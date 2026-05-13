VegaFibra, proveedor oficial de fibra óptica del nuevo macrocentro de ocio Paseo del Mar en Torrevieja

Tras el acuerdo cerrado entre la propiedad y VegaFibra, la operadora con sede en Orihuela Costa se convierte en proveedor oficial de servicios de internet mediante fibra óptica y telefonía para el nuevo centro de ocio Paseo del Mar, situado en el puerto de Torrevieja y cuya esperada inauguración tendrá lugar en las próximas semanas.

Paseo del Mar cuenta con una de las inversiones en ocio más importantes de los últimos años en la zona y se proyecta como uno de los espacios de entretenimiento y actividad comercial más relevantes del Mediterráneo. Con una superficie total de más de 29.500 metros cuadrados, el recinto albergará 28 locales comerciales orientados a ofrecer una experiencia inigualable de ocio, gastronomía y servicios tanto a los residentes de la zona como a los miles de turistas que visitan la región.

Dada la magnitud del proyecto, dotar a las instalaciones de una conectividad estable y de alta capacidad resulta un pilar fundamental para su éxito. La consecución del cierre de este contrato por parte de VegaFibra, operador integrado en Grupo Avatel, demuestra el músculo tecnológico de la empresa a la hora de asumir infraestructuras complejas. Este hito reafirma además su posición como operador líder tanto en la Vega Baja como en las provincias de Alicante y Murcia, un liderazgo respaldado por la confianza de más de 195.000 clientes y un potente alcance de más de 1,2 millones de hogares desplegados.

«Quiero agradecer a la propiedad de Paseo del Mar la confianza que han depositado en VegaFibra. Es un orgullo para nosotros ser el proveedor oficial de un proyecto tan ambicioso y relevante para Torrevieja y toda la comarca de la Vega Baja. Nuestra tecnología de fibra óptica permitirá que tanto visitantes como negocios disfruten de conexiones seguras y de máxima velocidad en todo el recinto, asegurando una gran experiencia de conexión desde el primer día», destaca Ángel Pic, gerente de VegaFibra.

El proyecto, que ha levantado una increíble expectación en toda la provincia, cuenta con más de treinta técnicos de la operadora ultimando los últimos detalles operativos que consolidarán a Paseo del Mar como un centro moderno, avanzado y totalmente conectado al futuro.