El Taibilla adjudica a Ferrovial una obra que aumentará en un 26 % la capacidad de abastecimiento de agua a Torrevieja

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), la entidad pública que suministra agua potable a Torrevieja, ha adjudicado a Ferrovial por 1,8 millones de euros una obra vital para garantizar el abastecimiento de agua potable a la ciudad turística. La multinacional ha ganado el concurso con una oferta que rebaja el precio de licitación en un 13 % frente a otras quince propuestas.

Obra mediana, pero esencial

Aunque por importe y longitud no se trata de una de las obras de mayor entidad que pone en marcha este 2026 el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica -que tiene previsto, por ejemplo adjudicar en breve la construcción de un nuevo depósito subterráneo en Vistabella por 19 millones-. Pero sí es que es esencial para el suministro de Torrevieja porque es el tramo que peores condiciones presenta de las infraestructuras de la MCT en la ciudad, con constantes roturas y reparaciones de la actual tubería de fibrocemento y, además, su renovación elevará la capacidad teórica de suministro a la ciudad, que consume del orden de 10,3 hectómetros cúbicos anuales de agua potable, en un 26 %.

Renovación

El proyecto plantea renovar un tramo concreto del ramal de abastecimiento a Torrevieja en el tramo del ramal norte que abastece al término municipal ubicado entre Los Montesinos y El Chaparral, en paralelo a la CV-905, entre las dos lagunas salineras de Torrevieja y La Mata. Según la documentación pública del proyecto, la actuación consiste en sustituir una tubería actual de fibrocemento de 250 milímetros por una nueva tubería de fundición dúctil de 600 milímetros, con una longitud total de casi dos kilómetros (1.996 metros). La obra incluye también arquetas, válvulas, ventosas, desagües, el cruce de la carretera CV-945 mediante hinca y la reposición de servicios afectados, especialmente riegos, fincas, caminos y carreteras.

Gráfico que describe la actuación prevista en el ramal norte de Torrevieja / Datos del proyecto con elaboración IA

El problema actual

La memoria sitúa la actuación dentro de la red de Montesinos, que abastece total o parcialmente a varios municipios de la Vega Baja, entre ellos Torrevieja. Esa red tiene unos 60 kilómetros de conducciones y, según el documento, casi la mitad siguen siendo de fibrocemento. Además, la instalación tiene unos 60 años y ha ido recibiendo renovaciones parciales para responder al aumento de demanda.

El punto crítico de esa conducción se encuentra en el ramal de Torrevieja que se va a renovar ahora. Son esos dos kilómetros formado por dos tuberías de fibrocemento en paralelo, una de 250 mm, que es la que se va a renovar ahora con duplicación y otra de 400 mm. Ese tramo presenta “frecuentes roturas” y limita el caudal en los periodos de alta demanda. Además, los cálculos hidráulicos del proyecto indican que el tramo que se sustituye es la principal restricción actual del sistema en Torrevieja, que no obstante, tiene garantizado el suministro a través de otro ramal, situado al sur del casco urbano, desde San Miguel de Salinas.

Qué se quiere hacer

La obra no plantea crear una red nueva, sino renovar una infraestructura existente. La nueva tubería se colocará, en general, siguiendo el trazado actual y en paralelo a las instalaciones de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. El tramo discurre por Los Montesinos y Torrevieja: 708 metros en Los Montesinos y 1.288 metros en Torrevieja.

La actuación empieza en la zona del polígono industrial de Los Montesinos, enlaza con tuberías ya existentes de 400 y 500 mm mediante una nueva arqueta de conexión y termina en el entorno de la antigua estación de rebombeo del ramal de Torrevieja. También se prevé retirar la tubería de fibrocemento que se sustituye y gestionar ese material con medidas específicas.

Durante la obra, la tubería de 400 mm paralela. Por eso, el proyecto advierte de que los trabajos estarán condicionados por la garantía del abastecimiento. También fija como periodo ordinario de ejecución los meses de octubre a mayo, salvo autorización expresa, porque en verano la red está al límite de su capacidad.

