Torrevieja supera los 113.000 habitantes: debe asumir 60 vecinos más al día desde que comenzó el año, según el padrón municipal

Torrevieja ha superado los 113.453 habitantes durante el primer semestre de este año 2026. Para el equipo de gobierno estos datos demuestran que la ciudad sigue consolidándose, en positivo, "como una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional de toda España" y a su juicio, "uno de los municipios más multiculturales del país".

Según los datos oficiales del padrón municipal, actualizados a este martes, Torrevieja cuenta ya con un total de 113.453 habitantes empadronados, de los cuales 56.126 son hombres y 57.327 mujeres. El dato supone un incremento de 7.103 habitantes en menos de cinco meses. En el arranque de año, el pasado 8 de enero, el Ayuntamiento situaba la cifra 106.000 habitantes. El crecimiento es del 6,6 % en 125 días.

Panorámica de la costa norte de acantilado de Torrevieja / tony sevilla

El Instituto Nacional de Estadística (INE), que es el organismo que fija oficialmente la población para los municipios, todavía dejaba en su última revisión del censo a Torrevieja por debajo de los 100.000 habitantes -98.553 vecinos-, cifra que sí se rebasará probablemente en la actualización de datos que realice el INE a mediados de este año.

En el padrón local, entre los meses de enero y marzo se tramitaron un total de 3.568 altas en el padrón municipal, una cifra que "evidencia el importante incremento poblacional que sigue experimentando la ciudad", según las mismas fuentes.

Radiografía de la población de Torrevieja / Elaboración propia/IA

Refuerzo de personal

Para el gobierno local "estas cifras vuelven a poner de manifiesto el extraordinario crecimiento demográfico que viene experimentando Torrevieja durante los últimos años, impulsado tanto por la llegada de nuevos residentes nacionales como internacionales", y que tiene un reflejo directo "en la intensa actividad administrativa" que registra diariamente la Concejalía de Censo y Estadística del Ayuntamiento.

Esta labor se ha podido llevar a cabo después de que la mayor parte del personal destinado a esa área, incluido el jefe de departamento, diese un ultimatum al propio Ayuntamiento para reforzar el servicio ante la situación insostenible que ha soportado durante meses sin que las renovaciones tecnológicas, anunciadas por el área de Innovación, e incluidas en la sede electrónica, hayan podido evitar las largas colas y la falta de citas ante la enorme demnada. Algo que la nota de prensa municipal no recoge.

Durante el primer trimestre del año se realizaron 1.603 cambios de domicilio, 1.879 renovaciones de ciudadanos extranjeros cada dos años y 357 confirmaciones de residencia de extranjeros de larga duración, además de 1.327 modificaciones de datos personales y 554 rectificaciones domiciliarias.

La actividad de la Concejalía también quedó reflejada en la emisión de un total de 10.589 certificados de todo tipo durante los tres primeros meses del año, consolidando al área de Censo y Estadística como uno de los servicios municipales con mayor volumen de atención al público del consistorio torrevejense.

La comunidad ucraniana de Torrevieja celebra el día de la independencia / JOAQUÍN CARRIÓN

Proceso de regularización

En cuanto al mes de abril de 2026, coincidiendo con el inicio del proceso de regularización extraordinario de personas migrantes en situación irregular, el departamento municipal mantuvo un ritmo de trabajo especialmente intenso. Durante ese mes se realizaron un total de 1.355 altas en el padrón municipal, reflejando que la llegada de nuevos residentes a Torrevieja continúa siendo muy elevada.

Uno de los datos más destacados ha sido el enorme incremento en la expedición de certificados municipales, alcanzándose un total de 8.167 certificados emitidos, es decir, 3.734 más que en el mes de marzo, evidenciando la gran afluencia de ciudadanos que acudieron a las dependencias municipales para gestionar documentación administrativa relacionada con el padrón.

Desde la Concejalía de Censo y Estadística se destaca el importante esfuerzo que está realizando el personal municipal para poder atender el creciente volumen de trabajo diario, ofreciendo un servicio ágil y eficaz pese al continuo incremento de población que registra Torrevieja año tras año.

Panorámica de una zona residencial de Torrevieja junto a la laguna / Tony Sevilla

Realidad demográfica

Estos datos vuelven a confirmar "la realidad demográfica" de Torrevieja, "una ciudad en permanente crecimiento y con una elevada movilidad residencial, consolidándose como uno de los municipios con mayor dinamismo poblacional de toda la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana". Una realidad que, sin embargo, provoca problemas de saturación, masificación y deficiencias relevantes en la dotación de servicios públicos como la sanidad, la recogida de residuos, y en especial, en estos momentos, la educación, con la puesta en marcha de tres colegios y un instituto levantados de forma provisional exclusivamente en aulas prefabricadas en los últimos cinco años: los número 14,15 y 16 y el IES Número 6.

De los 113.453 habitantes censados en Torrevieja, 51.432 personas son de nacionalidad española, mientras que más de 62.000 residentes corresponden a ciudadanos extranjeros procedentes de decenas de países de todo el mundo.

Colas en dependencias municipales de Torrevieja para tramitar la documentación de la regularización de migrantes / JOAQUIN CARRIÓN

Entre las nacionalidades con mayor presencia en Torrevieja destaca especialmente la población ucraniana, que alcanza ya las 10.787 personas empadronadas, seguida de la colombiana con 5.892 residentes -que es la primera vez que aparece en segundo lugar, la rusa con 5.834, relegada a la tercera posición pero que aumenta en casi setecientos habitantes más en un año pese a las sanciones económicas y limitaciones impuestas a los ciudadanos rusos por la invasión de Putin en Ucrania, la británica con 4.671 y la marroquí con 3.743 ciudadanos.

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Torrevieja mantiene una importante presencia de residentes procedentes de numerosos países europeos como Suecia (1.993), Rumanía (1.784), Bélgica (1.646), Bulgaria (1.487), Italia (1.435), Alemania (1.372) o Polonia (1.361).