El PSOE lamenta la "normalización de la emergencia educativa" en Torrevieja con la construcción de cuatro centros educativos en barracones en cinco años

El PSOE de Torrevieja calificó de "emergencia educativa sostenida en el tiempo" la situación que atraviesa el municipio. Durante una comparecencia conjunta, la concejala Carolina Ponce y el portavoz local, Joaquín Cos, exigieron al equipo de gobierno del PP medidas concretas para abordar una crisis que, en palabras de la edil, “viene siendo crítica y urgente desde hace años”.

Cos recordó que el profesorado espera el respaldo activo del concejal de Educación, Ricardo Recuero –también director de un colegio público–, quien hasta ahora “se ha puesto de perfil limitándose a pedir un rápido acuerdo”. Para el portavoz, Recuero debería requerir a su compañera de partido y consellera, Carmen Ortí, que negocie con propuestas reales. “La problemática educativa no se resuelve con congresos motivacionales ni con intervenciones de Toni Nadal”, sentenció la edil en relación a los congresos anuales de educación organizados por el Ayuntamiento.

Seis mil estudiantes más

El grupo municipal propone en una moción articulada en cuatro ejes: crear una Oficina Municipal de Acogida y Escolarización, activar un Plan de Acogida Lingüística, impulsar un Pacto Local contra la Segregación Escolar y respaldar explícitamente la educación pública y las reivindicaciones docentes. Desde 2019, el alumnado ha crecido en 6.000 plazas, “suficientes para llenar seis centros grandes”. Pese a ello, no se ha construido ni un solo colegio o instituto nuevo. La única respuesta ha sido habilitar cuatro módulos prefabricados –tres para Infantil y Primaria y uno para Secundaria–, una solución que “puede ser temporal, pero nunca puede convertirse en norma”. “Hablamos de miles de alumnos sin una red pública que haya crecido al mismo ritmo. Tenemos centros saturados, patios invadidos por barracones, espacios reconvertidos en aulas y profesorado desbordado. Para el próximo curso se les pedirá hacer magia, porque ya no hay dónde sacar sitio”, advirtió la representante socialista.

La educación de Torrevieja en números / Consejo Escolar Municipal/Con aplicación IA

Normalizar la excepción

“Hemos normalizado la emergencia: colegios enteros en prefabricados, ampliaciones con módulos, patios sin sombra ni bancos, institutos que pasan de 700 a 1.200 alumnos en el mismo espacio, falta de docentes y plantillas rotativas. Eso no puede ser el modelo de una ciudad en crecimiento”, denunció desde el estrado. La concejal insistió en que la diversidad del alumnado no es el problema, sino la falta de recursos para atenderla. “Torrevieja es diversa, y eso es una riqueza. La cuestión es que esa realidad exige profesorado suficiente, aulas dignas, apoyo lingüístico, planificación y medidas que eviten concentrar al alumnado más vulnerable siempre en los mismos centros”.

Joaquín Cos y Carolina Ponce durante la rueda de prensa del PSOE de Torrevieja / JOAQUIN CARRIÓN

Oficina de Acogida y Escolarización

Una de las apuestas centrales pasa por crear una oficina municipal permanente que sirva de referencia a las familias recién llegadas o con dificultades para navegar el sistema educativo. Muchas desconocen la documentación necesaria, cómo solicitar becas, gestionar el transporte o acceder a recursos locales. “Esa carga recae ahora en los centros y sus equipos directivos, que ya tienen bastante con el día a día”, señaló la responsable del área. Subrayó que la oficina debe contar con personal específico, no limitar a sobrecargar a la plantilla actual ni “colgar otro cartel en una puerta”. Además, evitaría errores de escolarización con consecuencias graves, especialmente para menores con necesidades específicas: “Una mala decisión administrativa no es un papel mal tramitado: puede ser un drama familiar durante todo un curso”.

