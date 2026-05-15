Abre el ecoparque de Almoradí, primero de los que exigía el plan comarcal de residuos de la Vega Baja desde 2005

El 29 de abril del año 2005 entró en vigor el plan comarcal de residuos de la Vega Baja aprobado por la Generalitat. Aquel documento ya disponía la puesta en marcha de ecoparques fijos para la Vega Baja. Este viernes, 21 años después, Almoradí abría el primero de una red que se completará, según aseguran los responsables del Consorcio Vega Baja Sostenible, con otros once. Se está construyendo el de Dolores, avanza administrativamente el previsto en Los Montesinos, Orihuela no encuentra emplazamiento en el litoral para el levantar el suyo y el resto va muy retrasado.

Torrevieja gestiona su propia instalación desde 1999, pero la actual empresa adjudicataria, la UTE de Acciona y Hozono Global, no lo ha cedido al Consorcio Vega Baja Sostenible pese a que esa entrega es una exigencia del pliego de condiciones por el que se rige la prestación torrevejense.

Representantes de los municipios, del Consorcio y de la UTE / INFORMACIÓN

Las Maromas

Ubicado en la calle Italia del polígono Las Maromas de Almoradí esta nueva instalación de gestión de residuos, impoluta este viernes, permitirá a los más de 36.000 vecinos de Rafal, Daya Vieja, Daya Nueva y Algorfa, además de Almoradí, para reciclar enseres, voluminosos -los famosos colchones-, escombros y aparatos electrónicos, entre otros. Ha supuesto una inversión de 550.000 euros, aportados por los 27 municipios integrantes del Consorcio, además de la Diputación y la Generalitat, que también forman parte de la entidad. Las obras se han prolongado un año.

Cuenta con una superficie de 2.500 m2, cedidos por el Ayuntamiento, admite más de 50 tipos de residuos domésticos como enseres, baterías, aceites, pilas o pinturas. Permitirá a los vecinos depositar residuos voluminosos, como muebles o colchones, o grandes aparatos electrónicos domésticos, como lavadoras, que no caben en los cinco ecoparques móviles que sí ha sido capaz de poner en marcha la entidad de gestión pública en los últimos cinco años. Tanto el ecoparque de Almoradí como el de Dolores, que está en obras, serán instalaciones informatizadas. Los vecinos podrán darse de alta en el sistema para registrar los residuos que depositan en la red de ecoparques fijos y móviles. Este sistema digital también permitirá a la entidad formular programas de bonificaciones en un futuro cercano que premien el buen comportamiento ambiental de la ciudadanía, como es el uso de ecoparques. Esa opción no está en funcionamiento ahora.

Contenedor de la fracción de poda de jardinería de particulares / D. Pamies

Representación institucional

El acto de apertura contó con la presencia de la diputada de Medio Ambiente de la Diputación de Alicante, Magdalena Martínez, y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez (PP) y la alcaldesa de Rafal, Noemí Cutillas (PSOE). También asistió el equipo técnico del Consorcio, así como el gerente y responsables de la empresa UTE Vega Baja (Prezero-Cívica), que explicaron las instalaciones a los asistentes.

“Desde Almoradí, estamos muy orgullosos de ser el municipio que alberga el primer ecoparque fijo,” señaló en el acto de presentación la alcaldesa María Gómez (PP). “Gracias a esta instalación, será más fácil para nuestra ciudadanía reciclar sus residuos del hogar que no tienen cabida en los contenedores y así podremos aumentar juntos el reciclaje de residuos en la Vega Baja”.

“Desde la Diputación de Alicante, estamos comprometidos con seguir ayudando a la provincia a avanzar hacia un modelo de gestión de residuos más cercano, eficiente y sostenible”, indicó por su parte, la diputada de medio ambiente de la Diputación de Alicante, Magdalena Martínez, que señaló que desconocía el motivo por el que el ecoparque de Torrevieja no se ha cedido al Consorcio a preguntas de INFORMACIÓN.

El que no se genera

El director de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Jorge Blanco, indicó sobre esta apertura que “el mejor residuo es el que no se genera”. Además, añadió que “la situación de emergencia derivada del incendio en la Planta de Onda (Castellón) evidencia la necesidad de contar con instalaciones propias de gestión de residuos" e indicó que “en la gestión de residuos, ciudadanos, ayuntamientos y consorcios de residuos debemos asumir nuestras responsabilidades si queremos avanzar hacia Comunitat Valenciana más sostenible”. En este sentido, Miguel Halabi Antón, jefe del Servicio Territorial de Urbanismo explicó que las reuniones de coordinación de flujos de residuos han señalado que Onil podría ser capaz de asumir una parte de las toneladas que no recicla ahora y que se distribuyen al resto de la Comunidad desde el 30 de junio y señaló que la responsabilidad de la comarca es la de dotarse de una planta de tratamiento propia.La actual redistribución está provocando tensiones en el sistema. Las plantas de la Comunidad Valenciana ya no pueden asumir el mismo volumen conveniado con el Consoricio, que sigue recurriendo a instalaciones de la Región de Murcia, Almería y Cuenca.

D. Pamies

Infraestructuras propias

El presidente del Consorcio Vega Baja Sostenible, Francisco Cano, en unas declaraciones sobre esta misma apuerta puso el foco en la importancia de cumplir la legislación y crear una red de infraestructuras propias de gestión de residuos. “Hoy es un día clave para nuestra comarca ya que inauguramos el primer ecoparque fijo de la entidad, una instalación clave para mejorar la separación de residuos y avanzar hacia la economía circular,” señaló Cano. “Dotar a la comarca de instalaciones de gestión de residuos locales y de proximidad como la que inauguramos hoy es crucial para cumplir con la legislación y los objetivos de reciclaje: sin ecoparques, sin una planta TMB propia, no podremos dar una solución a los residuos que generamos”.