Albatera impulsa su producto estrella con el Corte de la Breva 2026 y sus Jornadas Gastronómicas

Albatera ha presentado la octava edición del Corte de la Breva 2026 y sus Jornadas Gastronómicas, con un programa que impulsa su producto estrella y el inicio de su temporada, las diferentes maneras de consumirlo, y el agroturismo. Para todo ello, cuenta con una madrina de categoría que elevará la experiencia gastronómica, Aurora Torres, chef de “La Herradura”, que cuenta con un Sol Guía Repsol.

El acto de presentación se ha desarrollado en el Parque de la Huerta de la localidad, con la participación de la alcaldesa Ana Serna, el presidente de la Asociación de Productores de la Breva de Albatera, Mario Berná, el concejal de Turismo Juanma Cánovas,el concejal de Agricultura Antonio García, y Mª Elvira Rufías, en representación de la Asociación de Amas de Casa de Albatera.

“El inicio de esta importante y tradicional actividad será el jueves, 21 de mayo, con el Corte de la Breva 2026, que marca el inicio de la cosecha de la breva y el pistoletazo de salida a la temporada de este fruto que no deja indiferente a nadie” ha expresado la alcaldesa, Ana Serna.

Cartel con programa de actividades. / INFORMACIÓN

Aurora Torres, madrina del Corte de la Breva 2026

La alcaldesa de la localidad también ha puesto énfasis a la madrina del Corte de la Breva 2026, Aurora Torres, una chef caracterizada por poner en valor los productos de la Vega Baja, quien ha conseguido con su menú de Higos a Brevas “alargar la temporalidad de un producto tan estacional como el nuestro y demostrando, una vez más, la enorme versatilidad gastronómica de la breva”.

“Con iniciativas como esta, también queremos trasladar a los mercados y a los consumidores que la Breva de Albatera, además de disfrutarse como fruta fresca, puede degustarse como un excelente dulce y formar parte de elaboraciones gastronómicas de gran nivel, animando así a su consumo y descubriendo nuevas formas de saborearla” ha expresado Ana Serna.

Showcooking, ruta agroturística y jornadas gastronómicas

Durante la presentación, el concejal de Turismo, Juanma Cánovas, también ha destacado el resto de actividades del programa de este año, como un showcooking “De higos a brevas” el viernes, 22 de mayo, a las 17:00 horas de la mano de Aurora Torres; la ruta agroturística del 23 de mayo “donde se conocerá el trabajo de los agricultores a la hora de recolectar las brevas”. Además de las jornadas gastronómicas, del 22 al 24 de mayo, donde participan ocho locales de restauración del municipio que hará protagonista a la breva de Albatera durante el fin de semana.

Por su parte, Mario Berná, presidente de la Asociación de Productores de Breva de Albatera, ha agradecido el apoyo constante de todas las instituciones implicadas en estas jornadas: “La agricultura celebra la realización de un evento de este calibre, que pone en valor el trabajo diario de los agricultores, mucho más en un producto tan destacado y delicado como es la breva”.

El acto de presentación se ha desarrollado en el Parque de la Huerta de la localidad, con la participación de la alcaldesa Ana Serna. / INFORMACIÓN

Por último, Ana Serna también ha querido agradecer a todos los que hacen crecer estas jornadas “gracias al esfuerzo conjunto de nuestros agricultores, la Asociación de Productores, las Amas de Casa, los hosteleros y el respaldo de instituciones como la Diputación de Alicante y CONVEGA, y por supuesto, a la madrina de este año, Aurora Torres”.

Desde la Asociación y el Ayuntamiento invitan a vecinos y visitantes a sumarse a estas actividades que ponen de manifiesto una de las identidades de Albatera, su breva, un manjar que reúne gastronomía, cultura y tradición.