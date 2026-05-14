Paseo del Mar de Torrevieja: apertura en junio con una inversión de 61 millones de euros y 400 puestos de trabajo directos

El centro de ocio del Puerto de Torrevieja, bajo el nombre comercial de Paseo del Mar, abrirá sus puertas en junio. Ya se descarta la fecha de finales de este mes de mayo que fue la última que se barajó extraoficialmente y que llegó a figurar en una prueba de la página web corporativa del nuevo espacio comercial en el centro del casco urbano torrevejense.

El gerente de Empresas del Sol, Enrique Riquelme, que encabeza el grupo de mercantiles del sector inmobiliario de la Vega Baja que han invertido 61 millones en la construcción de la infraestructura privada en la mejor ubicación del espacio portuario de Torrevieja, señaló sobre los plazos y dando por hecho un nuevo retraso, pero con fecha definitiva, que lo primordial "es la seguridad de los usuarios", en una visita organizada para los medios de comunicación, junto al alcalde Eduardo Dolón.

Riquelme, a preguntas en este caso del propio Dolón, señaló que en estos momentos están trabajando en las obras 350 operarios, entre los que centran su trabajo en la habilitación de los espacios comunes y los que están rematando los locales. Y que una vez que esté en marcha generará, aseguro Riquelme, 400 puestos de trabajo directos "de gente de Torrevieja y de la Vega Baja".

Franquicias y Neocine

Entre otras grandes marcas franquicias del sector de la restauración en el centro contará con un restaurante de MacDonals de dos plantas, KFC, Lateral, Sibuya, Foster´s Hollywood, Taco Bell, La Rollerie, Brasa y Leña o Saona, además de una tienda Ale Hoop, la única oferta comercial más allá de la restauración, para cumplir la legislación de espacios portuarios de la Generalitat. Las condiciones económicas para acceder a los locales solo permite la presencia de un par de negocios locales entre los 27 que tendrán su oferta y que suman una superficie comercial de 8.000 metros cuadrados.

Además, el concesionario, que cuenta con la autorización de la Generalitat para explotar el espacio del dominio público durante 50 años, señaló que la grupo Neocines será el que finalmente explote las cuatro salas que se han levantado en el centro ocio -el volumen en altura más llamativo de toda la obra que recae hacia el nuevo recinto ferial y la fachada de los edificios en primera línea, los del antiguo bahía-.

Perspectiva del nuevo centro de ocio Paseo del Mar de Torrevieja / Héctor Fuentes / Héctor

Esta empresa, participada por PGP Asociados y Carceserna S.L., gestiona unas 88 pantallas y más de 18.000 butacas, concentradas sobre todo en la Región de Murcia y en parte la Comunidad Valenciana. Riquelme detalló que de los 61 millones de euros 17 se emplearon una cimentación que exigió más del doble del pilotaje previsto en el proyecto: de 250 a más de 500 pilotes de hormigón, algunos de más de 40 metros de profundidad para convertir el antiguo relleno portuario en lo que denominó en una "piscina inversa" junto a la bahía, donde ya funciona desde hace un año un aparcamiento subterráneo de más de 500 plazas.

Entorno portuario

Por su parte, Dolón señaló que gran parte de las obras de reurbanización del entorno del espacio portuario junto al propio centro de ocio también estarán listas para mediados de junio. Eso incluye la explanada peatonal de 17.000 metros cuadrados resultante de la demolición del paseo de La Libertad, la supresión de la avenida con el mismo nombre -aunque ya a lo largo del verano- y el paseo entre la lonja de pescado y el bar la marina: este último de ocho metros entre el centro de ocio y la bahía. Aquí anunció Dolón, que previa autorización de la Generalitat para realizar un dragado se reubicará el museo flotante con el submarino Delfín y las patrulleras. También se mantendrá el servicio de la tabarquera. En la visita también se mostró la recuperación patrimonial del muro de Levante del muelle Mínguez al que rodeará el agua del mar, demás de una de las superficies donde se ubicarán puestos de los hippies.

Inversión en el Puerto de Torrevieja Inversión Municipal en el Puerto de Torrevieja Obra Contratista / Estado Coste (€) Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial Grupo Hozono Global 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante CHM 6.543.733 Pavimentación del cantil del muelle y entorno del muelle Mínguez adjudicado a González Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario Grupo Hozono Global 4.425.006 Repavimentación del acceso al dique de Levante en licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Rampa de acceso al dique de Levante Grupo Hozono Global 2.630.583 Adecuación del muelle Mínguez González Soto 2.191.018 Redacción del proyecto de las obras de urbanización zonas adyacentes al puerto Ipydo 1.681.749 Acceso provisional al puerto Grupo Hozono Global 555.163 TOTAL INVERSIÓN: 40.617.939 Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja / Elaboración propia.

Explanada

En esa superficie de 17.000 metros cuadrados situada entre el centro de ocio y el antiguo paseo de La Libertad, en la que ya se ha ubicado la mayor parte del pavimento de material prefabricado para soportar el peso de las atracciones de feria y ocho tonalidades se está construyendo una fuente pisable, que ya por fin, tras más de un año y medio de obras se vislumbra en el conjunto, que ahora sí, tras meses de mucha menos actividad, han tomado un ritmo frenético. El alcalde avanzó que esa explanada contará con una pérgola naturalizada con enredaderas de catorce metros de alto para realizar actos.

Sobre las zonas verdes, algo que preocupa a los vecinos, aseguró que esa parte del espacio portuario, caracterizada por las hileras de palmeras y ficus, mantendrá la que ha quedado de ficus -la que separaba el "relleno" del antiguo paseo ha desaparecido, y también la que se mantiene en la mediana de la avenida de La Libertad, que también se suprime para peatonalizarla a lo largo del verano. Dolón ha llegado a asegurar que la superficie de jardines se triplica con respecto a lo que había antes de las obras.

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INFORMACIÓN

Las actuaciones municipales en la reurbanización portuaria han supuesto, como ha recogido INFORMACIÓN, una inversión de 40 millones de euros: si suma la rehabilitación del paseo del Dique de Levante, el paseo del cantil entre el Centro de Ocio y la bahía, la ampliación de la evacuación de pluviales de Agamed, la explanada del recinto ferial, la instalación y cien nuevas casetas de los hippies, la rehabilitación patrimonial del Mínguez y la conexión y rampa del dique de Levante con el centro comercial, entre otras obras.

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