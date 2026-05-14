Cae a plomo sobre el agua el conducto de climatización de la piscina municipal cubierta de Torrevieja

El conducto de climatización de acero de grandes dimensiones ubicado de la piscina olímpica cubierta del Palacio de los Deportes de Torrevieja cayó a plomo sobre las calles del vaso a las diez de la mañana de este jueves. La instalación deportiva municipal, muy frecuentada por el público, se encontraba abierta con numerosos usuarios. Testigos presenciales señalaron a INFORMACIÓN que no se produjeron heridos de "puro milagro". El desprendimiento de unos 20 metros de los 50 metros de longitud del conducto, ha producido un gran estruendo al caer a plomo sobre el agua de la piscina, afectando a las calles dos y tres.

Algunos nadadores que se encontraban en el vaso acudieron a comprobar si había personas bajo el colector que quedó semisumergido en la lámina de agua.

El desprendimiento afectó aproximadamente a unos 25 metros del conducto / INFORMACIÓN

Según las mismas fuentes los funcionarios responsables del Palacio de Deportes y la propia concejala del área Diana Box acudieron de forma inmediata a la piscina para pedir que los usuarios salieran del agua y hacer una primera valoración de los daños.

Ese departamento municipal se limitó, en un primer momento, a anunciar solo en redes sociales que la instalación permanecería cerrada por la caída del tubo. Siete horas después del incidente, a las 18 horas, difundió un comunicado de prensa en el que indicó que la piscina "permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido al desprendimiento del conducto de climatización".

En la imagen se observan las sujecciones que sostenían el conducto de climatización / INFORMACIÓN

Anomalía en las sujeciones

También reconoce que el 14 de abril "se detectó una anomalía en las sujeciones del conducto y se procedió de manera inmediata al cierre preventivo de la instalación con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios" y se dio traslado urgente a la empresa Serveo adjudicataria del mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. La empresa corrigió, reparar y subsanó la anomalía y realizó, según la Concejalía de Deportes "una revisión del resto del conducto de climatización" y garantizó "a esta Concejalía de Deportes -en este caso la concejala no se atribuye el comunicado- la seguridad de la instalación", motivo por el cual se procedió a la reapertura de la piscina municipal el sábado, 18 de abril, indicando igualmente que la instalación podía permanecer totalmente abierta hasta el cierre previsto de la temporada de verano.

El conducto retirado de la piscina cubierta del Palacio de los Deportes / INFORMACIÓN

Informe exhaustivo

Tras el desprendimiento producido de este jueves, esta Concejalía se ha solicitado a Serveo un informe exhaustivo sobre las actuaciones realizadas, así como sobre las causas que han motivado esta incidencia. "Desde la Concejalía de Deportes -que elude indicar que el accidente se ha producido con decenas de usuarios en las instalaciones de la piscina- se pide disculpas por las molestias ocasionadas y reiteramos que se está trabajando intensamente para restablecer el servicio con la mayor celeridad y seguridad posibles".

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Reparación integral

En 2021 la empresa Orthem, del Grupo Hozono Global, llevó a cabo lo que el Ayuntamiento de Torrevieja denominó como "reparación integral del Palacio de los Deportes" y que costó 6 millones de euros -con un sobrecoste algo más de un millón-. A los distintos lotes de la actuación que se llevó a cabo con carácter de urgencia con el objetivo de remodelarlas de cara al campeonato del mundo de balonmano solo se presentó esa firma. En aquel momento la oposición del equipo de gobierno advirtió que la mayor parte de las obras se estaba ejecutando con el visto bueno del entonces director general de Urbanismo sin contar con proyectos aprobados previamente. Según fuentes consultadas por este diario el conducto habría sido renovado por completo durante esa obra con uno de acero. El que se sustituyó contaba con 20 años de antigüedad.