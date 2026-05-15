ORIHUELA
El alcalde de Orihuela destituye al pedáneo de La Campaneta por exigencia de Vox, grupo que lo nombró
Francisco Malia Tirado ha sido especialmente reivindicativo a la hora de reclamar la subsanación de deficiencias en esta pedanía situada en el corazón de la huerta
El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara (PP), ha destituido al pedáneo Francisco Malia Tirado, de la población oriolana de La Campaneta a petición de Vox. El partido ultraconservador, que forma coalición de gobierno con el PP, se reservó el nombramiento de pedáneo de algunas de las más de veinte pedanías con las que cuenta el término oriolano en la distribución realizada a principios del actual mandato. Entre otras, como La Murada o Barbarroja, se encontraba La Campaneta.
Desde el 24 de abril
La destitución está firmada por el alcalde Vegara el 24 de abril y ratificada el día 27 por el secretario del Pleno, pero se ha conocido públicamente este viernes. El afectado se ha enterado por INFORMACIÓN, aunque verbalmente se lo había comunicado el portavoz de Vox, Manuel Mestre. Estaba esperando la comunicación oficial que no ha recibido.Todavía no hay sustituto para el cargo -no figura con otro decreto municipal en ese sentido-, pero oficiosamente Mestre ha designado a Julio Valencia. Este diario ha intentado recabar la versión de Mestre a través de su asesoría de comunicación en el Ayuntamiento, sin conseguirlo.
Francisco Malia indicó que como única justificación a su destitución, Vox le había señalado "que apretaba demasiado", y que "digo cosas que no tienes que decir". "Soy de los viejos y me gustan las cosas bien hechas" y "no está bien que no tenga comunicación oficial", dijo el pedanáneo que agradeció el apoyo en este caso del propio alcalde Vegara.
La de pedáneo es una figura más política que jurídica en el organigrama municipal aunque su nombramiento y destitución se hace por decreto: tienen como objetivo ser los oídos y lo ojos del equipo de gobierno en las muchas poblaciones integradas en el municipio oriolano. Es un cargo sin retribución, más allá del prestigio y del trabajo de representarlo.
Malia ha sido especialmente combativo a la hora de reclamar la resolución de las numerosas deficiencias en la dotación de servicios públicos municipales. Hasta el punto de que en sus últimos mensajes aseguró que sus habitantes se estaban planteando el camino de la segregación de Orihuela. Una opción de lo más improbable.
La Campaneta -topónimo cien por cien valenciano- está situada en plena huerta. La carretera CV-91 atraviesa la pedanía con toda su densidad de tráfico. Está al sur del casco urbano de Orihuela Ciudad y a unos cientos de metros del Hospital Comarcal de la Vega Baja. Y ese es uno de sus principales problemas: un tráfico asfixiante de más de entre 7.000 y 10.000 vehículos diarios. "He defendido La Campaneta a capa y espada y eso ha molestado a Vox, porque he tenido salidas de tono, pero siempre anteponiendo mi pueblo al tema político", señaló a este diario.
Como ejemplo señala que pidió un disco para reducir la velocidad del tráfico a 30 kilómetros y el Ayuntamiento se lo negó porque se trata de una carretera autonómica "mientras se lo pusieron a los que van a almorzar a Molins" -en una vía municipal-.
La Campaneta se encuentra muy cerca de Molins y San Bartolomé. Dos pedanías oriolanas mucho más grandes y bastante más favorecidas en los proyectos municipales. El agravio comparativo de sus vecinos llegó al extremo de denunciar "tongo" en la votación de las últimas ediciones de las votaciones para asignar partidas de proyectos de inversión en los presupuestos participativos. Los vecinos descubrieron el uso masivo de una dirección IP del centro deportivo de San Bartolomé para ponerse por delente de la propuesta de La Campaneta. Presenta uno de los riesgos de inundación más elevados de la comarca, al recibir los aportes de la rambla de Abanilla. Ese es otro de los grandes problemas por resolver, según el ya exalcalde pedáneo Malia Tirado.
La Campaneta tiene su origen como una población dispersa de la huerta de Orihuela, con una de las tierras más fértiles de la huerta, regadío tradicional de acequias y azarbes y crecimiento junto a veredas, caminos y sendas.
Una de las primeras referencias a su singular topónimo figura en la Biblioteca Nacional de España, fechado en 1731, sobre un pleito “contra la abadesa y religiosas del convento de San Juan Bautista, Orden de Santa Clara, de la Ciudad de Orihuela”, referido al “recobro de una heredad llamada de la Campaneta, sita en el territorio de la misma ciudad”.
En el caso de La Campaneta, el Plan General de 1990 clasificó esta pedanía entre los núcleos rurales urbanos del municipio, con una ordenación de 61.940 metros cuadrados de suelo urbano, de los que 26.340 m² eran residenciales, 6.400 m² escolares, 2.600 m² zonas verdes y 26.600 m² viario.
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