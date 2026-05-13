El IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura reclama más espacio tras 27 años en barracones

Los padres y el propio alumnado del IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura reclaman unas condiciones dignas para su centro educativo. En plena huelga de docentes, la comunidad educativa de este instituto callosino pide más espacio porque "literalmente ya no hay más aulas donde dar clase", manifiestan fuentes consultadas, tras realizar varios encajes de bolillos para reconvertir espacios y después de 27 años en aulas prefabricadas y varias promesas incumplidas.

Una deuda histórica que se salda con el hacinamiento que sufren los 825 alumnos que acuden cada día, en turno de mañana y tarde, a unas instalaciones obsoletas, con multitud de carencias y deficiencias y sin prácticamente espacio al aire libre por estar los barracones ocupando gran parte del patio. "La situación es tan límite que queremos realizar una movilización masiva, contando incluso con los colegios", advierten.

Aulas prefabricadas del IES Santiago Grisolía / Información

El compromiso de construir un nuevo instituto en los terrenos del antiguo IES Vega Baja se arrastra desde el mandato 2003-2007, cuando se acordó la construcción del nuevo IES Vega Baja en su ubicación actual, de forma que la parcela que dejaba libre, de 12.411 metros cuadrados, más otra superficie aledaña de 8.812 que se anexionó, albergaría el nuevo IES Santiago Grisolía. Hay que recordar que la Generalitat exige entre 7.000 y 10.000 metros cuadrados para los IES solo con aulas de secundaria, y en este centro son necesarios hasta 16.000 para la formación de Bachiller y FP.

Incluso, la publicación municipal que editaba el Ayuntamiento de Callosa, ya en 2005, anunciaba el proyecto para lo que serían los dos nuevos institutos del municipio, situando en 2007 el año en el que se efectuaría el traslado de alumnos que cursan en el Vega Baja al nuevo centro y los del Santiago Grisolía al antiguo Vega Baja, tras su adecuación, para dar "cumplida respuesta a las necesidades del municipio en Educación Secundaria y Bachillerato".

Así, el IES Vega Baja se convirtió en una realidad en 2007. Sin embargo, el nuevo IES Santiago Grisolía jamás se llegó a ejecutar después incluso de haberse aprobado el proyecto de construcción en 2009 y concederse la licencia de obra en 2010.

Antiguo IES Vega Baja / TONY SEVILLA

Prioridades

Si se sigue tirando de hemeroteca, en diciembre de 2023, el secretario autonómico de Educación, Daniel Mcevoy, tras conocer de primera mano las condiciones del alumnado en este centro, aseguró que la construcción del nuevo IES Santiago Grisolía era una prioridad para la conselleria.

El asunto también protagonizó al año siguiente varios rifirrafes entre la oposición y el gobierno entonces del PP para que el Ayuntamiento cediera a la Generalitat para la construcción del nuevo instituto los terrenos del antiguo IES Vega Baja, donde los populares pretendían instalar un cuartel de la Guardia Civil -ya los había ofrecido al Ministerio del Interior-, aunque finalmente dio marcha atrás en ese plan para el que eran necesarios al menos tres millones de euros.

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En septiembre de 2024, a los pocos días de que se constituyera el tripartito de PSOE, UCIN y EUUP -de hecho, la alcaldesa del municipio, Amparo Serrano, maestra de profesión ya adelantó en su investidura que la educación sería una prioridad ante la necesidad de reforma que tenían los centros educativos de la localidad-, el Consistorio acordó con la conselleria reactivar el Plan Edificant, que estaba pendiente desde 2018, centrándose entonces en que los presupuestos del ejercicio 2025 del Consell incluyeran la construcción del nuevo IES Santiago Grisolía, tras haber completado la cesión a la Generalitat de las parcelas dotacionales de uso educativo del antiguo IES Vega Baja no solo para dar respuesta a una reivindicación histórica, sino también para ampliar la oferta formativa profesional en el municipio.