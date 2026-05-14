ROJALES
Rojales celebra la Romería de San Isidro 2026 con un amplio programa de actos tradicionales, música y gastronomía popular
Cientos de vecinos y visitantes se reunirán en el Malecón del Soto y el parque de El Recorral para disfrutar de las tradiciones huertanas, torrá de alcachofas y paella gigante
El Ayuntamiento de Rojales, a través de la Concejalía de Fiestas, celebrará los próximos días 16 y 17 de mayo de 2026 una nueva edición de la tradicional Romería de San Isidro, una de las fiestas más emblemáticas y participativas del municipio, que volverá a reunir a cientos de vecinos y visitantes en torno a la convivencia, las tradiciones huertanas y la gastronomía típica de la Vega Baja.
Punto de encuentro
Los actos se desarrollarán entre el Malecón del Soto y el parque de El Recorral, espacios que volverán a convertirse en punto de encuentro para disfrutar de la música, las carrozas, las actuaciones, las actividades infantiles y la tradicional convivencia romera.
La programación organizada por la Concejalía de Fiestas incluirá actuaciones musicales, concursos, actividades familiares y degustaciones gastronómicas como la popular “torra” de alcachofas, una de las propuestas más esperadas por vecinos y visitantes.
El Ayuntamiento de Rojales "invita a toda la ciudadanía y visitantes de la comarca a participar en esta celebración" y recuerda que los más pequeños podrán subir a las carrozas habilitadas para la subida y bajada de la romería.
Programación Romería de San Isidro 2026
Sábado 16 de mayo – Malecón del Soto
* De 17:00 a 20:00 horas – Talleres e hinchables infantiles.
* 21:00 horas - Torrá de alcachofa.
* 21:30 horas - Feria de Sevillanas y Concurso de Sevillanas 2026.
* 23:00 horas – Actuación del grupo Tribu Pop Band.
* 00:30 horas – Disco Móvil Dj Reina.
Domingo 17 de mayo – El Recorral
* 08:00 horas – Salida de la Romería con San Isidro Labrador desde la Iglesia hasta el parque de El Recorral acompañado por romeros y música.
* Parada tradicional con degustación de rollitos de anís y mistela.
*A la llegada de la Romería– Santa Misa romera en El Recorral.
* 11:00 horas - Campeonato tradicional de petanca.
* 12:00 horas – Actuación del coro andaluz “Arte Payá”.
* 13:00 horas – Exhibición de baile flamenco de la Escuela Sofía Sánchez.
* 14:30 horas – Gran paella popular.
* 16:00 horas – Exhibición ecuestre Joaquín Soler.
* 17:30 horas – Juegos tradicionales y bingo popular.
* 18:00 horas – Fiesta Holi para todas las edades.
* 20:00 horas – Regreso de San Isidro Labrador desde El Recorral hasta la Iglesia acompañado por los romeros.
* 21:30 horas – Finalización de la Romería.
La Romería de San Isidro se consolida un año más como una de las celebraciones más queridas del calendario festivo de Rojales, uniendo tradición, cultura popular, gastronomía y convivencia en un entorno natural único.
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