Condenada a un año de prisión por maltrato animal la propietaria de un perro que murió de un golpe de calor atado en una azotea de Torrevieja

La propietaria de Torrevieja de un perro que agonizó hasta la muerte en la terraza de su vivienda en agosto de 2022 ha aceptado una condena por conformidad de un año de prisión y 4 de inhabilitación para cualquier profesión relacionada con animales, así como su tenencia y convivencia por un delito de maltrato animal con resultado de muerte, según han desvelado los colectivos de protección de los animales que llevaron el caso a los juzgados.

Este jueves se celebró en Orihuela la audiencia preliminar por el caso de Maikel, el perro que murió agonizando tras permanecer durante días atado en una azotea de Torrevieja, expuesto al sol y a las altas temperaturas del mes de agosto de 2022. El caso, que impulsó judicialmente desde la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y el partido PACMA,

La historia de Maikel

Según recordó FAADA la historia de Maikel "conmocionó profundamente a miles de personas" tras hacerse virales las imágenes difundidas por las asociaciones animalistas del animal en la terraza al sol y que llegaron hasta los medios de comunicación, "generaron una fuerte indignación social y "numerosas preguntas sobre cómo pudo ocurrir una situación así sin que nadie actuara a tiempo".

Según el escrito de acusación que presentaron conjuntamente los colectivos de protección de los animales, la acusada mantuvo al perro “atado en una terraza tipo solárium en las horas de más calor” durante varios días consecutivos, sin protección ni condiciones adecuadas, provocándole finalmente un golpe de calor que derivó en hemorragias internas y su muerte.

El animal que agonizó en la terraza de la vivienda / INFORMACIÓN

18 meses inicialmente

Inicialmente, solicitaban una pena de 18 meses de prisión y 4 años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad relacionada con animales, así como para su tenencia y convivencia, el máximo posible en este caso.

Finalmente, tras semanas de negociaciones, la acusada ha aceptado una condena casi íntegra de 12 meses de prisión y 4 años de inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con animales, además de la prohibición de tener o convivir con ellos.

Persecución penal

Aunque este tipo de condenas todavía resultan insuficientes frente al sufrimiento vivido por los animales, la acusación "considera que son pasos básicos para avanzar en la persecución penal del maltrato animal y para trasladar un mensaje claro: el abandono, la negligencia y el sufrimiento animal no pueden quedar impune".

"Casos como el de Maikel -señalaron las mismas fuentes- nos recuerdan que no podemos mirar hacia otro lado. Denunciar y actuar a tiempo puede salvar vidas y es clave para que situaciones así no vuelvan a repetirse".

Este episodio de maltrato animal estuvo también rodeado de polémica porque se señaló al Ayuntamiento de Torrevieja, al área de Protección Animal y la Policía Local inicialmente por no actuar ante las llamadas de los vecinos.

Sin embargo, las diligencias demostraron que los agentes de la Policía Local si que acudió a la vivienda por orden de la concejala del área Concha Sala y comprobaron que el perro, al que la dueña había dejado solo, contaba con agua y sombra, pero cuando fueron llamados, en el mismo fin de semana para comprobar de nuevo el estado del animal no pudieron entrar. Los agentes solo estaban citados en este procedimiento como testigos, aunque finalmente no han tenido que comparecer por el acuerdo de conformidad. En el momento en el que ocurrieron los hechos algunos particulares y colectivos anunciaron denuncias contra la edil y los agentes que no han tenido recorrido.

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Esta sentencia por conformidad se produce solo un día después de que otro juzgado acordara la expulsión de país de un hombre de nacionalidad colombiana que mató a golpes al gato de su expareja, en una sentencia también por conformidad tras las denuncias presentadas también por colectivos de protección de los animales.