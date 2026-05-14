El concierto de la Unión Musical Torrevejense con Johan de Meij protagoniza la programación cultural de Torrevieja este fin de semana

El Teatro Municipal de Torrevieja concentra este fin de semana una agenda con tres propuestas diferenciadas: la experiencia gastronómica Sabor & Cultura, el concierto festivo El Gran Guateque de Los Salerosos y el concierto extraordinario de la Unión Musical Torrevejense (UMT) con la dirección invitada de Johan de Meij. De los tres actos, destaca por su proyección internacional la cita del domingo, en la que el compositor y director holandés -premiado en múltiples ocasiones en el ámbito de la música para banda- dirigirá a la formación local diecisiete años después de su última colaboración, con un programa que incluye el estreno mundial de una obra para tuba y banda.

Las entradas para los conciertos del sábado y domingo están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal y en el portal web www.culturatorrevieja.com. La actividad del jueves, Sabor & Cultura, registra el completo de aforo.

Cartel anunciador del concierto de la UMT / INFORMACIÓN

Johan de Meij y Samuel Hernández

La cita más destacada de la programación tendrá lugar el domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, con el concierto de la Unión Musical Torrevejense dirigido por Johan de Meij. El programa incluye la interpretación de Los libros olvidados, obra del director invitado inspirada en la novela La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón.

Además, se procederá al estreno mundial de Canticles, concierto para tuba y banda compuesto por el propio De Meij, con el torrevejense Samuel Hernández Imbernón como solista. Esta actuación supone el regreso del músico neerlandés a Torrevieja tras su participación en el concurso de Kerkrade en 2009.

Sábado y Los Salerosos

Por otra parte, el sábado 16 de mayo, a las 20:00 horas, la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja "Los Salerosos", junto a la solista Andrea Casanova, presenta El Gran Guateque. La propuesta, encuadrada bajo el concepto "Música para bailar", ofrece un repertorio de carácter festivo dirigido a un público amplio. La organización indica que el formato busca facilitar la interacción con el público en un entorno de música en directo.

Cartel anunciador del concierto de la Sociedad Musical Ciudad de Torrevieja Los Salerosos / INFORMACIÓN

Este jueves

Este mismo jueves 14 de mayo, a las 20:00 horas, se celebra Sabor & Cultura, una iniciativa organizada por Qtal Gourmet que combina degustación de vinos y música en directo. La actividad, cuyas plazas se encuentran agotadas, incluye una cena maridaje con productos de Bodegas Chozas Carrascal, guiada por Manel Guasp Martínez y Stephan, de Exclusivas Becker Pina. La Academia de Música y Arte Melody participará con intervenciones musicales durante el desarrollo del evento.

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La programación cultural está organizada por la empresa Cultura Torrevieja (Mediapro-Esatur), contratada por el Ayuntamiento de Torrevieja.