Aumento de caudal

En la situación actual más favorable, según el proyecto con las tuberías DN400 y DN250 operativas, el caudal disponible en los depósitos de Torrevieja desde este ramal es es de 1.007 m³/hora. En la situación de diseño, con la nueva tubería DN600 proyectada, el caudal puede pasar a 1.272 m³/h. Se trata de un incremento del 26,3 %

Consumo de Agua MCT - Municipios 💧 Consumo de Agua MCT - Municipios 2024 95.0 Millones m³ 34 Municipios +2.7% Variación media Municipio Consumo 2024 (m³) % Total Variación Alicante 20.559.568 21.6% +24.8% Elche 14.480.357 15.2% -0.7% Orihuela 12.905.337 13.6% +4.6% Torrevieja 10.393.330 10.9% +6.4% San Vicente del Raspeig 4.587.062 4.8% -4.6% Santa Pola 4.306.425 4.5% +2.1% Pilar de la Horadada 2.805.874 3.0% +5.7% Rojales 2.393.226 2.5% +4.0% Guardamar del Segura 2.208.796 2.3% +4.1% Crevillente 2.019.304 2.1% +2.8% Almoradí 1.278.990 1.3% +5.1% San Fulgencio 1.153.882 1.2% +2.6% Aspe 1.135.489 1.2% -0.2% Redován 981.386 1.0% +14.5% Callosa de Segura 922.969 1.0% +1.8% Albatera 855.595 0.9% +0.9% Cox 777.958 0.8% +11.1% Catral 772.676 0.8% +5.3% Benejúzar 661.967 0.7% -1.8% Algorfa 650.618 0.7% +20.5% Dolores 587.457 0.6% +2.0% Bigastro 549.835 0.6% +3.6% Los Montesinos 530.541 0.6% -0.5% Granja de Rocamora 457.595 0.5% +6.7% San Isidro 361.857 0.4% +2.9% Formentera del Segura 343.367 0.4% +15.0% Benijófar 334.262 0.4% +3.6% Rafal 263.897 0.3% +0.0% Jacarilla 219.440 0.2% +2.4% Daya Nueva 215.163 0.2% +8.1% Hondon de las Nieves 211.689 0.2% +1.4% Benferri 204.907 0.2% +0.1% Hondon de los Frailes 182.581 0.2% +0.4% Daya Vieja 99.531 0.1% +26.8% Fuente: Memoria de Gestión MCT 2024 | Total consumo: 95.017.826 m³

Impacto ambiental

La obra atraviesa un entorno sensible. En realidad es uno sobre los que recae mayor número de figuras de protección ambiental de la provincia. Se enmarca dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, así como en el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja porque se configura en la lengua de tierra que separa ambas lagunas y en un paso preferente para la avifauna entre ambos humedales. 1.048 metros del trazado discurren por terrenos del parque natural.

El estudio ambiental concluye que los principales impactos se producirán durante la obra y afectarán sobre todo a hábitats, flora y avifauna, pero se considera la actuación compatible "con el entorno si se aplican las medidas preventivas y correctoras previstas y si se realiza una vigilancia ambiental eficaz".

Entre esas medidas figuran usar accesos existentes siempre que sea posible, evitar daños a la vegetación, especialmente en zonas de saladar, reducir polvo, ruido y vibraciones, no verter residuos que puedan afectar a la flora, limitar la velocidad a 20 km/h y trabajar en horario diurno. Antes de iniciar las obras también se prevé una prospección de aves protegidas; si se localizan nidos o polluelos, los trabajos en ese tramo deberán retrasarse hasta el final del periodo reproductor.

La Dirección General del Medio Natural y Animal de la Generalitat Valenciana dio el visto bueno asegurando que no tendrá efectos "apreciables" sobre la Red Natura 2000 y que no debe someterse a una evaluación detallada de sus efectos sobre esa red, sin perjuicio del cumplimiento de las medidas ambientales previstas.