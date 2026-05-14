La Lotería Nacional reparte suerte en Alicante: el segundo premio cae en Redován

La suerte ha vuelto a pasar por la provincia de Alicante. El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 14 de mayo ha dejado parte de su fortuna en la localidad de Redován, donde se ha vendido al menos un décimo del número 38810.

El premio está dotado con 6.000 euros al décimo y el número agraciado ha estado muy repartido, ya que también se ha vendido en otros cuatro puntos de España.

La administración nº1 del municipio ha sido la que ha repartido la suerte en la provincia y se encuentra en la calle Ramón y Cajal número 1 de Redován, según la información oficial del sorteo.

El primer premio ha sido para el 14239

En el mismo sorteo, el primer premio ha correspondido al número 14239, dotado con 30.000 euros al décimo. Además, los reintegros premiados han sido los números 1, 2 y 9.

La Lotería Nacional continúa siendo uno de los sorteos más seguidos entre los jugadores habituales por la frecuencia de sus premios y la amplia distribución de décimos en administraciones de toda España.

Un premio muy repartido

El segundo premio del 38810 se ha consignado en cinco administraciones diferentes, entre ellas la de Redován, lo que aumenta las posibilidades de que haya varios agraciados. Aunque por el momento no ha trascendido cuántos décimos concretos se han vendido en Alicante.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Noticias relacionadas

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.