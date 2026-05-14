Orihuela gasta más de 12.000 euros en promocionar la Noche de los Museos a tan solo dos días de su celebración

El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado in extremis la Noche de los Museos, que se celebrará este sábado. A tan solo dos días del evento, la Concejalía de Cultura, que dirige Anabel García (Vox), ha formalizado el contrato para su organización y promoción, por 55.599 euros, a las dos únicas empresas que se han presentado al concurso en cada uno de los lotes.

La licitación se publicó el 23 de abril con un plazo que finalizó el pasado viernes con el objetivo, justificaba la propuesta, de "mantener y reforzar la calidad de esta iniciativa cultural y poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio".

No en vano, en los últimos años, la Noche de los Museos ha pasado de ser una propuesta atractiva a convertirse en un referente cultural del calendario local, reuniendo a público de la ciudad y de fuera gracias a una oferta cuidada, dinámica y plural. Esta nueva edición mantendrá algunos de sus sellos más reconocibles -la vida en las calles, las ambientaciones de época y la música en directo-, pero ha querido incorporar elementos interactivos para que el público no solo asista, sino que viva la ciudad de otra manera.

La idea es que, durante esa noche, el municipio se transforme en un gran recorrido escénico donde museos, plazas y calles se conecten para ofrecer experiencias singulares, inesperadas y memorables.

El contrato, que se podrá prorrogar por dos años más, incluye un lote de 12.100 euros para las acciones de publicidad y difusión, que comenzarán este mismo jueves, a tan solo dos días de los actos.

Las calles del centro se llenan de público y actividades / Información

Críticas

Esto le ha valido al PSOE para criticar que las partidas específicas destinadas a la promoción del evento, incluyendo campañas en medios de comunicación y acciones digitales orientadas a atraer público y visitantes, "pierden completamente el sentido cuando el expediente vuelve a tramitarse tarde y sin margen real para promocionar la actividad", ha lamentado el edil socialista Juan Miguel López, que ha acusado al bipartito de PP y Vox de "convertir la improvisación en la política cultural habitual de Orihuela", en este caso a pesar de ser una de las citas culturales más importantes.

Para el PSOE, lo ocurrido con la Noche de los Museos no es un caso aislado, sino "la confirmación de un modelo de gestión" que también se ha dado con la Senda del Poeta, los Murales de San Isidro o la Noche de las Ánimas.

"Si después de tres años siguen adjudicando contratos dos días antes de los eventos, es porque esta es su forma de trabajar: tarde y mal", ha señalado López, al tiempo que se ha preguntado cuánta gente sabe a día de hoy que este sábado se celebra la Noche de los Museos y cómo se pretende atraer visitantes o beneficiar a la hostelería y al comercio local si la programación apenas se promociona con tiempo.

Programación

El otro lote, de 43.499 euros, que ha ganado la empresa La nena crea, responde al desarrollo de una programación que combina actividades escénicas, musicales, recreaciones históricas, animación de calle e iluminación artística.

Las actuaciones se llevarán a cabo en distintos espacios urbanos, incluyendo la ruta teatralizada de carácter histórico y cultural "Orihuela, ciudad de luz", con un presupuesto de 2.541 euros; una recreación histórica con varios actores en museos y calles (5.687 euros); cuatro escenificaciones teatrales en espacios patrimoniales (8.954); cinco microconciertos en directo (6.957); dos talleres participativos (2.057) y animación y elementos interactivos (8.107), así como iluminación artística de espacios y edificios (6.655) como el Ayuntamiento, el colegio Santo Domingo, la Casa Museo Miguel Hernández, el Museo Diocesano de Arte Sacro (Palacio Episcopal), la plaza Ramón Sijé, el Museo de la Muralla y el de la Reconquista).

Iluminación especial en la fachada del Ayuntamiento en una edición anterior / Información

La apertura especial de museos y espacios participantes será desde las 20 horas a la una de la madrugada, mientras que las actividades se desarrollarán entre las 20:30 y 00:30 horas.

Durante poco más de una hora la ruta programada permitirá hacer un recorrido cultural por las calles del centro histórico, con personajes ilustres de la ciudad, como Fernando de Loaces, Miguel Hernández, Josefina Manresa, las marquesas de palacio y la Armengola, que sorprenderán con sus narraciones, bailes, cantos líricos...

En cuanto a las escenas narradas e interactivas -de unos 20 minutos- en distintos puntos del itinerario, podrán aparecer La Vieja del Candil, Benzadón, el Rey Teodomiro y el Infante Fernando, Fray Nicolás de Bussy y el padre Furgús y Sorzano de Tejada, entre otros.

Representación escénica frente al cuadro de Velázquez en el Museo de Arte Sacro / Información

Por ejemplo, en el claustro de la catedral se representará "La Menina despierta", simbolizando el cuadro de Velázquez, con atrezzo de los personajes de la obra para caracterizar al público. Frente a la Casa Museo Miguel Hernández, se escenificará "El eco de Miguel", con 500 cuartillas con poesías para repartir entre el público y una estructura de hierro de tres metros simbolizando una cebolla.

Los talleres, de unas dos horas cada uno, se centrarán en la elaboración de saquitos de aromas como lavanda, romero y amapola y de etiquetas de madera coloreadas como marcapáginas o decoración.

Mientras, por las calles danzarán zancudos, una dama lírica, un personaje alado de tres metros de altura, ruedas acrobáticas y malabaristas.

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Así, la ciudad se prepara a contrarreloj para vivir una noche especial. Todo un reto para las empresas culturales y del sector eventos, que "trabajan sin tiempo, con prisas y muchas veces sin poder desarrollar adecuadamente los pliegos", ha concluido López, advirtiendo de que "las actividades culturales no desaparecen de golpe", sino que "primero llegan tarde, luego pierden promoción, después participación y finalmente dejan de ser referentes", y "eso es lo que está ocurriendo en Orihuela desde que gobiernan PP y Vox", a quienes ha pedido que abandonen "la política de última hora".