Hemos normalizado la emergencia: colegios enteros en prefabricados, ampliaciones con módulos, patios sin sombra ni bancos, institutos que pasan de 700 a 1.200 alumnos en el mismo espacio, falta de docentes y plantillas rotativas. Eso no puede ser el modelo de una ciudad en crecimiento Carol Ponce — Concejal del PSOE

Acogida lingüística y coordinación

El segundo pilar es un plan municipal dirigido al alumnado sobrevenido y a sus familias. La portavoz municipal recordó que los docentes conocen de primera mano la dificultad de integrar a alumnos sin dominio del idioma. “Acoger no es solo sentar a un niño en una silla. Necesita apoyo lingüístico para seguir las clases, relacionarse y sentirse parte del centro. Y el profesorado requiere recursos y soporte para que esa inmersión sea real”. La barrera del idioma también aleja a las familias de la vida escolar: “Si no entienden una circular, no saben pedir una beca o no pueden hablar con el tutor, no participan en igualdad. De ahí parte también la desafección”. Por ello, el PSOE reclama un programa estable con grupos de castellano, orientación básica y coordinación con los colegios, rechazando discursos alarmistas sobre la migración: “Las familias que inician su regularización ya están aquí. Sus hijos esperan plaza o están en las aulas. Eso no se atiende con alarma, sino con idioma, acompañamiento y planificación”.

Pacto contra la segregación

La tercera propuesta busca un acuerdo local para evitar que el alumnado con más dificultades, recién llegado o en situaciones sociales complejas se concentre sistemáticamente en los mismos centros. “Y eso está pasando en Torrevieja”, alertó la dirigente socialista. Aclaró que no se trata de señalar a ningún colegio, sino de asumir la falta de política pública: “Muchos de esos centros hacen un trabajo enorme precisamente porque sostienen una realidad mucho más compleja. No podemos mirar hacia otro lado mientras la dificultad social se aglutina siempre en las mismas aulas”. Fue contundente: “Sin igualdad de oportunidades no hay libertad de elección que valga. La libertad existe si eligen todos, pero en nuestra ciudad hay familias que no eligen porque la oferta se genera principalmente en prefabricados que abren módulos a demanda”. Además, denunció que estos centros no reciben los recursos extra ni la aplicación de la normativa valenciana que exige ratios más bajas. “Concentrar más alumnado, más diversidad y más necesidades sin acompañarlo de más medios no es equidad. Es dejar solos a quienes más apoyo necesitan”.

Un momento de la rueda de prensa del PSOE en el despacho del grupo municipal / JOAQUIN CARRION

Apoyo al profesorado y a la escuela pública

El cuarto eje respalda la educación pública y las demandas del profesorado valenciano. La edil subrayó que en Torrevieja estas reivindicaciones van más allá de lo laboral: “Cuando piden menos ratios, más plantilla, menos burocracia, infraestructuras dignas e inclusión, defienden ante todo al alumnado y la calidad de la enseñanza”. Criticó intentar reducir las movilizaciones a un conflicto salarial o lingüístico: “Con este panorama, quien diga que la huelga es solo por sueldo o por imponer el valenciano, o está manipulado o manipula”. Reclamó al consistorio que “se plante” ante la Generalitat y defienda a los centros: “Hay que pasar ya de los diagnósticos a las medidas. Vamos tarde. La comunidad educativa lleva años avisando y Torrevieja no puede seguir esperando”.

“Torrevieja no pide privilegios, pide igualdad”

La concejal dirigió un mensaje directo a familias, alumnado y AMPAS para que no normalicen la situación: “No es normal estudiar en prefabricados año tras año, ni que falten docentes, ni que desaparezca la única FP inclusiva, ni escolarizar fuera a menores con necesidades especiales sin garantizar su transporte, ni que una familia entregue informes y acabe en un centro sin los apoyos necesarios”. Recordó que los jóvenes de la ciudad “no son alumnado de segunda” y llamó a defender la escuela pública: “Torrevieja no pide privilegios, pide algo básico: que sus niños y jóvenes tengan las mismas oportunidades que cualquier estudiante valenciano. O nos unimos y activamos ya medidas municipales, o lo lamentaremos. Porque está claro que la Conselleria está en otra cosa, no en apostar de verdad por una educación pública de calidad”.