, muy intenso a esa primera hora de la mañana y mantener a los docentes para que "no se salieran" del mismo. Para ello ha dispuesto dos vallas cortando la avenida del Mar, la principal del casco urbano. Los vehículos podían sortear la concentración sin problemas.

Pero así la repercusión de la iniciativa era mínima y los docentes decidieron avanzar hacia la rotonda de acceso de la CV-945, también una de las zonas donde tenían autorizado el lugar de la concentración. En ese momento, un policía local intentó parar la marcha, interponiéndose al paso de algunos manifestantes, con lo que se ha producido en un determinado momento contacto físico con algún docente.

Tensión

Han sido unos breves momentos de tensión en los que, sin embargo, la concentración avanzó pese a las protestas del propio policía que contaba con el apoyo de dos agentes de la guardia civil. El alcalde José Manuel Sánchez Butrón, que se encontraba detrás de una pancarta de la misma manifestación a apenas 30 metros del agente del que es jefe directo como primer edil, pero sin entrar en la rotonda junto al resto de su equipo de gobierno, no medió.

Los profesores y los ciudadanos que les respaldaban avanzaron y dieron varias vueltas a la rotonda. Ahí la manifestación sí provocó un rentención de más de un kilómetro en el sentido de entrada a Los Montesinos. El mismo agente permitió que varios vehículos pasaran en medio de la protesta y una furganeta la sorteó sobre la acera, sin ser detenida.

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A esa hora se movilizan camiones, hormigoneras, furgonetas y todo tipo de vehículos con destino a Torrevieja para trabajar en la construcción y los servicios, además de cientos de conductores particulares.