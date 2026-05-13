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TORREVIEJA

El juzgado ordena la deportación inmediata a Colombia del hombre que mató a golpes al gato de su expareja por maltrato animal y violencia de género

El acusado ha reconocido los hechos y ha aceptado el fallo de conformidad para evitar la cárcel en España

Las asociaciones animalistas celebran en el Palacio de Justicia de Torrevieja la sentencia condenatoria al hombre que mató a un gato a golpes

Las asociaciones animalistas celebran en el Palacio de Justicia de Torrevieja la sentencia condenatoria al hombre que mató a un gato a golpes

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

Un juzgado de Torrevieja ha ordenado la deportación inmediata a su país de origen al hombre que mató brutalmente a golpes al gato de su expareja en plena calle, en el barrio torrevejense de San Roque a finales de abril. El acusado, natural de Cali (Colombia), había sido denunciado por su expareja y varias asociaciones de protección de los animales y este miércoles el Palacio de Justicia acogía la vista oral.

No tiene su situación regularizada en España. De ahí la condena a cinco años de deportación como culpable de un delito de maltrato animal con ensañamiento y otro de violencia de género en su vertiente de violencia vicaria. No podrá pisar suelo de la Unión Europea durante cinco años y la condena se ejecutará de forma inmediata. El fallo ha sido de conformidad entre las acusaciones y la defensa del autor de los hechos.

Asociación Leal

La acusación popular representada por la Asociación Leal reclamaba seis años y medio de prisión. Finalmente, el acusado, que ha reconocido los hechos, ha aceptado esa orden de deportación como condena para evitar la cárcel en España. Además deberá indemnizar a la víctima con 1.000 euros. El colectivo ha celebrado esta condena como "ejemplarizante" y sin "precedentes". A las puertas del Palacio de Justicia un nutrido grupo de miembros de colectivos de protección de los animales esperaban el resultado de la vista oral que apenas se ha prolongado durante una hora y han celebrado emocionados la sentencia.

Protesta

La calle Clavel de Torrevieja acogió este domingo una concentración para reclamar "justicia" para "Nala", la gata brutalmente apaleada hasta la muerte en la calle por el hombre condenado ahora, que se vengaba así de su expareja, dueña del animal. El autor de la muerte del felino fue detenido y puesto en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial acusado de maltrato animal y violencia sobre la mujer. Y ha sido juzgado este miércoles.

La agresión se produjo a finales de abril pasado en la calle Jacarilla del barrio de San Roque y las brutales imágenes de maltrato al animal se viralizaron rápidamente y causaron una gran indignación. En ellas se evidencia cómo hubo de ser reducido el hombre por agentes de la Policía Local, al continuar pateando a la gata ya inerte en el suelo.

Concentración

La concentración, con un éxito de convocatoria inédito en Torrevieja ante otras situaciones de repulsa, se prolongó durante más de una hora. Había sido convocada, entre otros, por el partido PACMA, el Proyecto CES Torrevieja y otros colectivos animalistas a las doce del mediodía y se prolongó hasta pasadas las 13 horas. Los asistentes llenaron la calle peatonal Clavel para reclamar "Justicia para Nala", mientras coreaban distintas consignas dirigidas al supuesto autor de los hechos al que llamaron "asesino", "cobarde", "a la cárcel", "los animales sienten", "tírate por el balcón", entre otros.

Algunos manifestantes llevaban carteles con la imagen del hombre, que tras los hechos fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos, y lo identificaron con nombres y apellidos.

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La Subdelegación del Gobierno autorizó la protesta frente al domicilio del presunto autor de la agresión, en el centro del casco urbano de Torrevieja, que contó con nutrida presencia de fuerzas de seguridad.

[Noticia en elaboración]

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